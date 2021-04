Conforme a los criterios de Saber más

Mientras algunos países del mundo aceleran la vacunación de sus ciudadanos, en países como el Perú el proceso de inmunización avanza lentamente y los casos nuevos de COVID-19 no dejan de presentarse. Según el último reporte de la Sala Situacional COVID-19, más de 2.800 casos fueron confirmados en solo 24 horas.

Las variantes del coronavirus están cumpliendo un rol importante en las nuevas olas de la pandemia en todo el mundo, según los organismos internacionales de salud. En el país la variante brasileña, detectada hace pocas semanas en el país, ha sido relacionada con los casos nuevos de COVID-19 en diversas regiones.

Sin embargo, los expertos consideran que el incremento de los casos no puede atribuirse solo a la presencia de las variantes , sino a diversos factores, como la falta de cuarentenas y la apertura de sectores productivos.

“La variante brasilera sí está en casi todas las regiones con diverso grado, más en las zonas de frontera con Brasil, pero también por las vías de comunicación internas se encuentra en el norte y en el centro. Está en casi todo el Perú”, dijo a inicios de este mes el ministro de Salud, Óscar Ugarte, a TV Perú.

El rol de la variante brasileña

El Instituto Nacional de Salud informó en marzo que la variante brasileña causaba el 40% de los casos en Lima y el 50% de los registrados en Madre de Dios. Las conclusiones se dieron a partir de un análisis de 300 muestras de personas con COVID-19. Ugarte mencionó entonces que “se está haciendo el análisis en todo el país”.

Al respecto, el médico epidemiólogo e investigador Álvaro Taype-Rondan le dice a El Comercio que este análisis tiene limitaciones: “Hasta ese punto, las muestras no eran tan significativas como para concluir que la variante brasileña estaba afectando muy fuerte al país. Lo máximo que nos permite decir este análisis es que tenemos casos de variantes brasileñas. Dado que estas muestras no han sido obtenidas de manera aleatoria y representativa, ese porcentaje no es confiable, puede ser mucho mayor o mucho menor”.

Los estudios recientes muestran que la variante brasileña es más contagiosa, por lo cual avanza más rápido que las variantes originales, pero no es más letal. Al igual que el ministro Ugarte, otros expertos consideran que el rol de este linaje del coronavirus puede explicar las olas más grandes en países como el Perú , pero la situación debe verse según el contexto de cada región.

“Es una tesis bastante posible […] eso suele explicar unas olas más grandes, al haber más contagios, estamos teniendo más casos por día y saturando los hospitales. Es una hipótesis que tiene sentido, pero que no es posible afirmar por el tamaño de la muestra [del análisis del INS]”, indica Taype.

La situación es compleja

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el incremento de casos en los países de la región, incluyendo el Perú, no solo se debe a la presencia de las variantes, sino a que el virus ya se ha logrado establecer en todos los rincones del continente, lo que coincide con un relajamiento de medidas de confinamiento y apertura de sectores económicos.

Para determinar el rol que cumple una variante en el incremento de casos, dice la institución, es importante que los países fortalezcan su vigilancia genómica para detectar la presencia de una variante en un determinado lugar . Esto debe ir acompañado por una fuerte vigilancia epidemiológica, lo que permitirá conocer cómo se está comportando la epidemia. Sin estos dos elementos no se puede conocer a profundidad el rol de las variantes y de los demás elementos.

“En Perú, si bien se han incrementado el número de casos posiblemente asociados a la variante P1 [brasileña] en la zona trifronteriza con Brasil y Colombia, además de Lima, no es posible atribuir por sí solo a esa variante como factor influyente en el aumento de casos. La situación es mucho más complicada que eso”, dijo Sylvain Alighieri, comandante de Incidentes de la OPS, en conferencia de prensa.

“Cualquiera sean las variantes involucradas, el virus tiene el potencial de hacer mucho daño y sobrepasar las capacidades existentes de los servicios de salud. Como alertamos desde la OPS desde hace semanas: estamos en un momento crítico con un alto riesgo de repunte más importante que durante el año 2020 ”, añade.

Investigadores también han señalado la posibilidad de que en el Perú circulen variantes aún no identificadas que pueden también explicar, en parte, las características de la segunda ola de COVID-19, pero no las conocemos por la limitada vigilancia genómica que hay en el país.

Situación del COVID-19 en el país

Hoy, ante la prensa, el presidente Francisco Sagasti reconoció que “ estamos ya en el pico de la segunda ola y realmente es terrible lo que está sucediendo en nuestro país y en otros países de la región, algunos de los cuales se encuentran en situaciones peores que las nuestras”.

Por el momento, el país tiene 16,33% de positividad (porcentaje de pruebas positivas del total de muestras), más del triple de lo recomendado por la OMS, que establece un 5% de positividad para considerar que la epidemia en un lugar está bajo control.

De acuerdo con información de la Sala Situacional COVID-19 del Minsa, al 20 de abril murieron 307 personas en solo 24 horas. Se han registrado hasta el momento más de 58 mil fallecidos y 1,7 millones de casos confirmados.

Los expertos coinciden en que las medidas de prevención personal, como el uso de mascarilla, higiene de manos, distancia física y evitar lugares cerrados, siguen siendo efectivas frente a las variantes del coronavirus.

