Los usuarios pueden darle una segunda vida a sus celulares si ponen en práctica unos consejos simples y fáciles de hacer. Si no deseas renovar tu smartphone, pero el que tienes te está dando problemas, presta atención a las siguientes indicaciones.

Antes de todo, debemos tener en cuenta que no existe una manera de devolver un smartphone a su mejor momento, cuando recién lo adquirimos. Esto se debe a que el uso que le hemos dado de por sí genera que el dispositivo haya envejecido.

Por otra parte, tampoco se solucionarán problemas de software o hardware, ni rajaduras tan fácilmente. En caso tengamos estos incovenientes, lo mejor siempre será llevarlo con un técnico para que te dé una solución.

Sin embargo, sí podemos alargar la vida de nuestros celulares con prácticas simples y que siempre deberíamos aplicar. Esto no significa hacerlo todos los días, pero sí por lo menos una vez al mes.

¿Cómo extender el tiempo de vida de mi celular?

1. Realiza una limpieza exterior. Si bien parece lógico quitar la suciedad de nuestro smartphone de forma constante, no todos lo realizan. O, en todo caso, no lo hacen de la forma correcta. Por ello, es uno de los consejos fundamentales.

Para limpiar un celular debemos tener en cuenta tres cosas: la parte exterior, los puertos y la funda que usemos. Para empezar, no tenemos que limpiar la pantalla de cualquier manera. Por el contrario, debemos utilizar una toallita de microfibras.

De esta manera no generaremos rayones y quitaremos cualquier mancha de suciedad o grasa. Estas realizan un buen trabajo a la hora de limpiar correctamente nuestro equipo. Por ello, si deseas hacerlo de la forma correcta, lo recomendable es usar una.

Para limpiar los puertos o accesos de sonido, lo mejor es usar aire comprimido. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el objetivo es sacar la suciedad hacia fuera, por lo que debemos hacerlo con cuidado.

Mantener estos puntos de acceso o salida ayudarán que el celular funcione correctamente. En muchas ocasiones, creemos que no carga correctamente o que el sonido está malogrado. Quizás solo necesitaba una limpieza en estos lugares.

Finalmente, la funda que usamos en nuestro celular también debe estar limpia. Algunos usuarios ni siquiera la han quitado de su smartphone desde el día en que la pusieron. La suciedad se empieza a acumular dentro de este espacio, pese a que no lo notemos. Por ello, es importante también retirar este accesorio y darle mantenimieno.

La limpieza externa de un celular no solo ayuda a mejorar el funcionamiento de este, sino también a cómo lo ve el usuario. Si está limpio, nuestra percepción será que funciona correctamente. Tomemos por ejemplo ingresar a una calle que está sucia. Pese a que todas las casas por dentro se encuentren impecables, si pr fuera no se ve así, no nos inspirará confianza. Lo mismo ocurre con cualquier dispositivo.

2. Realiza una limpieza interior. No, no significa que abras tu celular y empieces a limpiarlo. Si no eres un técnico, lo mejor es que lo envíes a un profesional para que haga ese trabajo.

Por el contrario, significa eliminar todo lo que no utilices en tu celular. Aplicaciones, archivos multimedia, contactos, etcétera. Cada uno de estos genera que se sobrecargue la memoria interna.

Los smartphones se vuelven lentos cuando están por llegar al límite de su memoria. Por ello, si no utilizas muchas herramientas en tu celular, lo mejor es eliminarlas por completo. Esto puede tomar tiempo, pues los usuarios necesitan elegir qué eliminar y qué mantener. Pese a ello, al final, verás cuánto espacio estaba siendo ocupado por cosas innecesarias.

Asimismo, debes revisar qué permisos tienen tus apps. Cuando las usamos por primera vez, estas piden permiso para acceder a funciones como la cámara, ubicación, contactos, entre otros. Sin embargo, no todas necesitan estos accesos para que realicen sus trabajos.

Mantener estos permisos generan que estén drenando la batería porque se encuentran “esperando” usar las herramientas en cualquier momento. Si no son priomordiales, lo mejor es revocar el acceso. Además, por seguridad, siempre debes revisar qué apps tienen permisos para qué funcionas. Una app de linterna no necesita saber tu ubicación, por ejemplo. Solo ve a ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ > ‘Privacidad’ y revisa todas.

Por otra parte, también debes revisar si tu sistema operativo se encuentra actualizado. Estos van evolucionando para mejorar la seguridad y solucionar los errores que se puedan presentar. Por ello, solo debes revisar hasta qué versión Android o iOS puede acceder tu celular.

En caso el sistema operativo de tu celular ya no tenga soporte, debes informarte qué brechas de seguridad y qué errores existen. De esta manera, estarás informado y podrás reconocerlos.

Finalmente, si no te molesta empezar desde cero, puedes restaurar el dispositivo a fábrica. Así, prácticamente estará como nuevo. Solo debes actualizar el sistema operativo.

Sin embargo, antes de ello, debes realizar un duplicado de seguridad de tu información. De esta manera, la tendrás disponible para cuando lo desees.