En los últimos años los ‘smartwatches’ se han convertido en los principales aliados de aquellos que buscan separarse de vez en cuando de sus teléfonos y evitar llevarlos a todas partes, empleando en su lugar otro dispositivo más manejable si cabe con conectividad LTE.

No son pocos los modelos que se han lanzado en estos meses: desde Redmi Watch 3 Active o Samsung Watch 6, hasta Huawei Watch GT 4 y Apple Watch Ultra 2. El más reciente de estos ‘wearables’, Google Watch 2, se ha presentado esta misma semana, con la novedad de que esta vez sí llegará a España.

Los fabricantes de estos dispositivos han sabido dar salida a sus productos con dos formatos clásicos que han demostrado funcionar muy bien siempre en los modelos analógicos. Ante esferas o pantallas con formas innovadoras se han impuesto paneles redondos o cuadrados.

Honor, por su parte, ha optado por este último diseño, con el que busca trasladar la sensación de estar utilizando un ‘smartphone’ desde la muñeca, con una pantalla amplia (AMOLED en color de 1,75 pulgadas) aunque con bordes gruesos; nítida y diferentes ajustes de brillo, con una frecuencia de refresco de 60Hz y de muestreo táctil de 120 Hz.

Conviene mencionar en este caso que Honor Watch 4 incluye el modo ‘Always on display’ (AOD), lo que quiere decir que se puede configurar para mantener la pantalla siempre encendida, ideal para quienes quienes busquen tener la hora siempre visible.

Con un único botón en el lateral superior derecho, es un reloj fino y sencillo para el uso diario. Su grosor es de 11,2 mm, apenas pesa 32 gramos sin la correa y tiene varias tallas de muñeca.

Asincronía en las notificaciones

Uno de los apartados menos positivos de este reloj inteligente es sin duda el de las notificaciones. Si bien se puede configurar para recibir las de Instagram, WhatsApp y otras redes sociales, no es posible visualizarlas por completo en el dispositivo, ni mucho menos responderlas. En caso de haber recibido un emoticono, por ejemplo, se muestra en la pantalla del reloj con un asterisco.

Tampoco es bueno el resultado que ofrece el Honor Watch 4 a la hora de sincronizar las notificaciones, puesto que a veces presenta algunas que ya se han leído o que se han recibido hasta días antes en el teléfono, indicando la hora pero no el día en que se enviaron.

Con este reloj tampoco se puede controlar la reproducción de música de servicios de contenido en ‘streaming’ como Spotify, Tidal o Apple Music, ya que solo es posible moverse entre canciones si estas están guardadas localmente en el ‘smartphone’.

El ‘smartwatch’, por el contrario, responde muy bien cuando se trata de llamadas, ya que presenta una interfaz sencilla para descolgar y colgar, y cuenta con un altavoz lo suficientemtente competente para escuchar al interlocutor y que este también pueda oír nítidamente lo que estamos diciendo.

El reloj también da buenos resultados en el apartado de la batería. Si bien en nuestra experieencia no alcanza los 14 días de autonomía que promete la marca, su batería (451 mAh) llega a los 10 días sin problema, en condiciones de uso normales -sin AOD- y estando conectado al móvil a lo largo del día.

En este aspecto, conviene destacar que su base de carga, con contactos magnéticos e incluida en la caja, se puede conectar al adaptador del teléfono móvil, puesto que incluye USB. Esto es interesante en caso de tener un móvil más antiguo, puesto que otros ‘smartwatches’ que hemos probado -por ejemplo, el Galaxy Watch 5 de Samsung- exigen USB-C para su carga.

Gran variedad de ejercicios y una batería excepcional

Honor Watch 4 es un reloj con un diseño bonito y útil, que resiste a arañazos y que cuenta con una correa cómoda, ya que se recoge en la parte interior del dispositivo, por lo que se evitan enganchones cuando se utiliza.

Esto hace que sea un imprescindible para deportistas que deseen aprovechar los múltiples cursos y modos que presenta -rutinas para correr, bici al aire libre, saltar a la comba, nadar en interiores, etc.-, así como sensores y mediciones como la frecuencia cardiaca, la respiración, el estrés o el sueño.

Por otro lado, este reloj se aprovecha al máximo cuando se combina con la aplicación Salud de Honor, que no solo presenta los mencionados valores, sino que también añade, entre otras informaciones, consejos para mejorar la calidad del sueño y sus ciclos (profundo, ligero, REM y despierto).

A la hora de hacer ejercicio, la aplicación también presenta detalles como la velocidad media, la frecuencia media de la zancada y su longitud, el recuento de pasos, las calorías y las grasas quemadas; datos que se complementan con los que presenta el ‘wearable’.

Este introduce una pantalla en la que se muestran los registros básicos (número de pasos, minutos de acticidad y calorías quemadas de actividad). Además de que no siempre se ajustan con los que muestra la aplicación, en el reloj no aparecen detallados, sino que únicamente se presentan las barras de colores que representan cada valor.

Cuando se trata de hacer ejercicio al aire libre, por ejemplo, se puede activar el GPS y realizar un seguimiento del itinerario. Este, por cierto, no es demasiado preciso, ya que lo hemos utilizado en una carrera al aire libre y aparece que hemos pasado literalmente por encima de algunos edificios si elegimos la vista tridimensional del mapa.

No obstante, no lo hace tan interesante para aquellos que quieran desprenderse del teléfono móvil, puesto que no ofrece las funcionalidades básicas como el control de la reproducción de música de aplicaciones como Spotify o Apple Music, así como responder a las notificaciones.

De ahí que su precio -169 euros si no hay una oferta concreta, con goma de silicona en dos colores, Black (negro) y Gold (gris)- se antoje algo elevado teniendo en cuenta que no ofrece características que otros ‘smartwatches’ de igual precio sí presentan.