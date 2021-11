Conforme a los criterios de Saber más

Hoy en día, el tener una PC con los componentes más caros del mercado es algo con lo que los entusiastas de los videojuegos en esta plataforma desean con todo su ser. Ser capaz de disfrutar los mejores títulos de la industria al tope de gráficos y con un rendimiento técnico insuperable como una estable tasa de 60 cuadros por segundo es el sueño de los gamers que gozan de este pasatiempo en computadora.

Sin embargo, el momento por el que atraviesa la industria tecnológica actualmente por culpa de la pandemia del COVID-19 y la escasez de semiconductores no es el mejor y esto se refleja en los precios que tienen las partes indispensables de un equipo como los procesadores y, sobre todo, las tarjetas gráficas. Es evidente que ensamblar una auténtica bestia es aún más difícil ahora que hace un par de años por la coyuntura que nos toca vivir. Por eso, miles de personas se preguntan lo mismo: ¿cuánto costaría armar una supercomputadora especializada en gaming en nuestro país? Pues, en esta ocasión, daremos la respuesta a dicha interrogante.

Hay que tener en cuenta algo muy importante: no escatimamos en gastos al elaborar este terminal, por lo que la PC de ensueño que mostraremos a continuación está conformada por algunas de las mejores partes que pueden hallarse en Perú. Los conocedores podrán notar que no todas las piezas son el tope de gama en sus respectivos rubros, pero esto se debe a que nuestras elecciones pueden ser halladas en tiendas especializadas como las de la “vieja confiable” avenida Wilson en el Cercado de Lima a diferencia de otras que, de momento, solo pueden adquirirse en el extranjero ya que no hay stock en nuestro territorio. Ojo, no todas las piezas son fáciles de conseguir debido a la alta demanda del mercado, pero con un poco de esfuerzo y paciencia es posible hacerse con los elementos necesarios para armar una PC descomunal en la que podemos hacer de todo: desde trabajar o ver videos en YouTube hasta tareas más complejas como editar en Premiere y After Effects, streamear y, por supuesto, jugar a todo tipo de videojuegos.

Si dispones de un alto capital, invertir en una súper PC gamer puede ser rentable considerando su estabilidad para los próximos años. (Foto: Unsplash)

Un cerebro a la altura de las circunstancias

A la hora de determinar qué tipo de PC queremos, es vital iniciar con el procesador -también llamado CPU por las siglas de Unidad Central de Procesamiento en inglés- ya que el resto de componentes serán determinados en base a éste, en especial la placa madre o motherboard. Es válido considerar a esta pieza como el cerebro de la computadora ya que será la encargada de ejecutar todos los comandos y programas que le ordenemos.

Nuestras consultas en distribuidores locales dieron como resultado dos opciones: por una parte tenemos el Intel Core i9-12900K LGA 1700, la duodécima y última generación de la marca que nos ofrece uno de los mejores rendimientos en este apartado. Por otro lado, está el AMD Ryzen 9 5950X, la competencia directa del antes mencionado y considerado como líder indiscutible del mercado de los procesadores para computadoras si de gaming se habla. El primero está valorizado en S/.3.085 mientras que el segundo cuesta S/.4.024. Como nos hemos decantado por un terminal que ofrezca lo mejor en videojuegos, nos iremos por la opción más recomendada -y cara- para este pasatiempo.

Procesador AMD Ryzen 9 5950X. (Foto: AMD)

El esqueleto que sostiene a la bestia

Una vez elegido el CPU, el siguiente componente a escoger debe ser el armazón que contendrá todas las piezas para que el equipo funcione: la placa madre o motherboard en inglés. La razón por la que el “esqueleto” de la computadora es elegido después se debe a que el usuario debe adquirir una placa madre que sea compatible con el procesador por el que optó. Ambos deben compartir la misma arquitectura ya que, de otro modo, el terminal sencillamente no funcionará.

