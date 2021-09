Conforme a los criterios de Saber más

Cómo le explica a un niño qué es la nanotecnología sin aburrirlo o asustarlo. O de qué manera uno puede hacer que entienda el complejo proceso de tratamiento del agua. La química Fiorella Olivera tiene la respuesta.

Esta joven magistrada en Química se dedica desde hace más de cinco años a la divulgación y a la enseñanza de la ciencia . Además, es la actual presidenta del capítulo peruano de la Sociedad Americana de Química (ACS Perú) y directora del emprendimiento Haciendo Ciencia.

Olivera se ha dedicado a la divulgación de la ciencia en el Perú. (ACS Perú)

Por esa importante labor, y el alcance que han tenido sus proyectos, Olivera fue recientemente reconocida durante el simposio que organiza el grupo Chemical Marketing & Economics (CME) y la NASA.

—¿Cómo llegaste de la química a la divulgación científica?

La verdad, cuando terminé la carrera universitaria yo pensaba en dedicarme a la industria química. Pero mi interés por la divulgación científica nació desde el área de la docencia, de la enseñanza. Además, en un momento tuve que hacerme cargo de una oficina que tenía como propósito vender carreras de ciencia. Ahí me di cuenta de la realidad: muchos chicos no están interesados en este tipo de carreras, ya sea porque les da miedo o piensan que son difíciles. Comencé a ver que el público en general necesitaba saber sobre ciencia, pero desde un punto de vista más amigable. Con eso en mente realicé varias acciones con distintos colegas. Me di cuenta de que los científicos estábamos muy alejados de la sociedad, de los jóvenes.

—En tu experiencia, ¿cuál es el mejor acercamiento para promover la ciencia en los niños?

La experimentación. No hay un mejor acercamiento. Creo que la experimentación puede hacer que los niños aterricen, o al menos se sientan motivados. Está comprobado que los más pequeños son netamente experimentadores; es más, nosotros aprendimos a caminar cayéndonos . El cerebro guarda los conocimientos obtenidos por la experimentación mucho mejor. La mente trabaja mediante asociaciones.

“El rol del divulgador científico es darse cuenta de qué conocimientos son los que necesita la población, y ofrecerlos”.



—¿Estamos en un momento clave para potenciar y extender el alcance de la divulgación científica en la población en general?

Debido al contexto actual, de la noche a la mañana las personas comenzaron a hablar sobre cómo se hace un gel antibacterial o cómo funcionan las vacunas. El rol del divulgador científico es darse cuenta de qué conocimientos son los que necesita la población, y ofrecerlos. Vivimos un momento muy importante para que la ciencia se posicione, y el papel del divulgador es clave. El científico no puede ser egoísta con el conocimiento.

—¿El divulgador realiza una labor altruista?

Sí, es una labor altruista y debería ser remunerada. A veces se piensa que el científico debe realizar divulgación por amor al arte; sin embargo, para realizar este tipo de trabajo hay que prepararse y capacitarse. Es una labor bien importante, porque el divulgador se convierte en un mediador entre el conocimiento científico y la sociedad. Hay que entender que el público en general no está preocupado acerca de los protones o neutrones , de esa investigación pura y dura; son temas muy interesantes porque han generado mucha tecnología, pero la comunidad busca conocimientos que le permitan crecer, tener una mejor calidad de vida. En poblaciones donde la contaminación acuática es alta, el rol del divulgador es explicar, por ejemplo, los peligros de beber esa agua. Lo importante es dar el conocimiento científico de acuerdo con las necesidades de la sociedad.





