Se trata de una plataforma que ayuda al alumno a conocer sus puntos fuertes para que tenga una motivación para seguir aprendiendo. Este proyecto convirtió a Mayra Lázaro, la creadora de ‘QueEstudiar’, en una de las ganadoras de los premios a los 36 Innovadores de Latinoamérica 2022 de MIT Technology Review en español. Su invento ya lleva años siendo utilizado como una guía vocacional en las escuelas peruanas.

“Para comenzar con el proyecto de ‘QueEstudiar’ la pregunta clave era ‘¿cómo queremos que sea el proceso de transición de un escolar a la universidad?’, y a partir de ahí nace esta idea. El objetivo principal es que, a través de la inteligencia artificial, los jóvenes se sientan acompañados y guiados en el descubrimiento de sus futuras carreras”, indica Mayra Lázaro en una entrevista con El Comercio.

Mayra Lázaro, ganadora de uno de los premios de Innovators Under 35 LATAM 2022 con su proyecto ‘QueEstudiar’. (Foto: Difusión)

¿Cómo funciona este sistema de inteligencia artificial para los estudiantes?

Esta herramienta brinda al colegio, los alumnos, psicólogos y padres los elementos necesarios para la transición hacia los estudios superiores identificando las fortalezas de los estudiantes. La plataforma permite que los colegios y psicólogos den seguimiento al alumno y evalúen sus habilidades blandas.

“Iniciamos con la recolección de la data. Como ya tenemos experiencia trabajando con varios estudiantes, el sistema maneja big data, y la analiza con la inteligencia artificial. Así, cada testimonio de los alumnos es procesado y deriva en un resultado predictivo de sus intereses, y cómo estos están relacionados a sus habilidades y capacidades”, indica Lázaro.

El uso de la IA mejora el manejo de la gran cantidad de datos en las escuelas. Además, los contenidos de aprendizaje están adaptados a un nuevo modelo de recolección de información, que se aleja de los clásicos tests vocacionales.

Joseph Marcilla, especialista en inteligencia artificial y socio de Mayra Lázaro en ‘QueEstudiar’, indica que este sistema “se aleja de la idea de que si un alumno no tiene buenas notas, entonces no está hecho para la universidad. En realidad, se busca establecer nuevos caminos para los estudiantes, para que sepan que no están solos en su búsqueda hacia el futuro. Gracias al ‘machine learning’ o al aprendizaje automatizado, cada vez que un adolescente ingresa su información y experiencias en la plataforma, esta va ganando mejores y más precisos resultados”.

Testimonio de alumnos sobre ‘QueEstudiar’. (Foto: Difusión)

Luego de tener la data y proceder con el análisis de ella, el informe de los estudiantes es revisado por el psicólogo educacional de cada colegio. De esta forma, el especialista sigue ejerciendo su rol como orientador para los adolescentes, pero esta vez acompañado de la plataforma.

Muchos colegios alrededor del país ya utilizan ‘QueEstudiar’

Como se mencionó anteriormente, en el país esta herramienta ya viene empleándose desde hace años. Pero, a raíz de la pandemia, muchos más colegios han estado usándola como sustituta de las famosas ferias vocacionales.

“Antes, el proceso para motivar a los alumnos a escoger una carrera era llevarlos a charlas vocacionales o las ferias que organizan las universidades. En la mayoría de casos, solo tenías a estudiantes con casi nada de interés en alguna carrera, solo iban por el merchandising que entregaba cada institución. Ahora, se rompe con las charlas unilaterales. Se busca escuchar al alumno desde cualquier colegio, ya sea público o privado”, añade Lázaro.

Dentro de las instituciones educativas con las que han trabajado se encuentran los colegios privados Trilce, Saco Oliveros, Innova Schools, etc. Algunos de ellos han brindado sus testimonios luego de emplear la plataforma.

Sin embargo, también estuvieron presentes en escuelas públicas y trabajaron de la mano con la Municipalidad de Lima.

“Estuvimos presentes en los COAR, los Colegios de Alto Rendimiento, tanto en Lima como en provincias. De la mano de la Municipalidad de Lima, también trabajamos para disminuir la deserción de los estudiantes que salían becados. En este último caso, parte de los becados por el Estado terminaban dejando la universidad, ya que la carrera que escogieron no era la adecuada para ellos. ‘QueEstudiar’ contribuyó a disminuir las cifras de deserción, con los resultados de la plataforma”, comenta Marcilla.

Un software para identificar as brechas sociales entre estudiantes

Esta tecnología también contribuyó a reducir la desigualdad que se reproduce entre generaciones a través del fracaso escolar. Ante este problema, el objetivo de los creadores es internacionalizar la plataforma para que más adolescentes encuentren una vocación laboral y oportunidades.

“Ocurría que en muchos casos los jóvenes que usaban la herramienta eran la primera generación de su familia que iba a ingresar a la universidad. Por ello, muchos se sentían solos o confundidos, ya que ninguno de sus padres podía darles mayores alcances sobre esa etapa. Esta también es la labor de ‘QueEstudiar’: identificar el contexto y la historia de los estudiantes para brindar un diagnóstico de lo que necesitan. Hay algunos alumnos que solo quieren saber qué universidades tienen cierta carrera que les interesa, y otros necesitan un análisis para su autodescubrimiento de capacidades. De todo esto es capaz la plataforma, sin distinción del nivel socioeconómico de los jóvenes”, agrega Lázaro.

Pero la función de esta herramienta no se quedaría solo en los resultados de los alumnos. Joseph Marcilla finaliza destacando la importancia del seguimiento a cada escuela, y cómo es importante monitorear los avances en cada región del país.

“Al finalizar nosotros dejamos un dashboard en cada institución, para realizar el seguimiento de los resultados. Esto no solo ayuda a enriquecer el sistema de inteligencia artificial, sino a realizar comparaciones con colegios de otras regiones. Así se identificarán los contextos para cada provincia y brindaremos más alcance a nuestra herramienta. Ese ha sido nuestro objetivo: disminuir las brechas entre los alumnos”.