Windows 11 ha recibido una nueva actualización con múltiples funciones nuevas. Entre ellas, ha añadido formas de protección de identidad como una alarma cuando guardar tus contraseñas en lugares inseguros y más.

Uno de los sistemas operativos más utilizados acaba de recibir una actualización que permite al usuario administrar sus contraseñas y credenciales de forma más segura. Según Microsoft, estas funciones reducen el riesgo de robo de identidad de empresas pequeñas hasta 2,8 veces menos, como indica en su blog. Aquí te las enlistamos.

Nuevas funciones de protección de contraseñas en Windows 11

1. Smartscreen

Microsoft Defender Smartscreen detecta y te avisa cuando estás ingresando una contraseña en una página web o app que ha sido comprometida. Asimismo, te advierte cuando estás usando una clave repetida en una locación insegura, como Bloc de notas o Excel, para reducir el riesgo de phishing.

2. Local Security Authority (LSA)

LSA es una función predeterminada que ayuda a que empresas no se vean hackeadas. LSA verifica la identidad del usuario antes de permitirles acceso a código compartido entre compañías.

Windows 11 no permite que guardes contraseñas en lugares inseguros. (Foto: iStock) / matejmo

3. Hello for Business para no usar contraseñas

Hello for Business te deja olvidar las claves y autentificar tu identidad con otras formas de verificación como tu rostro, huella digital y PIN. Estos identificadores solo se podrán usar desde tu dispositivo y por ti.

4. Credential Guard

Credential Guard es una función predeterminada de Windows 11 Enterprise. La herramienta previene la modalidad de hacking “pasar el hash”, la cual consiste en un hacker haciéndose pasar por administrador de un servidor usando el hash NTLM o LanMan. Credential Guard no permite el acceso a secretos del sistema incluso si el proceso lo realiza alguien con pases administrador.

5. Detección de presencia

Esta herramienta, enlazada a Hello for Business, consiste en que tu computadora “sienta” tu presencia y se desbloquee automáticamente sin que uses tus manos, así como bloquearse al detectar que te has ido. Esta función es posible en dispositivos con sensores de presencia instalados.