Grand Theft Auto es una de las franquicias de videojuegos más queridas y populares de la historia. Desde su aparición con Grand Theft Auto (1997) para PC, hemos sido testigos de 10 juegos, en los que se incluyen títulos como GTA: San Andreas, GTA: Vice City o GTA: V.

Justamente, este último videojuego acaba de superar las 115 millones de copias vendidas, lo que ubica a la obra de la compañía Rockstar en el tercer puesto del ránking histórico, solo por detrás de Minecraft y Tetris.

A propósito de este anuncio, hemos preparado una lista con los cinco mejores videojuegos de la franquicia Grand Theft Auto, según Metacritic.

Para quien lo desconozca, Metacritic es una página que recopila críticas de diversos medios especializados (como también de usuarios registrados) para así conseguir un número promedio que va del 0 a 100.

Los mejores juegos de la saga GTA

5.- Grand Theft Auto: Vice City (PS2) - 95 puntos sobre 100 | 2002

¿Qué amante de los videojuegos no ha jugado u oído hablar de Grand Theft Auto: Vice City? El juego desarrollado por Rockstar North a finales de 2002 se ha consagrado como uno de los más recordados de la serie. Asimismo, este título fue el segundo de la franquicia en utilizar gráficos en 3D, lo que aumentó considerablemente el realismo del juego.

Sobre la historia, tomamos el control de Tommy Vercetti, un matón que acaba de salir de la cárcel, quien además es uno de los personajes más violentos de la serie, no en vano es apodado “El Carnicero de Harwood”. Para la creación de Tommy, el estudio de Rockstar estuvo fuertemente inspirado en Tony Montana, de la película Scarface (“Caracortada”).

En Metacritic, Vice City consigue 95 puntos de 100, gracias a 62 críticas.

4.- Grand Theft Auto: San Andreas (PS2) - 95 puntos sobre 100 | 2004

La mítica aventura de Carl ‘CJ’ Johnson no podía faltar en este top. Lanzado en 2004, Grand Theft Auto: San Andreas no demoró en convertirse en uno de los mejores videojuegos de su año, sea por su jugabilidad, gráficos, historia o la gran variedad de opciones que nos brinda la ciudad de Los Santos.

Este juego de mundo abierto está disponible para PlayStation 2, PC, Xbox, Móviles y PlayStation 3. Sin embargo, en la versión de primera consola mencionada, obtiene una puntuación de 95/100 puntos, varios puntos por encima de juegos como Resident Evil 2 Remake (91/100) o Dark Souls III (89/100).

La razón por la que San Andreas está en cuarto puesto, en lugar de Vice City que tiene el mismo puntaje, es porque el título protagonizado por ‘CJ’ obtiene 95 puntos basándose en 80 críticas, más de las que tiene Vice City.

¿No recuerdas el GTA: San Andreas? Aquí su tráiler:

3.- Grand Theft Auto: V (PS4) - 97 puntos sobre 100 | 2014

Grand Theft Auto: V es la última entrega de la saga y tiene el premio a ser el juego más vendido de toda la franquicia, con más de 115 millones de copias a nivel mundial. El juego fue lanzado originalmente en 2013, pero con la llegada de la PlayStation 4 salió a la venta su remasterización, la cual incluyó mejoras gráficas, jugables y de contenido para el multijugador.

Actualmente, GTA: V cuenta con buena salud, pues a pesar de haber salido a la venta hace 6 años, se mantiene entre los más vendidos y jugados de los ránkings.

Sobre su trama, en el videojuego conoceremos a Michael, Trevor y Franklin, tres tipos que terminarán juntándose para realizar diferentes robos a bancos, tiendas, etc. La ciudad ficticia de Los Santos, que conocimos en San Andreas, volverá a ser la tierra escogida para ver los atracos de estos personajes.

Metacritic le atribuye 97/100 basándose en 66 críticas.

2.- Grand Theft Auto: III (PS2) - 97 sobre 100 | 2001

El primer juego de la franquicia en llegar completamente en 3D. El Grand Theft Auto: III supuso un boom cuando se lanzó en el 2001, ya que el mundo abierto que se presentó y la variedad de acciones eran de las más amplias vistas en toda la historia hasta ese entonces. Este videojuego tiene los argumentos para ubicarse tranquilamente en el primer puesto, no obstante, se queda por un pelo detrás de otro título que conocerás abajo.

GTA III, como es llamado por la comunidad, consiguió un destacado 97/100 en Metacritic, ubicándose entre los mejores juegos de toda la historia, estando a la par de obras maestras como The Legend of Zelda: Breath of the Wild (97/100), Red Dead Redemption 2 (97/100) o Super Mario Galaxy (97/100).

En GTA: III podemos robar carros o tiendas, asesinar personas o pelearnos con los transeúntes, entre otros delitos (cosas que se pueden hacer en todos los GTA). Estas características, más un diseño en 3D, marcaron un antes y un después en los videojuegos.

1.- Grand Theft Auto: IV (PS3) - 98 sobre 100 | 2008

Y llegamos al número uno: Grand Theft Auto: IV, de PlayStation 3, que se corona en este ránking como el juego más puntuado de toda la franquicia GTA y como uno de los mejores títulos jamás creados, pues obtiene un destacado 98/100, cifra que solo han alcanzado 4 juegos en total (incluyendo el GTA: IV).

Cuando salió a la venta en 2008, solo en su primer día se vendieron más de 3,6 millones de unidades, generando cerca de US$ 500 millones en ganancias. Además de su éxito comercial, también estuvo acompañado por excelentes notas en la prensa especializada, que han catalogado a este juego como uno de los más destacados en la historia.

GTA IV brilla por diferentes motivos, aunque su apartado jugable, el diseño ultra realista de su mundo abierto y la interesante narrativa despuntan como lo más sobresaliente de este juego de PS, PC y Xbox 360.

DATO:

GTA: V es el videojuego más vendido de toda la franquicia, superando las 115 millones de ventas. Este título de Rockstar tiene un precio de S/. 129,90 en su versión de PS4.