Ya que seleccionamos el AMD Ryzen 9 5950X, un procesador con arquitectura Zen3 de 7 nanómetros, nos recomendaron ir por el MSi PRO Z690-A DDR4, una placa perfecta para montar una PC en la que podremos jugar a videojuegos con los máximos valores en gráficos y rendimiento técnico. Además de su capacidad, el modelo es considerado como una maravilla sencilla para ensamblaje gracias a su distribución y poderío. ¿El precio? Nada menos que S/.991.

Cabe resaltar que las motherboards pueden compartir el mismo modelo, pero ser de distintos fabricantes por lo que no es necesario que uno escoja la opción de MSi si tiene otras a su alcance como la de Asus.

Placa MSi PRO Z690-A DDR4. (Foto: Msi)

La importancia de la refrigeración

Bien, ahora que tenemos el procesador y la placa madre, hay que resaltar un hecho que será de importancia si queremos mantener en buen estado nuestro equipo: cuando una computadora está funcionando, expulsa altos niveles de calor y esto solo se incrementa con tareas que demandan más esfuerzo de sus componentes como cuando usamos programas de edición o cuando jugamos videojuegos. Es ideal que la temperatura interna de una PC no se eleve a más de 90° Celsius ya que esto puede poner en riesgo la integridad de tan costosas piezas.

Para evitar que nuestro bolsillo sufra más, es trascendental instalar un sistema de refrigeración competente dependiendo de las capacidades de nuestro procesador. Actualmente, la refrigeración líquida es la que domina el mercado ya que resulta más eficiente que otras variantes, aunque es posible que en algunos casos requiera de un mantenimiento más minucioso y constante. La opción que elegimos fue la ARCTIC Liquid Freezer II 280, un sistema de enfriamiento líquido que asciende a los S/.591. Existen marcas más populares como Cooler Master, pero la Liquid Freezer II 280 ha cosechado grandes reseñas y se está convirtiendo en la favorita de muchos expertos en el sector.

Sistema de refrigeración líquido ARCTIC Liquid Freezer II 280. (Foto: Arctic)

Un mundo de posibilidades en gráficos

Llega una de las partes más interesantes y primordiales del ensamblaje de una PC de gama alta: la tarjeta gráfica o GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico por sus siglas en inglés). Este componente se encarga de procesar y emitir los visuales que el usuario ve a través de su pantalla por lo que, en una época en donde la industria de los videojuegos y el entretenimiento en general ha avanzado tanto como para hacer imágenes por computadoras que pueden confundirse con la vida real, es preciso hallar una opción que nos ofrezca lo mejor.

En la actualidad, no hay duda de que la elección para cualquier terminal de élite es la NVIDIA GeForce RTX 3090, el modelo más poderoso de la serie 30 de NVIDIA y la “joya de la corona” de la marca hasta el momento. No obstante, este artículo es sumamente escaso en todo el mundo, por lo que el precio va acorde a la demanda que existe por un producto de semejantes características. En Perú, es muy complicado encontrarlo y, si por alguna razón alguien tiene la suerte de localizar uno, es probable que la devastadora suma de S/.12.159 lo haga elegir otra tarjeta gráfica.

No es nuestro caso ya que estamos tratando de armar el equipo más poderoso con piezas que pueden encontrarse en Perú así que la tomaremos incluso si tiene ese costo.

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3090. (Foto: NVIDIA)

Más RAM, más potencia, más placer

Si pensabas que todo terminaba con el componente más caro, pues te equivocas. Toca determinar cuánto RAM tendrá nuestra computadora. Para entenderlo mejor, la Memoria de Acceso Aleatorio -por sus siglas en inglés- es la pieza que colabora con nuestro procesador en lo que a gestión de software y tareas varias se refiere. Si alguna vez has sentido que tu equipo se vuelve lento mientras más programas tienes abiertos simultáneamente, es probable que se deba a que la RAM de la que dispone no sea la más adecuada o no te permita sacarle mayor provecho.

