Sony ha confirmado que el catálogo de PlayStation Plus para PS5 desaparecerá el 9 de mayo. La colección existe desde hace dos años e incluye algunos de los juegos más relevantes de PlayStation Studios y otras compañías. Entérate qué juegos ya no estarán disponibles y cómo agregarlos a tu biblioteca.

A través de su blog oficial, PlayStation Plus reveló los juegos mensuales para febrero, pero también dio desconcertantes noticias: el catálogo de PS Plus para PS5 se eliminará el próximo 9 de mayo.

“PlayStation Plus Collection dejará de estar disponible a partir del 9 de mayo. Si aún no has canjeado los juegos de este servicio, podrás hacerlo hasta el 9 de mayo para seguir accediendo a ellos mientras tengas una suscripción a PlayStation Plus activa”, escribe el comunicado.

En otras palabras, tienes tres meses para agregar 20 videojuegos de renombre a tu biblioteca. Luego del 9 de mayo, podrás jugarlos con normalidad, siempre y cuando mantengas una suscripción a PS Plus. Por otro lado, los juegos mensuales del servicio seguirán siendo un beneficio normal.

Cómo agregar los juegos de PS Plus Collection a tu biblioteca

Desde tu PS5, accede a PS Plus en el menú principal. Dirígete a ‘Explorar’. Encontrarás el apartado PS Plus Collection. Selecciona el o los juegos que prefieras y elige ‘Descargar’.

(Foto: PlayStation)

¿Qué juegos están en la PlayStation Plus Collection?

Juegos de PlayStation Studios

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Juegos Third Party (otras compañías)