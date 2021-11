Los esports en el país inca no se detienen. Las dos primeras fechas de la Claro Gaming Stars Cup, se jugaron la semana inmediatamente anterior cargadas de emociones y muchas sorpresas en la grieta peruana.

Duelo de titanes peruanos en las primeras jornadas

En la primera fecha se enfrentaron Instinct Gaming contra el debutante Club Deportivo Municipal en un Bo5 donde Instinct se levantó victorioso dejando el marcador 3-1. El ‘’Muni’' mostró una gran cara, sin embargo quedó eliminado y espera afilar las líneas para encarar con todo la temporada competitiva de 2022. Por otro lado, la escuadra del instinto mostró solidez y la fuerza que lo ha colocado entre los equipos más importantes del país. El objetivo de Instinct es claro: llevarse la Claro Gaming Stars Cup.

En la segunda jornada, se jugó el duelo entre Diamond Doves y Fantasy Gaming donde las palomas de diamante se elevaron victoriosas, dejando todo en la grieta del invocador con un score de 3-2. Dos equipos interesantes que dejaron buenas sensaciones para la temporada competitiva del próximo año. Diamond Doves se enfrentará en semifinales de la copa al poderoso Instinct Gaming.

Fixture actualizado con los enfrentamientos de Claro Gaming Stars Cup. (Foto: Claro Gaming)

JORNADA 1

JORNADA 2

La Claro Gaming Stars Cup es un evento amistoso que da por finalizada la temporada competitiva de League of Legends en Perú. Todos los partidos son transmitidos en vivo por los canales oficiales de la Liga de Videojuegos Profesional en Perú.

Para esta semana, la pasión de League of Legends no se detiene y el espectáculo está garantizado en la grieta. No te pierdas esta doble jornada los días jueves 11 y viernes 12 de noviembre con los enfrentamientos entre Incubus contra Deliverance y Cienciano Esports frente a Spectacled Bears, EN VIVO desde las 19:00 p.m. (Perú) por el canal oficial de Twitch de LVP Perú.

