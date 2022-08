Desde que se hicieron cada vez más inteligentes y populares, he tenido la oportunidad de probar smartwatches de diferentes marcas. Y aunque pueda parecer que ya están alcanzando su techo de innovación, siempre queda espacio para ofrecer alguito más. Eso es lo que -tras varios días de prueba- me dejó este Amazfit GTR 3 Pro.

Quizás no te suene mucho la marca, pero ya tiene un tiempo dando vueltas en el mercado internacional y, desde hace relativamente poco, sus productos se pueden encontrar localmente. En lo particular, es el primer dispositivo de la marca que he podido probar y la experiencia ha sido bastante positiva.

A mi entender, la personalización, el desempeño y la autonomía son los tres pilares de la oferta de esta marca asiática. En esta breve reseña, te voy a contar mi experiencia con ese nuevo smartwatch.





Lo que me gustó

Sin ser completamente espectacular, su diseño simple y sin complicarse mucho, marca una diferencia que se nota. Lo esperable: botones y micrófono en el borde derecho, y a la izquierda los parlantes. Sí, porque permite contestar las llamadas de voz sin necesidad de utilizar el teléfono.

Me gustó la manera delicada en que la caja del reloj se integra con la pantalla. Esta última es AMOLED, con bastante brillo y mucho detalle. Se nota grande (1,45″) y la visualización y navegación en ella son bastante cómodas. La corona permite girarla para navegar entre las diferentes opciones, mientras el reloj vibra levemente. Muy bien implementado. La clave ahí es programar los botones para los accesos directos.

Utiliza la aplicación Zepp que permite una rápida sincronización con el dispositivo móvil y la posibilidad de muchísima personalización (por ejemplo, cuenta con más de 150 carátulas disponibles, muchas de ellas animadas). El reloj utiliza Zepp OS que es bastante simple, pero muy intuitivo.

Cuenta con una serie de sensores que permiten el registro de diferentes valores, que hoy en día se han vuelto en lo mínimo indispensable para un reloj inteligente: frecuencia cardíaca, cantidad de oxígeno en la sangre, monitoreo del sueño, control del estrés, ritmo de respiración, entre otras.

Un extra interesante (pero con un punto en contra importante) es que hay mediciones en las que el usuario puede determinar cuándo se deben realizar: ya sea casi a cada momento o con una periodicidad definida. Por ejemplo, cada minuto, cada cinco, cada 10 o cada media hora. Lo bueno es que la aplicación te brinda información bastante detallada. Eso se agradece.

Como tengo problemas para dormir correctamente, me interesa mucho el tema del monitoreo del sueño en este tipo de aparatos. En el caso del Amazfit GTR 3 Pro -además de ser muy cómodo de llevar, sobre todo al dormir- brinda un informe bastante detallado y preciso. Lo chévere es que hasta puede registrar las eventuales siestas a lo largo del día. Tal como sucede con otros equipos, también complementa con consejos y compara las puntuaciones con las obtenidas por otros usuarios.

¿Qué tan buen dispositivo de monitoreo de actividad física es? Bastante bueno. Cuenta con más de 150 modos deportivos, todos accesibles desde el mismo reloj, que incluyen actividades tanto al aire libre como en interiores. Cuenta con GPS integrado, lo cual permite salir a hacer una caminata, un trayecto corriendo o en bicicleta sin necesidad de llevar el Amazfit GTR 3 Pro consigo. Esto no llega a ser totalmente un punto en contra, por eso lo incluyo en esta sección: aunque el GPS es bastante preciso, demora un poco en activarse, aunque luego se mantiene funcionando sin problemas.

En cuanto a su autonomía, lo encontré dentro de lo esperado. Incluso, ofreciendo un poco más que su competencia directa. Aunque el ofrecimiento del fabricante es de 12 días de duración, eso dependerá de la cantidad de funciones que mantengas activo. Para un uso regular, su autonomía ronda los 10 días sin problemas. Con el GPS siempre activo, la batería puede durar la mitad. La recarga tomará un poco menos de dos horas (con media hora se carga más del 50%). Ojito: es compatible con iOS, desde la versión 12, y con Android, desde la versión 7.

A tener en cuenta

Es un modelo grande (46 mm), por lo que va a ser mucho mejor si puedes probarlo (o por lo menos verlo) antes de comprarlo. Pese a ello, la caja del reloj no es muy gruesa y, en general, no pesa mucho. Es bastante cómodo y eso es clave si es que deseas mantenerlo puesto para el monitoreo del sueño.

¿Qué onda con la música? Puedes controlar tu cuenta de Spotify sin problemas, aunque no descargar las canciones. ¿Puedes cargarle música en MP3? Sí. ¿Puedes contestar llamadas de voz? Sí. ¿Recibes notificaciones? Sí, pero no puedes contestarlas. Incluso, solo puedes ver la notificación y no puedes, por ejemplo, leer en contenido completo de un correo recibido. Todavía hay problema para mostrar los emojis en las notificaciones.

Lo que no me gustó

Viene con una correa de silicona, que en lo particular se me hizo un poco endeble. La buena sensación que deja su pantalla pierde puntos cuando el cristal que usa es un imán de huellas digitales.

Como era esperable, mientras los sensores se mantengan más tiempo encendidos y registrando datos, más rápido se consumirá la batería. Lo mismo pasa cuando no desactivamos el GPS. Aunque permite contestar llamadas, no cuenta con eSIM.

¿Cuánto cuesta?

El Amazfit GTR 3 Pro tiene un precio regular de S/ 1.499, pero se encuentra rebajado a S/ 899 en Hiraoka.

¿Vale la pena considerar el Amazfit GTR 3 Pro como nuevo smartwatch?

Luego de mi experiencia con este dispositivo, yo creo que sí. Tiene algunas sutiles diferencias con sus competidores, sobre todo en los temas de configuración, personalización, gran detalle de los datos recogidos y una autonomía nada despreciable.

Aunque tiene todavía techo para mejorar, con todo lo que ofrece hoy y teniendo en cuenta el precio en el que se puede encontrar, el Amazfit GTR 3 Pro es una alternativa recomendable.