Pedro Paulet, el peruano cuyos diseños inspiraron a los ingenieros del Apolo 11

El mundo veía maravillado los primeros pasos del cine y el automóvil cuando un peruano ya soñaba con los viajes al espacio, una idea plasmada solo en los libros de ciencia ficción. Eran fines del siglo XIX cuando Pedro Paulet comenzó a experimentar en un prototipo de 'motor-cohete' que serviría de base para el que se usó más de 70 años después en el Apolo 11, la misión espacial que puso un hombre en la Luna.

La literatura lo inspiró, mientras que su ingenio lo convirtió en el pionero de la astronáutica mundial. Poco conocido y valorado en el Perú, es celebrado en el mundo por sus aportes a la exploración espacial.

[Apolo 11 | 10 datos curiosos sobre la llegada del hombre a la Luna]

[La llegada del hombre a la Luna | Paso a paso de la misión Apolo 11 | CRONOLOGÍA]



“Con su esfuerzo, Paulet ayudó a que el hombre abordara la Luna”, escribió Wernher von Braun, jefe de diseño del cohete Saturn V del Apolo 11, en su libro "Historia de la cohetería y los viajes espaciales".

Un niño curioso

Desde pequeño, Paulet -nacido en 1874- estaba obsesionado con los cohetes como vehículo para poder viajar al espacio. Con la pólvora que quedaba de los fuegos artificiales en las fiestas de su pueblo Tiabaya, en Arequipa, creaba sus propios modelos de cohetes.

Google homenajeó al peruano con este Doodle el 2 de julio de 2011, fecha de nacimiento.

Su interés por el espacio le provino de los libros ‘De la Tierra a la Luna’ (1865) y ‘Alrededor de la Luna’ (1869) de Julio Verne que leyó en su colegio de lazaristas franceses, cuenta su sobrina nieta Sara Madueño Paulet en un informe de la revista Executive Intelligence Review.

Paulet provenía de una familia humilde y su proyecto de ir a la universidad casi se trunca. Pero, tras dar un examen ante varios catedráticos y el rector de la Universidad de San Agustín de Arequipa (UNSA) en 1890, logró ingresar a las aulas de esta institución, donde estudió Letras y Ciencias. Ese solo sería el inicio de una larga carrera como ingeniero, arquitecto, periodista y diplomático.

El gobierno le concedió una beca en el Instituto de Química Aplicada de la Universidad de París (La Sorbona), donde comenzó a estudiar cuando tenía 20 años. Paralelamente asistió como alumno libre a la Escuela de Artes Bellas y Decorativas de París para prepararse en arquitectura.

Motor-cohete

En Francia, Paulet entendió, con la ayuda de sus maestros Charles Friedel, Marcelin Berthelot y Pierre Curie (premio Nobel en 1903), que la clave para impulsar los cohetes al espacio era el uso de combustibles líquidos en el motor. Esta fue la base de sus innovaciones futuras.

En 1900, Paulet fabricó un modelo de motor en el laboratorio de Instituto de Química Aplicada usando acero de vanadio, una aleación novedosa para la época, y plancastitas, un explosivo inventado por Turpin. La máquina tenía dos tanques: uno para el combustible (gasolina) y el otro para el oxidante (peróxido de nitrógeno). Su motor, capaz de realizar 300 pequeñas explosiones por minuto, se encendía con una chispa eléctrica de una bujía parecida a la de los automóviles.

La imagen muestra el diagrama del 'motor Paulet'. (Foto: James E. Wyld/1946)

El ingeniero peruano envió una carta a El Comercio el 25 de agosto de 1927 en la que defiende sus inventos, hechos casi 30 años antes, en respuesta a las noticias sobre la reciente invención de un ‘buque cohete’ que cruzaría el Atlántico en solo dos horas.

“Los resultados de tales experiencias fueron de lo más satisfactorios. Un solo cohete de dos kilos y medio de peso, y con unas 300 explosiones por minuto, no solo pudo mantenerse en constante empuje contra el dinamómetro, que llegó a marcar hasta 90 kilos de presión, sino que funcionó sin deformarse cerca de una hora. En tales condiciones, no era, pues, aventurado prever que, disponiendo de dos baterías de dos cohetes cada una, para accionar una, mientras la otra descansaba, habría sido posible levantar varias toneladas”, explicó Paulet en la carta publicada el 7 de octubre de ese año en este Diario.

