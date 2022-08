Amazon ha revelado los nombres de los videojuegos que se podrán reclamar sin coste algunos los suscriptores de su servicio Prime (a través de Prime Gaming). Entre los ocho juegos destacados para el próximo mes tenemos a Assassin’s Creed Origins y Football Manager 2022.

¿Qué requisitos debo cumplir para reclamarlos? En primer lugar, tendremos que ser suscriptores del servicio Prime de Amazon. Luego, habrá que sincronizar nuestras cuentas de EA o GOG con Prime. Tras ello, entramos a Primer Gaming (aquí el enlace), logeamos nuestra cuenta y reclamamos los códigos de los videojuegos.

Ahora bien, en total son ocho videojuegos para la plataforma de PC, entre los que se incluye Football Manager 2022, Assassin’s Creed Origins y Shadow of Mordor GOTY Edition. Como se recuerda, una vez que agreguemos estos juegos nos los quedaremos para siempre.

Assassins Creed Origins

Como se recuerda, Assassin’s Creed Origins es la entrega ambientada en la antigua Egipto y nos contará más sobre el inicio de la hermandad de los ‘Asesinos’. Además, nos presenta las pirámides y diferentes cambios jugables en la franquicia.

Por otro lado, Football Manager 2022 es uno de los simuladores de fútbol más importantes de los últimos años. Pero, a diferencia de juegos como FIFA o eFootball, este juego te pone en los pies de un director técnico y te permite hacer cambios en plantilla o hacer fichajes.

Football Manager 2022.

Cómo reclamar Assassin’s Creed Origins y Football Manager 2022 en PC GRATIS

Ya lo mencionamos: esta oferta es exclusiva de los suscriptores de Prime de Amazon. Es decir, si no estás suscrito no podrás reclamar el juego gratuito. Sin embargo, puedes sumarte al servicio a través de una prueba gratuita de un mes, la que posteriormente se podrá cancelar sin pago alguno.

Ahora bien, el primer paso será sincronizar nuestra cuenta de Ubisoft o la plataforma requerida con Prime (aquí el enlace). Tras ello, entramos a Prime Gaming con la cuenta previamente vinculada y reclamamos el videojuego en concreto.

Assassin’s Creed Origins y Football Manager 2022 no son los únicos títulos gratuitos del mes de setiembre para quienes cuenten con Prime Gaming, ya que también podrán reclamar sin coste alguno nombres como The Dig, Defend the Rook, We. The Revolution, Castle on the Coast y Word of the Law: Death Mask Collector’s Edition.