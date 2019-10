Death Stranding, uno de los juegos más esperados del año, está a puertas de estrenarse en PlayStation 4. El título creado por Hideo Kojima, el laureado responsable de la saga Metal Gear, se lanzará el 8 de noviembre para dicha consola.

El videojuego ha sido desarrollado por el estudio Kojima Productions y también se estrenará en PC, aunque a mediados de 2020; lo que significa que la edición de PS4 gozará de una exclusividad temporal.

- Death Stranding | Fecha de lanzamiento, precio y tráilers

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports

A propósito de su cercano lanzamiento, aquí te dejamos toda la información sobre el videojuego:

Death Stranding - Historia

En términos generales, para evitar un posible spoiler, Death Stranding narra la aventura de Sam Porter Brigdes, un mensajero que tendrá la misión de reconectar las Ciudades Unidas de América (una versión de Estados Unidos que ha sido devastada por una serie de eventos desconocidos). Para esto, Sam tendrá que caminar por diferentes puntos de un extenso mapa.

Death Stranding contará con la participación de Norman Reedus como Sam Porter Brigdes. (Captura de pantalla)

Sin embargo, no todo será tan sencillo, ya que en frente de nosotros tendremos a una facción terrorista conocida como Homo Demens que busca lo contra a nosotros: la separación de lo que queda de las Ciudades Unidas de América.

Asimismo, detrás de la unificación de las Ciudades Unidas de América tendremos otra misión. Alerta de posible spoiler. Esta será la de rescatar a Amelie, la presidenta del país mencionado y quien tuvo una cercana relación con Sam Porter Brigdes en el pasado.

En Death Stranding tendremos que reconectar diferentes ciudades de un Estados Unidos ficticio. (Captura de pantalla)

Aquí puedes encontrar más detalles, aunque estos podrían considerase como spoilers:

Principales novedades de Death Stranding

A pesar de que el juego se enfocará en la historia para un jugador, Death Stranding incluirá un multijugador. Aunque con la gran diferencia de que no interactuaremos directamente con otras personas. Sino que será mediante las notas u objetos que dejemos regados por todo el mapa. Además, habrá la posibilidad de darle ‘me gusta’ para valorar y/o agradecer a la comunidad. Cabe destacar que este multijugador no requerirá PS Plus.

Death Stranding

A su vez, en Death Stranding las decisiones que tomemos afectarán en el desarrollo de algunos personajes. Kojima ejemplificó esto con el caso de un anciano, una de las primeras misiones; el japonés aseguró que si en un momento dejamos de llevarle medicinas, él morirá, pero si hacemos lo contrario, este seguirá con vida. Sin embargo, se desconoce si influenciará en la historia principal.

El título de Kojima Productions contará con la participación de destacados actores para dar vida a los personajes. Entre ellos se destacan Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Emily O’Brien, Léa Seydoux, el director Guillermo del Toro y más.

Mads Mikkelsen con Hideo Kojima durante el desarrollo de Death Stranding. (Foto: Kojima Productions)

El género al que pertenece Death Stranding es en sí una novedad. Calificado por el mismo Kojima como “Social Strand System”, Death Stranding inaugura un tipo de juego del que aún se tiene poca claridad acerca de su significado.

Según diversas personalidades que han podido probar Death Stranding, el factor cinematográfico del juego es uno de sus principales diferenciales. Para Shuhei Yoshida, presidente de Sony Worldwide Studios, el juego se asemeja a una serie de Netflix.

DATO:

Death Stranding para PS4 tendrá un precio de S/.239,90 en tiendas especializadas peruanas.

Síguenos en Twitter: