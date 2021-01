La mayoría de personas que tienen COVID-19 desarrollan pocos o ningún síntoma, y pueden recuperarse en casa. Sin embargo, cuando uno da positivo en la prueba de coronavirus, no sabrá si será un paciente leve o grave, por lo cual el monitoreo constante de los síntomas es muy importante.

Los médicos recomiendan prestar especial atención a los niveles de oxigenación de la sangre como un indicador de que la enfermedad se está agravando. Para ello es necesario tener en casa un oxímetro de pulso, un aparato que permite conocer cuáles son los niveles de saturación de oxígeno en la sangre y detectar así la hipoxemia (nivel de oxígeno en la sangre inferior al normal). Esto es importante porque muchas veces la persona puede tener hipoxemia y no darse cuenta.

EsSalud señala que tasa de mortalidad COVID-19 podría disminuir con adecuado uso del pulsioxímetro. (Foto EsSalud)

La guía nacional de atención de pacientes COVID-19 señala que si situación de oxígeno en sangre es menor a 93%, entonces la persona debe ser llevada a un centro de salud para tratarse lo más pronto posible con oxígeno.

Revisa el siguiente cuadro para conocer cuáles son los niveles de saturación normales según la región donde vives:

m.s.n.m. 0 1000 3000 3400 3600 3900 Normal 93-100% 92-99% 88-96% 87-95% 84-93% 83-92% Hipoxia leve 88-92% 88-91% 84-87% 83-86% 80-83% 79-82% Hipoxia moderada 85-88% 84-87% 80-83% 79-82% 76-79% 75-78% Hipoxia severa <85% <83% <79% <78% <75% <74%

¿Por qué es importante detectar la hipoxemia?

Detectar el descenso en la saturación de oxígeno es clave porque de este modo la terapia con oxígeno podrá ser aplicada cuando la enfermedad está comenzando a empeorar y no cuando el paciente ya está grave.

“El tratamiento de soporte, incluyendo la administración de oxígeno suplementario, constituye al día de hoy el principal tratamiento para los pacientes con COVID-19 ”, aclara la Organización Panamericana de la Salud.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia mostró que los pacientes que se trataban en casa y que llegaban al hospital con una saturación de oxígeno muy baja tenían mayor riesgo de fallecer.

El oxímetro de pulso muestra el nivel de oxígeno en la sange. (Foto: Getty Images)

“¿Por cuánto tiempo debo monitorear mi oxigenación? De los primeros 10 diez días desde que iniciaron los síntomas, debo poner especial énfasis entre el quinto y décimo día. Si yo me monitorizo cinco veces al día -en la mañana, a media mañana, al mediodía, a media tarde y antes de dormirme- y mi saturación ha estado entre 95 a 100% y no he tenido ningún descenso importante, puedo tener muchos síntomas, pero no me voy a complicar”, detalla Fernando Mejía, uno de los autores de la investigación.

[Mira el video desde el minuto 31:15]

El experto explica que si la persona llega al centro de salud con saturación de entre 90 y 93% y se le aplica oxígeno, su posibilidad de recuperarse es alta. Pero si llega con saturación de entre 80 y 85%, “prácticamente tiene perdida la pelea contra el COVID-19″.

¿Qué otros signos de alarma indican la necesidad de atención médica?

Si tú o algún familiar están superando el COVID-19 en casa, debes estar alerta a todos los síntomas. Si estos empeoran de manera constante, es necesario recurrir a un centro de salud (posta, de preferencia) y si tienes acceso a la asesoría de un médico personal, debes pedirle asesoría sobre los pasos que debes dar. No debes recurrir en ningún caso a la automedicación, pues tus síntomas pueden agravarse debido a esos medicamentos.

Según Mayo Clinic, debes llamar a emergencias inmediatamente (líneas telefónicas 113 del Ministerio de Salud y 117 de EsSalud) si no puedes despertar a la persona o presenta los siguientes signos de alarma:

Problemas para respirar

Dolor u opresión persistente en el pecho

Confusión que es nueva

Labios o cara de color azulado

Incapacidad para permanecer despierto

Recuerda que, además de aislarte en tu dormitorio si fuera posible, la distancia social, uso de mascarilla e higiene de manos y superficies se deben mantener en todo momento si te estás tratando en caso.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RELACIONADO

Sinopharm y AstraZeneca/Oxford: qué se sabe de las vacunas COVID-19 que compró el Perú

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: