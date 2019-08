Mundial de Dota 2 EN VIVO | Aquí podrás seguir todas las partidas del millonario torneo

El The International 2019 es el campeonato mundial de Dota 2 y actualmente es uno de los certámenes más importantes en la escena de eSports. La edición de este año se viene realizando en Shanghái, China, y Valve -el organizador- entregará más de US$30 millones a sus participantes.

A su vez, el The International 2019 empezó el 20 de agosto y se extenderá hasta el domingo 25, día en que se realizará la gran final. El campeón se llevará a casa más de US$15 millones.

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de Tecnología y Ciencias

- ¿Qué es Dota 2 y cómo se juega este título del que todos hablan hoy?

​- ¿Quiénes integran Infamous Gaming, el equipo peruano que está participando en el Mundial de Dota 2?



A continuación, te dejamos el link con la transmisión de todas las partidas:

Así va el fixture del campeonato:

El fixture de The International 2019. Infamous Gaming (INF) se enfrentará a Newbee (NBEE). (Difusión) Agencias

El The International se realizó por primera vez en 2011 y en aquella ocasión premió con US$1'600.000. Ahora, la cifra supera los US$33 millones. Es importante recalcar que recién a partir de 2013 la comunidad comenzó a contribuir al 'prize pool' a través de los 'compendios', un pase de batalla que brinda elementos cosméticos exclusivos.

Acerca de Dota 2, este es un videojuego del género multijugador de arena de batalla en línea (MOBA) y fue lanzado de manera oficial al público en 2013 por Valve. El juego enfrenta a dos equipos de cinco integrantes, los cuales tienen como objetivo principal destruir la edificación central ubicada en la base adversaria.



Asimismo, Dota fue inicialmente un escenario personalizado para Warcraft III: The Frozen Throne llamado Defense of the Ancients (de donde viene el nombre), creado con el Editor de Mundo que incluye dicho título. Sin embargo, el modo de juego se remonta varios años atrás, en concreto, a un mapa personalizado de StarCraft bautizado como Aeon of Strife.

Síguenos en Twitter: