Este mes, el primer lote de vacunas contra el COVID-19 llegará al Perú. Pero eso no significa que la vida vuelva a la “normalidad” de inmediato, porque incluso luego de recibir las dosis necesarias será fundamental mantener las medidas de bioseguridad, como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la higiene de manos, advierten los expertos.

Pero ¿por qué tendremos que esperar? La llegada de las vacunas no es el fin de la pandemia , pero sí podrían considerarse como el inicio del fin de esta crisis sanitaria. Los expertos consultados por El Comercio coinciden en que tendremos que esperar por un tiempo aún no determinado hasta olvidarnos por completo de las mascarillas y otros elementos que nos han acompañado en estos meses.

“Antes de la vacuna había otras armas [de protección] que podíamos usar. Luego de la vacuna, esas armas las tienes que seguir usando; es como agregar un elemento importante a tu ‘capa de protección’. No puedes descartar las otras”, nos dice el epidemiólogo Edward Mezonas, experto en inmunización.

A continuación, detallamos por qué es importante continuar con las medidas de seguridad que ya conocemos:

La vacuna, un elemento entre varios factores de protección

Las vacunas no llegan a su máximo potencial de protección inmediatamente después de aplicada la inyección. Las vacunas de Sinopharm y AstraZeneca/Oxford, adquiridas por el Perú, requieren de dos dosis, la segunda entre tres semanas y un mes después de la primera.

Los expertos aclaran que la persona que recibe la vacuna puede infectarse en el espacio entre ambas dosis porque no ha alcanzado el máximo nivel de protección que ofrece la vacuna. O puede desarrollar la enfermedad si se contagia poco antes de recibir la primera dosis. Esto sucedió en EE.UU., cuando un enfermero recibió la vacuna de Pfizer y seis días después dio positivo a coronavirus. Esto sucedió porque solo recibió una de las dos dosis necesarias.

“La vacuna es una importante medida de protección. Pero cada uno incrementa su protección mientras más medidas tenga. Si tienes solo una medida, que es la vacuna, entonces el nivel de protección puede ser menor que el que se logró en los ensayos clínicos”, explica Mezones.

La protección de las vacunas también dependerá de cada persona. “[La vacuna] no tiene un efecto inmediato. Las personas vacunadas, incluso después de la segunda dosis deben cuidarse. Si bien la mayoría de las personas logrará cierto nivel de inmunidad entre dos semanas y un mes después de recibir la vacuna, un pequeño porcentaje no lo hará. Cada persona va a tener una respuesta variable a la vacuna, algunas podrían demorar un poco más en construir una línea de defensa”, nos explica la médica peruana Ángela Uyen, asesora de políticas de salud de Médicos sin Fronteras.

Los expertos consultados por este Diario coinciden en que es prematuro saber cuándo se podrá “volver a la normalidad” y que lo más probable es que el uso de la mascarilla se extienda durante todo el 2021, cuando no solo todos los peruanos reciban la vacuna, sino también los ciudadanos de otros países.

Cuantos más vacunados, mejor

Además de que será fundamental que las personas cumplan con aplicarse ambas dosis de las vacunas, será importante que la mayoría de la población llegue a vacunarse, porque esto funcionará como un escudo adicional. Ese margen de protección que dejan las vacunas, entonces, es cubierto por las medidas de bioseguridad y la llamada inmunidad de rebaño.

La doctora Patricia García, exministra de Salud asegura que será clave que la mayor cantidad de personas reciba la vacuna, solo cuando eso suceda podremos asumir que estamos protegidos a nivel comunitario.

“Si yo me vacuno, he sumado una capa más de protección y he aumentado mi protección de manera significativa, y esta va a ser total solamente en el momento en el que todos estemos vacunados” , afirma.

“Ninguna de las vacunas que existen realmente protegen al 100%. La acción de la vacuna depende de qué tan bien responde mi sistema inmune […] Aquí ingresa el concepto de inmunidad de manada: el efecto de las vacunas se potencia si más gente se vacuna”, añade.

Uyen, quien ha trabajado en Haití y República del Congo en programas de inmunización, es de la misma opinión: “Si queremos realmente asegurar resultados óptimos, tenemos que alcanzar inmunidad colectiva, es ese el punto en el que se reduce la transmisión [70% en la mayoría de los programas de vacunación]. Para ello debemos mantener las medidas de control, solo así podremos volver a una relativa “normalidad’”.

Mezones explica que cuando las vacunas sean aplicadas masivamente, más allá del nivel de eficacia de la vacuna, que nos muestra cuántos voluntarios que recibieron la vacuna se contagiaron en comparación con aquellos que fueron inoculados en el marco de un ensayo clínico, lo que se debe considerar ahora es la efectividad, efecto de las vacunas en condiciones reales , y eso depende de muchos factores, entre ellos que la mayor cantidad de la población esté inmunizada, si se mantienen las medidas de bioseguridad, el buen diseño del plan de inmunización, etc.

“La efectividad de la vacuna dependerá del comportamiento que se tenga, de qué tan adherente seamos a la vacuna [si se cumplen ambas dosis] y qué tanto se expone cada uno. No es lo mismo que tengas la vacuna y no te expongas a que te vacunes y no te protejas en absoluto. Todos esos elementos te permiten conocer la efectividad de la vacuna”, dice el experto.

Sobre la compleja tarea de inmunizar a casi todo el país, Angela Uyen, experta en políticas de salud, afirma que “las limitaciones, tanto en el número de vacunas como en la logística, podrían hacer que se decida aplicar la vacunación de manera gradual. Lo importante es acortar los tiempos y poder cubrir el territorio nacional y sobre todo los grupos de riesgo en el menor tiempo posible”.

