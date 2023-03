Sus hermanos mayores se robaron el show, pues fueron presentados durante el último Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. Sin embargo, el equipo que completa la nueva familia, el Magic5 Lite 5G, llegó un poquito antes. El Comercio tuvo la posibilidad de probar este nuevo equipo de Honor durante algunos días y en esta nota conocerás qué nos pareció.

¿Quieres un resumen? Aunque se trata de un integrante de la familia Magic [que identifica a la gama más alta del portafolio de Honor], el apellido Lite nos deja en claro que no podemos exigirle todas las características de sus hermanos mayores, pues es en la práctica un smartphone de gama media. No obstante, me parece que tranquilamente con dos o tres ajustes podrían haber alcanzado una propuesta más redonda. Si quieres saber a qué me refiero, sigue leyendo esta nota.

Antes de empezar una nota más: así como sucede con otros equipos, en el caso del Magic5 Lite, el fabricante ha decidido centrar parte de su comunicación en la durabilidad y resistencia de su pantalla, una característica para nada despreciable. Sin ninguna duda, se trata de algo que de todas maneras debe tomarse en cuenta al momento de decidir una compra, pero en mi humilde opinión no puede convertirse en el único elemento a valorar. Por ello en en esta breve reseña me concentro en los otros aspectos más comunes con el resto de la competencia, para que sepas si esa característica adicional vale o no la pena agregarla antes de que decidas tu compra.

Una línea de diseño que se mantiene

En este Magic5 Lite 5G, Honor ha mantenido la idea de diseño general del modelo del año pasado. Eso se hace evidente con el módulo de cámara circular que se mantiene en la cara posterior, aunque ahora se ha afinado más. En lo particular, me parece un punto positivo que Honor empiece a buscar una identidad propia, aunque todavía tiene un camino largo por seguir.

Por lo demás, cuenta con características que ya hemos visto en la marca, como los bordes curvos y el sensor de huellas bajo la pantalla. Se trata de un dispositivo que es muy cómodo en la mano, es muy delgado (7,9 mm) y muy ligero (175 gramos). Punto en contra: el acabado del teléfono lo convierte en un imán para las huellas (tanto atrás como en el frente) y la ligera elevación del anillo posterior que acoge a las cámaras también se convierte en un espacio para acumular polvo.

Un buen desempeño

En este apartado empezaré por comentar el trabajo de su pantalla, de 6,67″ AMOLED, con 120 Hz de tasa de refresco. Muy buena tanto para la visualización regular como para el consumo de contenido multimedia. Buenos colores y contraste. Sin dudas, elementos que le hacen honor al nombre de la familia a la que pertenece este modelo. Además, cuenta con diferentes funciones para proteger la vista del usuario.

¿Lo negativo? Es que sigue arrastrando problemas en la parte de la respuesta táctil. El ejemplo más sencillo es al intentar enviar un mensaje de audio en WhatsApp y que, sin proponértelo, se active el asistente de Google.

El Magic5 Lite 5G de Honor trae el procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G, de ocho núcleos y con el GPU Adreno 619. La configuración que probé fue la de 6GB de RAM (al que se le pueden agregar virtualmente 5GB más gracias al Honor RAM Turbo) con 128 GB de almacenamiento.

Para los trabajos del día a día, este smartphone responde sin ningún problema: navegación web, uso de redes sociales, multimedia, streaming y uso de cámaras. Pero, además, va sin problemas con trabajos más exigentes como videojuegos. Títulos más exigentes corren bien, aunque en calidad media.

En este tema solo encuentro un punto en contra: a esos 128 GB de almacenamiento hay que descontarle lo que ocupa el sistema inicial, las aplicaciones y programas que vienen ya instalados. Además, debemos recordar que la RAM virtual sale del ROM. Entonces, al final como que queda un poco corto, pues debemos pensar en todas las fotos y videos y las futuras actualizaciones de todas las apps que tendremos. Ojo: la bandeja de la SIM no tiene espacio para microSD, pero sí para una SIM secundaria.

En otros aspectos, cuenta con reconocimiento facial y de huellas digitales como medidas de seguridad. Ambos son bastante precisos y rápidos.

