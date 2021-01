En el mundo, más de 40 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 se administraron en campañas de vacunación masivas. Todos los receptores son adultos y aún no se tiene una fecha concreta sobre cuándo los niños serán inmunizados.

Los expertos coinciden en que los niños no suelen enfermarse de gravedad por coronavirus, ya que presentan síntomas leves o ninguno. Pero en la estrategia para frenar la pandemia, aclaran la Organización Mundial de la Salud y Unicef, será fundamental que la mayor cantidad de la población, incluyendo los niños, reciba las vacunas contra el COVID-19.

¿Las vacunas contra el COVID-19 son seguras para los niños?

Los ensayos clínicos de las vacunas que se han aprobado de emergencia en el mundo no han incluido a adolescentes menores de 16 años y niños, debido a que no están dentro de la población más afectada por el COVID-19. Pero actualmente se están realizando estudios complementarios en menores de 18 años para determinar la seguridad y eficacia de las vacunas en esta población.

Según informaron los laboratorios que desarrollaron vacunas aprobadas de emergencia, las pruebas en niños se encuentran en distintas fases. El laboratorio Pfizer inició las pruebas en niños de 12 años en octubre, mientras que AstraZeneca, que tiene un contrato de compra de vacunas con el Perú, se encuentra en el mismo camino. Moderna también tiene previsto iniciar las pruebas en adolescentes de entre 12 y 17 años.

El laboratorio chino Sinovac también anunció el inicio de los ensayos clínicos con niños de entre 3 y 17 años en setiembre de 2020, mientras que la prensa china informó hace pocos días que una de las vacunas de China National Biotec Group (CNBG) -una subsidiaria de Sinopharm, empresa que mantiene un contrato con el Perú- es segura en menores de entre tres y 17 años.

“En este momento, las recomendaciones globales son vacunar a las personas a partir de los 18 años , en algunos países a partir de los 16 años. Sin embargo, sí se están haciendo ensayos clínicos en niños. Lo que sucede es que se está dando prioridad en la vacunación a los adultos con más riesgo. En el último grupo están los adultos de entre 18 y 59 años, porque sabemos que están en menor riesgo. Sabemos que los niños, si bien pueden ser fuente de transmisión del virus, tienen menores riesgos de complicaciones”, dijo en una entrevista con El Comercio la exministra de Salud, Patricia García.

En actual plan nacional de vacunación contra el COVID-19 no contempla en ninguna de sus tres fases a los niños:





La ministra de Salud Pilar Mazzetti dijo en octubre que la inmunización en los niños dependería de los resultados de los ensayos clínicos: “Nuestros niños tienen que tener las condiciones de seguridad. Apenas tengamos vacuna probada en niños, procederemos a la vacunación en los niños”.

De la misma opinión es James Campbell, miembro del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Americana de Pediatría: “Los niños no son adultos pequeños, no podemos simplemente asumir que la vacuna tendrá el mismo efecto en un niño que en alguien mayor ”, por lo cual es importante esperar los resultados de los ensayos clínicos.

La situación de los niños en la pandemia

Los niños representan aproximadamente un 12% de todos los casos de la COVID-19 en países como EE.UU. y España, según la Academia Americana de Pediatría y el Ministerio de Sanidad español, respectivamente. Esto es un incremento con respecto a las cifras que se manejaban al inicio de la pandemia. Sin embargo, instituciones como el Hospital Universitario La Paz de Madrid han aclarado que esto se debe a que actualmente se realizan más pruebas de diagnóstico en menores de edad y no necesariamente a que el virus sea más contagioso en los niños.

En el caso del Perú, el doctor Luis Rodríguez, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud le dijo a la Agencia Andina en diciembre que “en un estudio de prevalencia reciente se ha determinado que un porcentaje alto [de niños y adolescentes], de 40% a 42% de ellos, ya tuvieron contacto con la enfermedad, es decir que ya tienen anticuerpos contra el COVID-19”.

Sobre los índices de hospitalización de niños con COVID-19, estos son muy bajos, menos del 20% de los menores infectados, de acuerdo con Mayo Clinic. Pero el hecho de que en general ellos no se enfermen de manera grave, no quiere decir que no existan grupos de menores están en mayor riesgo de ser hospitalizado. Un estudio con menores de 18 años con COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB) mostró que el 60% de ellos tenía al menos una comorbilidad [enfermedad preexistente].

