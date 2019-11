Hideo Kojima, de 56 años, es uno de los desarrolladores de videojuegos más influyentes de la historia. Gracias a su trabajo en la saga Metal Gear, el japonés consiguió el reconocimiento mundial, tanto de la crítica, como del público. Ahora, Death Stranding, su más reciente proyecto, está a punto de estrenarse a nivel mundial.

Sin embargo, más allá de los 11 videojuegos principales de la saga Metal Gear o de Death Stranding, Hideo Kojima ha sido parte de otros proyectos. Hoy repasamos cinco de ellos.

►P.T. (2014)

Antes de la abrupta ruptura entre Kojima y Konami, la empresa con la que trabajó cerca de 30 años y de la que llegó a ser vicepresidente, el desarrollador japonés estaba inmerso en un futuro juego de la franquicia Silent Hill, el cual fue llamado P.T.

Este proyecto fue obra conjunta de Kojima y Guillermo del Toro, reconocido director mexicano ganador del Óscar. Si bien solo se estrenó un teaser (adelanto), el que tiempo después fue borrado de la tienda PlayStore por orden de Konami, este consiguió buenos comentarios.

Además, P.T. contó con la participación del actor Norman Reedus, quien ha sido parte de Death Stranding y de la serie The Walking Dead.

►Snatcher (1988)

Uno de sus primeros juegos. Lanzado en 1988 para la MS2X en Japón (posteriormente llegó a otras plataformas), Snatcher es un videojuego de aventura que cuenta con una fuerte influencia de películas futuristas de la década de los 80, como Terminator o Blade Runner.

Asimismo, Kojima siempre ha sido un amante del cine y en su mayoría de videojuegos encontramos referencias sacadas del mundo del séptimo arte.

Aquí el tráiler de Snatcher, la novela visual del japonés:

►Penguin Adventure (1986)

Un título que será reconocido por los jugadores de la vieja escuela. Penguin Adventure fue un juego producido y desarrollado por Konami en 1986, y contó con la participación de Hideo Kojima, que en aquel año fue el asistente productor de la obra.

De esta forma, Penguin Adventure es considerado como el primer trabajo de Kojima en el mundo de los videojuegos.

Sobre el título en sí, teníamos que recorrer diferentes caminos, evitando en todo momento chocarnos con los animales o caernos en los agujeros.

Aquí un pequeño gameplay:

►Policenauts (1994)

Otra novela visual de Kojima. Policenauts se estrenó en 1994 para la plataforma de PC-9821, un micro ordenador japonés de mediado de los 90, y tardó dos años en llegar a la Sega Saturn y PlayStation.

A su vez, en el juego nos encontrábamos en una sociedad futurista -rasgo característico de algunos juegos de Kojima- en la que tomamos el papel de un detective que debe investigar sobre el fallecimiento de su exmujer y su nuevo esposo.

Así como pasó en Snatcher, esta obra cuenta con referencias cinematográficas. Por ejemplo, con la película Arma mortal, que fue protagonizada por Mel Gibson en 1987.

►Zone of the Enders (2001)

¿Kojima creó un título de peleas de mechas (o robots)? Sí, y se llamó Zone of the Ender. Popularmente conocido como Z.O.E., este título fue publicado en 2001 por Konami para la PlayStation 2 y pertenece a los géneros de hack and slash y disparos en tercera persona.

Entre tanto, en Z.O.E. controlamos a Leo Stenbuck, un habitante de una colonia espacial que es atacada por organización BAHRAM, provocando la muerte de sus amigos. De milagro, Stenbuck se salva y encuentra un robot con el que enfrenta a los soldados de BAHRAM.

En adición, en 2012 se lanzó una versión remasterizada para la PlayStation 3 y Xbox 360.