La carta que envió Paulet a este Diario y que fue publicada en octubre de 1927. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

El ingeniero Raúl Yanyachi Aco Cárdenas, director del Instituto de Investigación Astronómico y Aeroespacial Pedro Paulet de la Universidad San Agustín, dice a El Comercio que el aporte de Paulet “fue fundamental. Él hizo la propuesta del modelo de cohete y el combustible líquido. En ese momento nadie hablaba de eso, él es un pionero”.

En ello coincide con Wernher von Braun, quien afirma que “Paulet debe ser considerado como el pionero del motor a propulsión con combustible líquido”.

'Avión torpedo'

En los primeros años de 1900, los hermanos Wright llamaron la atención del mundo con sus pruebas del aeroplano, hecho de tela y madera, pero Paulet ya pensaba en todo un sistema para conquistar el espacio.

El sabio peruano desarrolló conceptos de una nave espacial a la cual llamó ‘avión torpedo’ (1902) y una girándula, considerada como el primer sistema moderno de propulsión de cohetes (1900). Ambas usarían el ‘motor cohete’ para su funcionamiento.

Su girándula consistía en una rueda similar a la de una bicicleta. Tenía tres cohetes, que estaban conectados a los radios de esta. Paulet describió en sus apuntes que los resultados eran “muy halagadores” y su éxito trascendió al barrio latino en París. Durante esta pruebas, ocurrió una explosión que perforó su tímpano del oído izquierdo, lo cual le provocó una sordera.

Reconstrucción de la girándula de Paulet exhibida en el Museo de la Aeronáutica de la FAP. (Foto: EIR/Sara Madueño Paulet)

Su 'avión torpedo' fue ideado cuando se desempeñaba como cónsul peruano en París y luego en Bélgica, donde culminó su diseño. Esta aeronave metálica tripulada tenía un ala principal con la cual se dirigía la dirección del vuelo. Era capaz de volar de manera vertical, diagonal u horizontal gracias a la propulsión de los cohetes en su base.

“Siendo este vehículo destinado a navegar en el espacio sideral, donde no hay aire, no necesita por lo tanto ni de hélice, ni de planeadores”, explicaba en su misiva.

En una vista frontal, este dibujo de Paulet muestra su avión torpedo. (Foto: Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales)

Para Paulet, el diseño de las aeronaves no debía imitar la naturaleza, sino superarla. “Hay que propiciar transporte por encima del planeta, donde no hay aire, ni nubes, ni hielo”, escribió.

La imagen de arriba muestra una vista lateral de la aeronave. La imagen de abajo representa al avión torpedo volando de manera horizontal. (Foto: Instituto de Estudios Históricos Aeroespaciales)

Más allá de sus inventos

Por el llamado del gobierno, retornó al Perú en 1905 y refundó la Escuela de Artes y Oficios (hoy Politécnico José Pardo), a la cual dotó de la última tecnología y de docentes provenientes de Europa. Paulet quería convertir al país en una potencia.

“Además de inventor, era impulsor de la industrialización del país. Él escribía que se tenía que desarrollar tecnología propia en el Perú y que eso debía impulsarse desde el colegio. Más allá de lo aeroespacial, su verdadero proyecto era que el país se convierta en una potencia”, señala a El Comercio Álvaro Mejía, director del documental sobre Paulet “El niño que soñaba con la Luna” que se estrenará el próximo año.

En 1911, Paulet dejó el Perú y retornó a Europa para laborar en el sector privado. La carta que publicó en El Comercio se conoció en Alemania, lo cual llamó la atención de la Sociedad Astronáutica de ese país y fue considerado pionero del único motor capaz de viajar por el espacio.

“Paulet no quería que sus inventos sean para nadie que no sea el Perú. Él solo habló en español sobre su cohete y puso a disposición del país sus inventos. Al no recibir respaldo, sugirió luego una industria aeronáutica latinoamericana”, agrega Mejía.

Paulet murió en 1945 sin que ninguno de sus proyectos se pusieran en práctica. Fue recién en 1969 cuando el módulo lunar de la misión Apolo 11 usó el principio de su ‘motor cohete’.



Síguenos en Twitter: