Las pistas del país han vuelto a ser tan peligrosas como lo eran antes de la pandemia y sus periodos de inmovilización. Pero un trabajo diseñado por estudiantes podría ayudar a reducir el riesgo de perder la vida o de sufrir graves consecuencias, especialmente en las carreteras.

En el último reporte de la Sutran se señaló que de enero a setiembre del año pasado ocurrieron 4.191 siniestros en vías nacionales y departamentales, lo que significa un incremento del 1.11%, respecto al año pasado. Y en estos casos, 6.055 personas resultaron heridas y 703 fallecieron.

¿Cómo se producen estos accidentes? ¿De qué manera se puede ayudar? La autoridad ha podido diferenciar algunas modalidades como choque, despiste, atropello o volcadura. Y en todas estas situaciones podría actuar el ELT-Bus, un sistema diseñado por alumnos de Tecsup, y que ganó el concurso Innovation Challenge.

“En esencia es un sistema de emergencia para pedir auxilio en caso de algún accidente; y como estos suelen ocurrir en zonas alejadas, entonces este sistema permite avisar a las autoridades, se reduce en gran medida ese tiempo de aviso para poder maximizar las probabilidades de supervivencia de los accidentados”, explica Pierre Menéndez, miembro del grupo de estudiantes.

En declaraciones a El Comercio contó que para el proyecto tomaron en cuenta las cifras de accidentes, pero también la experiencia personal, de familiares y amigos, ya que “muchas personas en base a esos números de accidentes deciden en qué compañía ir y siempre la gente tiene mucho miedo a los accidentes en estos buses”.

Además de Menéndez, el grupo que diseñó este sistema está conformado por las estudiantes Melany Antunez Huamani y Diana Marcelo Campos, todos estudiantes de tercer año en la carrera de Aviónica y Mecánica Aeronáutica.

ELT-Bus es un sistema que funciona para advertir de manera inmediata la ocurrencia de un accidente de tránsito en zonas remotas. (Foto: Difusión)

Tecnología y otros modelos

El trabajo hecho por los estudiantes consiste, fundamentalmente, en dos mecanismos: un equipo llamado ELT (Emergency Locator Transmitter) y una antena. Parece simple, pero el diseño requiere mucha precisión para trasladar una tecnología usada en aviones y llevarla a los buses interprovinciales.

“Vimos que hay tecnología en aviación y que podría ser implementada al campo terrestre, porque siempre hay más inversión en la aviación a la hora de desarrollar equipos tecnológicos. Entonces, podemos reutilizar estas ideas y tecnología”, contó Menéndez sobre la manera como afrontaron el reto.

El equipo dentro del vehículo trabaja con las bolsas de seguridad para detectar el accidente, y no tener falsos positivos como la detención abrupta de un vehículo o giros bruscos. Es decir, por medio del ELT se discrimina la situación de un accidente real. Luego, la antena permite tener un control satelital del vehículo, y que llega hasta las zonas más remotas.

“Lleva una antena que se comunica con un satélite y, como es una vía de emergencia, es gratuita. El Estado paga esa comunicación porque es una vía de emergencia, entonces solo se necesitaría la autorización del Estado para poder utilizar esa ruta”, explicó Menéndez. Esta información deberá ser transmitida a una base de control para que se informe a las autoridades.

Además… Los jóvenes investigadores apuestan por las Apps ¿Qué le interesa hoy a los estudiantes? Según Antonio Lazo de la Vega, director académico de Tecsup, hoy en día los alumnos se inclinan por las aplicaciones (App) para solucionar problemas. "Sumado a eso, a nivel industrial tenemos elementos como inteligencia artificial, analítica de datos, el tema de Big Data es super demandado, Industria de 4.0 que no es otra cosa que conectar todos los equipos que tradicionalmente formaban una planta de producción, uso de simuladores, en fin", indicó a este Diario. Sin embargo, aclaró que la tecnología por sí misma no soluciona problemas. Los estudiantes deben identificarlos.





Pero la seguridad en las pistas es una preocupación de muchas empresas. Hoy en día se usa GPS e, incluso empresas como Tesla y Apple implementan sensores y trabajan en sistemas de alerta. Por ejemplo, el iPhone14 fue presentado el año pasado con la posibilidad de detectar accidentes. ¿Cuál sería la diferencia?

La respuesta estaría en la precisión. “Con respecto al sistema de iPhone se han dado ya varios casos de falsas alertas. Sería prácticamente la misma función, pero un poco menos precisa que puede generar varios falsos positivos, que puede causar más inconvenientes. Pero el ELT usa un medio de comunicación especial que es un sistema de emergencia vía satelital. No importa donde esté, igual van a llegar a los servicios de emergencia, aunque no haya señal telefónica”, precisó el joven investigador.

En busca de un prototipo

Como todo proyecto, la meta es llevarlo a la realidad. Los estudiantes de Tecsup esperan lograr hacer de su diseño un prototipo y luego llegar al mercado. “Al principio, la primera motivación era el concurso, pero luego ya fuimos pensando eso y también ya me imaginaba llevar a cabo ya de forma más comercial. Entonces, eso me pareció interesante, me emociona que esta idea pueda llegar a cumplirse y eso sería una gran meta a futuro”, cuenta Menéndez.

Los alumnos de Tecsup, durante la exposición del diseño de ELT-Bus, un equipo que podría salvar vidas en accidentes de tránsito. (Foto: Difusión)

Para esto, los estudiantes pueden contar con el apoyo del instituto. Antonio Lazo de la Vega, director académico de Tecsup, explicó que ellos ya tienen la experiencia asesorando a los estudiantes para registrar patentes ante Indecopi, diseñar prototipos e incluso llegar a promover una producción comercial, a través del Centro de Innovación.

“Nosotros estamos llegando en algunos casos hasta la etapa de algún prototipo funcional. Más adelante evaluaremos, de hecho, si es que también somos cofinanciadores, a lo mejor, de algunos de esos proyectos. Pero lo que nosotros buscamos en nuestros estudiantes es que identifiquen estas problemáticas. A veces la solución no tiene que ser tan compleja o inventarse desde cero, sino encontrar a lo que ya existe y llevarlo a otra realidad”, explicó el vocero de la institución.

Por el momento los estudiantes no han recibido una oferta de financiamiento. Sin embargo, están dispuestos a trabajar el diseño porque “lo principal es poder salvar más vidas”, como nos dice Menéndez. Pero la implementación de este equipo llevaría a dar mayor seguridad y los mismos usuarios de transporte. Además, el equipo también se puede adaptar a vehículos particulares.