Para evitar cualquier tipo de problema con programas y en especial con videojuegos de nueva generación que ya han comenzado a aparecer con la salida de consolas como PS5 y Xbox Series X/S, necesitaremos una buena cantidad de RAM y 32 GB es el estándar que una PC de estas pretensiones debería tener. Las consultas con los distribuidores nos hicieron optar por dos tarjetas TeamGroup Elite DDR5-4800 MHz de 16 GB cada una, una marca no tan popular como Corsair o HyperX, pero que se ha ganado a pulso su relevancia en el mercado gracias a su propuesta. El precio por ambas es de S/.1.068.

La cantidad de RAM que podemos agregar a nuestra PC es determinada por nuestra placa madre, ya que es en esta donde encontramos las ranuras para encajarlas. Por ejemplo, el modelo Z690 que escogimos nos ofrece cuatro slots para tarjetas DDR5 de hasta 128 GB cada una. Recuerda, más RAM significa más poder de procesamiento para multitareas, así que es importante tener una buena cantidad si aspiramos a una PC tope de gama.

Tarjetas RAM TeamGroup Elite DDR5-4800 MHz de 16 GB. (Foto: TeamGroup)

Haciendo la diferencia

En cuanto al almacenamiento para guardar todos nuestros archivos y programas, en la actualidad podemos elegir entre el clásico disco duro (HDD) o el novedoso SSD, unidad de estado sólido por sus siglas en inglés. La principal diferencia entre ambos radica en la velocidad y capacidad de transferencia de datos ya que mientras el HDD transmite entre 50 y 150 MB por segundo, el SSD puede enviar entre 200 y 550 MB en el mismo lapso de tiempo. Esto se hace notorio cuando encendemos el equipo ya que el sistema operativo instalado en una SSD se inicia mucho más rápido que el que está en un HDD.

Sí, la supremacía del SSD es evidente pero ¿qué hay del precio? pues es bastante más caro que su antecesor como bien demuestra nuestras elecciones: un Western Digital WD Black SN850 de 1TB a S/.1.078 y un Corsair MP600 Core de 2TB a S/.2.349. Ambas pertenecen a la cuarta generación de PCIe M.2, lo que les permite leer cantidades exorbitantes de datos por segundo. Si las juntamos, hacen un total de 3TB en los que podremos almacenar todos los videojuegos y programas en general que querramos.

Una vez más, hay que precisar que esta elección se hace en base a la placa madre ya que la Z690 soporta la tecnología que mencionamos anteriormente.

SSD Western Digital WD Black SN850. (Foto: Western Digital)

SSD Corsair MP600 Core de 2TB. (Foto: Corsair)

El contenedor y la fuente energética de “la criatura”

Ahora que la PC está prácticamente armada, aún quedan dos componentes que deben ser elegidos con cuidado ya que existen varios parámetros a considerar. Hablamos de la fuente de poder y del ‘case’. Hablando del primero, deliberamos que lo correcto sería optar por uno que nos ofrezca como mínimo unos 1000 watts para alimentar un monstruo de las especificaciones que mencionamos anteriormente, así que elegimos el Thermaltake Toughpower Grand RGB 80 Plus Platinum de 1050W, una fuente modular que nos permite conectar la tarjeta de video y la placa madre por separado, a un precio de S/.1001.35.

En cuanto al case, nos decantamos por un Cooler Master Cosmos C700P Black Edition, una torre lo suficientemente espaciosa como para colocar todos los componentes en su interior, un aspecto que queda como anillo al dedo considerando que la GeForce RTX 3090 es enorme y hasta necesita su propio soporte para mantenerse firme y que no se dañen los pines que la unen a la placa madre. Este refinado case con vidrio templado tiene un valor de S/.1782.

Fuente de poder Thermaltake Toughpower Grand RGB 80 Plus Platinum de 1050W. (Foto: Amazon)

Cooler Master Cosmos C700P Black Edition. (Foto: Cooler Master)

Equipamiento acorde a una PC colosal

Tras repasado cada uno de los componentes de la PC, tan solo quedarían los periféricos que el usuario necesita para usar su equipo en las distintas tareas a las que está destinado. Este tema es más extenso ya que se tienen que tomar en consideración distintos factores como los gustos particulares de cada persona y la actividad en la que se enfocará con la supercomputadora.

