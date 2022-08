La industria de los videojuegos es cada vez más creciente y, por fortuna para quienes recién empiezan y quieren volverse desarrolladores, figuras máximas del sector como Hideo Kojima cuentan todos sus secretos y comparten consejos de forma gratuita en YouTube y Spotify.

Si bien la industria de los videojuegos siempre ha sido una batalla de secretos entre empresas, existen desarrolladores dispuestos a compartir sus mejores consejos para crear el mejor videojuegos. Veteranos del gaming como Hideo Kojima y Masahiro Sakurai han optado por crear sus propias plataformas para guiar a quienes desean una carrera en desarrollo de juegos. Con ellos aprenderás sobre cómo idear la base perfecta de un juego, sus personajes y los secretos de otros expertos invitados en los programas.

Masahiro Sakurai on Creating Games (YouTube)

Masahiro Sakurai, creador de Super Smash Bros. y Kirby, es un genio del diseño de videojuegos que acaba de estrenar su propio canal de YouTube: “Masahiro Sakurai on Creating Games”. Como su nombre lo indica, es un canal exclusivo para enseñarte las bases de la industria; desde la filosofía y metodología de producción hasta qué elementos priorizar según el título que buscas crear. El canal está en japonés con subtítulos en inglés.

Hideo Kojima’s Brain Structure (Spotify)

El legendario Hideo Kojima, cuya más reciente obra maestra es Death Stranding, está por estrenar su propio podcast en Spotify. Kojima es una máquina de ideas que antes era silenciado en parte por Konami; por fortuna, Kojima ya es un productor independiente dispuesto a compartir toda su experiencia. Su podcast, “Hideo Kojima’s Brain Structure”, hará su debut el próximo 8 de setiembre en japonés y traducido en vivo al inglés. Kojima compartirá secretos de su proceso creativo y su gran imaginación.

MIRA:

Katsuhiro Harada: Harada’s Bar (YouTube)

Katsuhiro Harada es el mítico diseñador de los juegos de pelea Tekken. Su canal de YouTube, “Harada’s Bar”, explora el mundo de los videojuegos desde un ángulo diferente, pues Harada describe su contenido como un programa de variedades sobre videojuegos. Harada conversa con colegas de la industria y jugadores profesionales sobre diversos asuntos que con certeza enriquecerán tus conocimientos en gaming. Sus más recientes episodios cuentan con subtítulos al inglés.

MIRA:

Idle Thumbs (Web)

Idle Thumbs fue fundado por los creadores de reconocidos títulos como Firewatch y The Walking Dead (Telltale). La página web reúne una variedad de podcasts con distintos enfoques. Sus podcasts “Designers Notes” y “Tone Control” son los que tratan sobre consejos en el diseño, desarrollo y producción de videojuegos.

Noclip (YouTube)

Noclip es el único canal en esta lista que no está formado por desarrolladores de juegos; no obstante, se trata de un importante canal para conocer sobre la industria. Noclip fue fundado por Danny O’Dwyer, promotor del sector que ha redactado para medios como Gamespot. El canal tiene documentales, tanto largos como cortos, sobre la creación de importantes títulos y de las personas que los juegan. O’Dwyer y su equipo también tienen entrevistas con expertos y contenido tras bambalinas de éxitos como Fallout 76 y The Witcher 3: Wild Hunt.