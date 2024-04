¿Alguna vez te has imaginado cómo se vería tu personaje de anime favorito si fuera de carne y hueso? No es un pensamiento tan disparatado y en un mundo con exitosas adaptaciones ‘live-action’ como “One Piece” y no tan exitosas versiones como “Cowboy Bebop” y “Death Note”, es frecuente que veamos a personajes de nuestros animes favoritos aparecer en nuestras pantallas de mano de actores profesionales, aunque se trata de una transición delicada y un proceso que muchas veces no complace completamente a los fans, quizás porque el actor no puede encarnar completamente el aspecto físico del personaje.

Este obstáculo no lo experimentan los programas generadores de imágenes utilizando inteligencia artificial, los cuales pueden armar fotografías bastantes realistas basadas en las características básicas de los personajes.

Una de las personas que se ha dado la tarea de traer a la vida a los personajes de animes es la usuaria de Instagram @Shefford.art, quien ha combinado sus habilidades de Photoshop con programas como Artbreeder y Procreate para hacer sus propias interpretaciones de estos personajes si vivieran en nuestra realidad.

Se trata de un catálogo amplio que es disfrutado por los más de 80 mil seguidores de Angel Shefford, verdadero nombre de ilustradora, que van desde personajes clásicos como Gokú de “Dragon Ball” y Serena de “Sailor Moon” a relativos recién llegados como Anya Forger de “Spy Family” y Makina de “Chainsaw Man”.

“Solo creo retratos realistas (humanoides) para divertirme y comisiones de personajes originales para compartirlas con todos”, escribe Shefford en su página de Ko-fi, una plataforma utilizada para dar a los fans una manera directa de apoyar a los artistas. Shefford también tiene una página de YouTube donde puedes encontrar otras de sus creaciones.