Con el paso de los años, la batería del celular se va desgastando. Hay ciertas prácticas que como usuarios llevamos a cabo y empeoran el problema, por ejemplo, utilizar el teléfono mientras lo cargamos.

Se cree que la carga rápida, exponer el dispositivo a temperaturas altas y la ejecución de aplicaciones en segundo plano también afectan su rendimiento. Como sabemos que a todo aparato electrónico le llega su periodo de revisión, hoy te mostramos un truco para acceder al “menú secreto” de la batería.

¿Cómo puedo saber si la batería de mi celular está dañada?

La batería de los celulares modernos se fabrica con litio y funcionan mediante reacciones químicas que producen una chispa eléctrica. Cada una cuenta con determinados “ciclos de carga”, es decir, la cantidad de veces que puedes alimentarlo de energía, explica Samsung.

Una batería nueva tiene el 100% de su capacidad, mientras que una desgastada puede ubicarse entre el 40% y 30%. Cuando termina su tiempo de vida, será necesario reemplazarla o cambiar de terminal si es que la pieza está obsoleta.

Para evitar gastos innecesarios, algunos fabricantes recomiendan no dejar que la batería se descargue por completo y tampoco permitir que llegue al tope de su capacidad. Por ejemplo, completa la carga al 80% y deja un mínimo del 20%.

ANDROID | Si no quieres ver nunca más el porcentaje de la batería de tu smartphone, entonces sigue estos pasos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Otra medida de prevención consiste en utilizar los conectores originales (cable y cabecilla del cargador). ¿La razón? Los accesorios genéricos podrían tener una potencia de salida incorrecta o incompatible para tu celular.

A simple vista, puedes saber que la batería está comenzando a fallar si percibes que tu dispositivo ya no carga a la misma velocidad, cuando no completan sus ciclos o no alcanza el máximo de su capacidad, esto de acuerdo con el Soporte de Google.

¿Para qué sirve el menú secreto de la batería del celular?

Ahora bien, si quieres tener un diagnóstico del estado de la batería, tendrás que acceder al “menú secreto”. Sin embargo, es importante mencionar que no todos los dispositivos lo tienen habilitado.

Concretamente, los modelos de Xiaomi, Redmi y Poco que tienen Android 9 o la capa de personalización MIUI 10 pueden abrirlo. Sólo se debe digitar el código *#*#6485#*#* desde la aplicación en la que realizas llamadas telefónicas.

En la lista que se despliega podrás ver:

Porcentaje de carga de la batería.

Si el celular está cargando o se encuentra desconectado.

Estado de salud de la batería.

Ciclos de carga que ha completado el dispositivo.

Capacidad de carga.

“El Tiempo” de México, GDA