El sistema operativo

El Magic5 Lite 5G de Honor viene con el sistema operativo Android 12 y la capa de personalización Magic UI 6.1. Como sucede siempre, con el paso del tiempo las capas de personalización están en constante mejora y, en este caso, Magic todavía tiene mucho techo por alcanzar. Sin embargo, me gustaría que dieran pronto la vuelta de timón para que no tenga similitudes (de fondo y forma) con otros que ya conocemos.

Un aspecto negativo es que nos encontramos, en un teléfono nuevo con un sistema operativo del año pasado. Entiendo que no se trata de los modelos más altos de esta gama, pero por compartir el mismo nombre “Magic5″ es lo mínimo que yo habría esperado.

¿Eso quiere decir que trabaja mal? Todo lo contrario, como he explicado párrafos antes. Solo que, en lo personal, me parece que estos detallitos marcan las diferencias. Así como en la pantalla mantiene características premium, en este caso queda corto.

Cámaras que pudieron hacer mucho más

El Honor Magic5 Lite viene con una cámara principal triple (combo 64MP angular, 5MP de ultra gran angular y 2MP de macro), que en las pruebas realizadas ofrecieron resultados bastante disímiles.

A ver, en general, las cámaras se aprovechan con buenas condiciones de iluminación, como sucede con cualquier cámara de teléfono inteligente. Sin embargo, en el análisis a detalle es cuando se empiezan a ver algunas limitaciones.

Cuando se captan fotos de 64MP (activando esa función en particular) el resultado cuenta con mucho detalle y buena calidad. Sin embargo, en el modo automático se pueden obtener desde buenas imágenes hasta algunas sobreexpuestas. En el caso del gran angular, tiene el problema de que sus bordes pueden salir borrosos quitándole calidad al producto final. En el macro, pareciera que los resultados dependieran del estado de ánimo del equipo. Por otro lado, las imágenes captadas en modo Noche (de noche o con poca luz) pueden ofrecer buenos resultados.

En el caso de la cámara delantera, las fotos tanto en automático como en modo Retrato ofrecen buenos resultados. Cuando la luz empieza a escasear empiezan los problemas. Confío en que se trate de algunos problemas que se puedan solucionar con una actualización de software.

En video, identifiqué dos situaciones complicadas: que solo se pueden registrar las imágenes en 1080p a 30fps, y que al utilizar la opción de Multicámara (Doble View o doble visión o como quieras llamarle), que en algún momento se quiso mostrar como un distintivo en los equipos de Honor, cualquier intento de estabilización de las cámaras se pierde y los resultados dejan de ser divertidos.

Una buena autonomía

El Magic5 Lite de Honor viene con una batería de 5.100 mAh que entusiasma a cualquiera. En este caso, considerando que es un dispositivo con una buena pantalla, refresco de 120 Hz y 5G, que llegue hasta el final del día es bastante positivo. En promedio, pude conseguir alrededor de 5 horas de pantalla (aunque lo ideal hubiera sido alcanzar un poco más).

¿Cómo compensa esta situación Honor? Incluyendo en la caja un cargador de 40 W, que se toma un poco más de una hora para recargar completamente la batería.

Precio y disponibilidad

Hasta el momento de la publicación de esta reseña, el Magic5 Lite de Honor se puede conseguir a través de la tienda en línea de la marca, en colores Emerald Green y Titanium Silver, a S/ 1.499 en promoción junto con unos Honor Earbuds X3.

¿Vale la pena ir por este teléfono?

Llegó la hora del resumen y de comparar los puntos a favor y en contra, para saber se tratará de una compra inteligente. Por un lado, tenemos que el Magic5 Lite de Honor nos ofrece un smarpthone con un diseño muy llamativo, una pantalla destacable y una autonomía que se ajusta a las necesidades actuales. Por el otro, tenemos un sistema operativo competente, pero que no es el más actualizado, y cámaras que no destacan.

En lo particular, creo que pese a los aspectos negativos [algunos de los cuales espero puedan ser subsanados con alguna futura actualización], puede estar dentro de tus opciones a considerar.