La E3 podría no recuperarse de esto y no se sabe si habrá otra edición para los próximos años. Ahora, el público se pregunta si la situación del E3 es un caso aislado o si podríamos esperar que otros eventos similares sufran el mismo destino. ¿Acaso peligran las convenciones de videojuegos?

¿A qué se debió la caída de la E3?

La última edición presencial de la Electronic Entertainment Expo, más conocida como E3, fue en 2019. En 2020, debido a la pandemia, la convención se vio cancelada. En 2021, se realizó una edición netamente virtual; no obstante, al año siguiente se volvió a cancelar.

La edición de 2023 planteaba el esperado retorno a la presencialidad, pero, como ya se ha mencionado, la E3 no será una realidad este año. ¿Por qué las empresas han decidido no participar?

En la opinión de Juan Pablo Robles, periodista y experto en videojuegos, se trata de una lección que dejó la pandemia y los eventos online: las empresas se dieron cuenta de lo convenientes que eran las transmisiones individuales.

PlayStation, Nintendo y Ubisoft decidieron no participar en la E3. / Difusión

“No es que el E3 ya aburrió, sino que las empresas de videojuegos lo que ahora están haciendo es hacer sus lanzamientos de manera online a nivel mundial”. Según Robles, les resulta más económico y eficiente realizar una transmisión en línea. En efecto, eventos como Nintendo Direct o Xbox & Bethesda Showcase han resultado exitosos para dichas marcas en los últimos años.

Las consecuencias las sufre la E3. “Porque al E3 ya no le es funcional. ¿Qué de nuevo va a anunciar si Nintendo, Ubisoft y otros ya lo hicieron?”, comentó Robles a El Comercio. “Perdió lo que más tenía para ofrecer, que eran los estrenos de las empresas”.

El futuro del E3: ¿ya fueron las convenciones de videojuegos?

Para resolver esta pregunta, nos comunicamos con Phillip Chu Joy, conocido creador de contenido y figura que ha participado en múltiples ediciones del E3 desde 2012.

“La E3, desde sus últimas ediciones en 2018 y 2019, ya andaba de ‘capa caída’. Se notaba un decaimiento en cantidad de expositores… muchas compañías empezaron a salirse del evento”, dice Chu Joy.

Como mencionamos líneas atrás, la E3 ha visto cómo en los últimos años más y más empresas insignia del sector han ido desistiendo a participar.

“En los años de gloria del E3, teníamos a Nintendo, Xbox, PlayStation, Electronic Arts, Activision y a todos en el Centro de Convenciones de los Ángeles. En los últimos años, cada uno empezó a hacer su propio evento: Sony no fue a los dos últimos E3 y Nintendo dejó de hacer conferencias”, señala.

“Me da mucha pena, porque era muy emocionante estar en las salas, aparte de ver las conferencias, [era muy emocionante] jugar los juegos meses antes salieran”, comenta a El Comercio el creador de contenido. “La pandemia aceleró todo y ahora es digital. A nivel económico, a las empresas no les conviene llevar a tanta gente a Los Ángeles para algo que ahora puedes publicar un tráiler o darles acceso [a una demo], cuyo impacto es muy similar tratando con las personas clave”.

La E3 reunía a miles de asistentes año tras año. | Foto: E3

Para cerrar, mirando a futuro, Chu Joy cree que las empresas se van hacer la pregunta de si realmente vale la pena competir entre ellas a la hora de anunciar un videojuego.

“No estoy seguro de que [las convenciones de videojuegos] vayan a desaparecer, pero siento que igual van a haber eventos presenciales. No sé si convenga hacer eventos de esa magnitud en la que todas las empresas vayan. Antes la E3 era la única opción para promocionar tu juego, pero ahora hay muchas otras alternativas más económicas”, concluye Chu Joy.

La alternativa: otros festivales

Otro de los atractivos del E3 era la posibilidad de congregar a miles de gamers en un solo espacio para compartir su pasión por los videojuegos. Si esta convención ya no va más, ¿sale perdiendo el público gamer?

Robles cree que no realmente; al contrario, el efecto que se generaría sería la creación de otros eventos más focalizados. “El mundo es cada vez más de nichos y micro nichos. Hay contenido para todo y la gente lo va a consumir. No van a desaparecer [las convenciones], al contrario, van a aparecer más”. Por ejemplo, podrían nacer eventos específicos de juegos indie, otro de Dota 2, etc.

Por otro lado, existen otras convenciones que todavía giran en torno a lanzamientos y anuncios de videojuegos, como el joven Summer Game Fest, nacido en 2020. De hecho, este año se suponía que competiría con la E3 por coincidir en fechas.

Por este lado, los fans gamers todavía tienen opciones a elegir, aunque Robles expresa que estas nuevas convenciones quizás nunca lleguen causar el mismo impacto que solía tener la E3.

No se sabe si la E3 volverá en 2024 o si tendremos que despedirnos de la convención. En cualquier caso, siempre será reconocido como unos los eventos más longevos en la industria de los videojuegos y, si quiere mantenerse vivo, deberá buscar una forma de reinventarse.