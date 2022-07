Elon Musk ha presentado una contrademanda a Twitter, luego que la empresa lo demandase por dar un paso al costado en la compra de la plataforma por US$44 mil millones. El sudrafricano y sus abogados presentaron este recurso de forma confidencial, alegando que la red social no fue totalmente sincera con sus pedidos.

“Elon Musk respondió formalmente a la demanda de Twitter Inc. que busca obligarlo a continuar con su adquisición de la plataforma de redes sociales por US$44 mil millones e incluyó reconvenciones contra la compañía. La presentación del viernes se realizó de forma confidencial y no es visible para el público”, según recoge The Wall Street Journal.

La confidencialidad del recurso se debe a una revisión del mismo. “No es inusual que las contrademandas hacia una empresa pública se presenten de manera confidencial, en espera de una revisión para posibles eliminaciones de información sensible. La respuesta y los reclamos pueden estar disponibles tan pronto como la próxima semana”, añade el medio estadounidense.

Uno de los motivos de la contrademanda de Musk sería la información sobre los bots en la plataforma. “Se espera que una de las contrademandas de Musk se centre en la acusación de que Twitter cambió su número de usuarios activos diarios monetizables poco después de aceptar el acuerdo, y luego no proporcionó respuestas exhaustivas a las solicitudes del equipo de Musk de datos sobre el número de spam, según personas familiarizadas con el asunto”, indica el diario.

Por su parte, Twitter aún quiere obligar a Musk a cumplir con su palabra. “En una presentación regulatoria esta semana, Twitter dijo que pediría a los accionistas que voten sobre la fusión en una reunión el 13 de septiembre. La compañía reiteró su compromiso de completar la adquisición al precio acordado y dijo que su junta directiva ha recomendado por unanimidad que los accionistas voten a favor de ella. Ese proceso corre paralelo al caso legal en Delaware que determinará si se puede hacer cumplir el acuerdo de fusión”, señala.

Elon Musk había anunciado que compraría Twitter, pero a inicios de julio dio un paso al costado. La empresa, entonces, decidió demandarlo por el mismo monto que iba a costar la compra: US$44 mil millones. El inicio del litigio será este 17 de octubre, pese a los pedidos de la defensa del multimillonario de aplazarlo hasta el siguiente año.