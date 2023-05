Empleados kenianos que habrían colaborado en el entrenamiento de los modelos lingüísticos con los que trabaja ChatGPT, manifestaron haber cobrado menos de 3 dólares por hora por la labor de etiquetado. Esto ha abierto la discusión sobre una de las labores más demandantes y poco remuneradas en el desarrollo de la inteligencia artificial.

OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, externalizó la moderación de contenidos contratando a la empresa de inteligencia artificial Sama, quién subcontrató a de trabajadores de países africanos.

Los empleados se encargaron de etiquetar más de 1.400 imágenes que incluían contenido ilegal como imágenes de abuso sexual infantil, zoofilia u otras depravaciones. A pesar de que la labor de estos profesionales es imprescindible para el desarrollo de IA, en ocasiones no se ve recompensada con salarios justos.

En otro caso similar, varios trabajadores subcontratados de OpenAI, residentes en EE. UU., han asegurado a NBC News que cobran 15 dólares la hora sin prestaciones, un salario que seguiría estando por debajo del mínimo legal.

“Somos empleados rudimentarios, pero sin nosotros no habría inteligencia artificial”, ha declarado Alexej Savreux, uno de los empleados. “Puedes diseñar todas las redes neuronales que quieras, puedes conseguir que participen todos los investigadores que quieras, pero sin moderadores, no tienes ChatGPT. No tienes nada”, añade.

NBC News señala que OpenAI habría subcontratado a más de 1.000 personas de Europa del Este y de Latinoamérica para las labores de etiquetado y moderación de contenidos.