Las necesidades de cada usuario varían según sus prioridades y metas, aplicándose para el monitor, teclado, mouse y auriculares que este usará en su día a día con el equipo ya ensamblado. Entre algunos de los más destacados en cada categoría, tenemos los siguientes:

Monitor BenQ Mobiuz 27 pulgadas EX2780Q (144Hz) 2K QHD a S/.3.399

Teclado Razer Blackwidow V3 PRO a S/1.199

Mouse Logitech G903 Lightspeed Wireless a S/.589

Auriculares HyperX Cloud Orbit S a S/.1.529

De izquierda a derecha: Teclado Razer Blackwidow V3 PRO, Monitor BenQ Mobiuz 27 pulgadas EX2780Q (144Hz) 2K QHD, Mouse Logitech G903 Lightspeed Wireless y Auriculares HyperX Cloud Orbit S. (Foto: Difusión)

Conclusiones

El precio a pagar por PC bestial que disponga de los componentes top del mercado local en la actualidad estaría costando unos S/25.043 y si consideramos los periféricos en la operación, el precio terminaría siendo S/31.759. A continuación, detallamos cada parte con su precio en Perú:

Componentes Precio en Perú Procesador AMD Ryzen 9 5950X S/.4.024 Placa MSi PRO Z690-A DDR4 S/.991 Sistema de refrigeración líquida ARCTIC Liquid Freezer II 280 S/.591 Tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 3090 S/.12.159 2 RAM TeamGroup Elite DDR5-4800 MHz de 16 GB S/.1.068 SSD Western Digital WD Black SN850 1 TB S/.1.078 SSD Corsair MP600 Core de 2TB S/.2.349 Fuente de poder Thermaltake Toughpower Grand RGB 80 Plus Platinum de 1050W S/.1001.35 Case Cooler Master Cosmos C700P Black Edition S/.1782 Monitor BenQ Mobiuz 27 pulgadas EX2780Q (144Hz) 2K QHD S/.3.399 Teclado Razer Blackwidow V3 PRO S/1.199 Mouse Logitech G903 Lightspeed Wireless S/.589 Auriculares HyperX Cloud Orbit S S/.1.529

Es evidente que la cantidad de dinero que uno debe pagar para hacerse con lo último de la tecnología en cuanto a computadoras para videojuegos se refiere es apabullante, pero, considerando que un equipo de estas especificaciones puede ser usado para las actividades más demandantes de otros sectores, es una inversión que podría salir totalmente a cuenta.

El acelerado avance tecnológico que vivimos día a día ha provocado que costearse una PC competente sea complicado ya que, con cada componente nuevo que se lanza al mercado, hay otro que poco a poco va quedando obsoleto. Sin embargo, si alguien está dispuesto a invertir tanto dinero como la cifra mencionada, es un hecho que podrá disfrutar de lo mejor que la industria de los videojuegos y la electrónica ofrecerá en los próximos 5 o 6 años sin preocupación alguna. Fuera de alguna mejora mínima, un usuario que adquiera una PC como la que aquí ensamblamos no necesitará cambiar de componentes en un largo periodo de tiempo.

DATOS IMPORTANTES:

Al elaborar este artículo, no tomamos en cuenta el precio a pagar por el sistema operativo ni los paquetes de programas básicos y avanzados como Microsoft 365 (antes Office) o Adobe Creative Cloud. El plan Home de Windows 10 puede adquirirse a S/.719 en la página oficial de Microsoft mientras que Office 365 cuesta S/.289 al año. Adobe Creative Cloud cuesta S/.103 al mes.

Este artículo cuenta con los precios de la fecha en la que fue escrita, 26 de noviembre de 2021, por lo que estos pueden variar dependiendo del momento en el que se lea.

Para redactar este artículo, solo tomamos en consideración a componentes tope de gama que pueden encontrarse en distribuidores de Perú.

