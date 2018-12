“El consumo de podcast crece en Perú en búsqueda de calidad y buenos contenidos”, por Sergio Sicheri

El intenso tráfico de Lima me ha llevado a incrementar el consumo de podcast, estas piezas de audio que tienen una periodicidad de publicación. En la ida al trabajo, por la mañana, me demoro cerca de sesenta minutos y de regreso a casa, en hora punta, hasta una hora y media. Son dos horas y media diarias, de mi vida, que paso sentado en el auto. Hace unos meses me puse a pensar en ello y decidí sumergirme en el mundo podcast para aprovechar mejor el tiempo muerto en el auto. Desde aquel momento, he empezado a descubrir y aprender de distintas historias que están muy bien empaquetadas en formato de audio. Así aprovecho ese tiempo muerto en el tráfico.

Nuestro país no es ajeno al consumo de audio digital. El diario Gestión publicó que más de 6 millones de personas escuchan audio digital en nuestro país. Además, precisó que, de dicho número, el 20% viene utilizando podcast. En cuanto a los momentos de consumo de audio digital, se detalló que el 41% lo hace camino al trabajo o en la misma oficina. Conozco a muchas personas que aprovechan el transporte público para leer algún libro que han descargado previamente en su smartphone, así como también aprovechan ese tiempo de viaje para avanzar alguna serie de Netflix. Hace tiempo que buscaba una experiencia similar, en la que pueda relajarme y aprender mientras manejo. La he conseguido escuchando podcast.

Las principales plataformas digitales de reproducción de este formato como SoundCloud o TuneIn las conocía desde hace algunos años. Me considero una persona que consume mucha música online. De todo un poco. Desde Frank Sinatra hasta Natiruts. Y desde Luis Miguel, , hasta dj Claptone. Sí, así de variado. Pero últimamente, ando obsesionado en optimizar mi tiempo. Por eso la música la he dejado un poco de lado, dependiendo mi estado de ánimo. En vez de ello, paro atento a los capítulos en podcast de una gran historia desarrollada por Vice News y publicada hace poco en Spotify sobre el Chapo Guzmán, el sonado narcotraficante mexicano. También suelo escuchar las mejores charlas de TED Talks que son aleccionadoras e inspiradoras. Excelentes para comenzar la mañana.

*La historia “El Chapo: El jefe y su juicio” cuenta con seis capítulos completamente gratuitos para ser escuchados en español o en inglés a través de Spotify.

El redactor de BBVA World, Santiago Romero, explicó en una de sus publicaciones que “el podcast es una palabra que fusiona iPod y ‘broadcast’ (emisión)”. Además, mencionó que dicha pieza de sonido puede ser descargada de Internet por cualquier usuario para ser reproducida en el dispositivo de su preferencia (un móvil, una laptop o una tablet). A las personas de más de 45 años, que suelen comentarme que se intimidan ante la tecnología, les puedo asegurar que este es un procedimiento muy sencillo. Lo vengo realizando casi a diario antes de empezar mi jornada laboral para poder reproducir los podcasts de mi elección en el auto. En la nota del diario Gestión, se indica, que “si bien era previsible que el mayor segmento de consumidores de audio digital (en nuestro país) esté integrado por jóvenes —25 a 34 años, que representan un 20.9% de los más de 6 millones de personas que escuchan audio digital en nuestro país—, los clientes más adultos también son representativos, pues contemplando a los grupos de 45 años a más, conforman el 34%”. El podcast es un formato digital para todo tipo de público.

Sin embargo, “el país donde más asentado está este fenómeno es Estados Unidos. Lugar con producciones que cuentan con un importante soporte económico, que consiguen calar en la población, entre otras cosas, gracias a la irrupción de los teléfonos móviles inteligentes”, manifiesta Santiago Romero. Y es por esta razón que el reconocido escritor peruano, Daniel Alarcón, también ha logrado alcanzar la fama en el mundo del podcast con su creación: Radio Ambulante. Lo que comenzó como un nuevo proyecto para él… en 2014 logró consolidarse con el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en la categoría de Innovación. Con ello consiguió fama en este clúster y más de 450 mil oyentes mensuales en el mundo, un presupuesto anual de un millón de dólares —procedente de fundaciones y aportes de sus seguidores—, y es así, que Radio Ambulante ya forma parte de las más de 900 estaciones de radio pública de los Estados Unidos en la National Public Radio (NPR).

Otro de los ingredientes principales de la receta de Daniel Alarcón son las buenas narraciones que desenmascaran una problemática o hecho en Latinoamérica. Y consciente de la gran historia que viene acaparando a Sudamérica, declaró hace poco a la agencia de noticias EFE, que hoy “la historia para mí en Sudamérica es Venezuela porque no es solo lo que está pasando ahí, sino la diáspora venezolana. Me parece que ser refugiados, ser inmigrantes, es algo muy nuevo para los venezolanos". Alarcón trabajó de la mano con la pareja de esposos periodistas y sus amigos, Lizzy Cantú y Diego Salazar, además de Luis Fernando Vargas y Victoria Estrada con quienes produjeron desde Perú el episodio “Permanencia temporal”, podcast alojado en Radio Ambulante y que retrata cómo ha ido cambiando la hospitalidad que solía destacar a los peruanos en el constante camino migratorio venezolano. Lo dejo ahí. Pero esta es una más de las excelentes historias que vengo escuchando en esta tecnología de la cual me incluyo en ese 41% —de los más de 6 millones de peruanos que escuchan audio digital—, que ya viene pagando un servicio en búsqueda de buena calidad y contenido.

*La historia “Permanencia temporal” producida desde nuestro país para Radio Ambulante relata lo que vienen viviendo los venezolanos que han llegado a Perú.

Sergio Sicheri se desempeña como Jefe del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio, es gerente general de Brand Wash & Solutions (asesoría en imagen de marca y soluciones digitales). Cuenta con una maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en el EOI de España y la escuela de postgrado de la UPC. Ha dictado cursos de marketing digital en la universidad Mayor de Chile, la universidad Científica del Sur y en ISIL.