Hace algunas semanas me tocó probar el Galaxy S22 Ultra, el smartphone de gama alta premium en el portafolio de Samsung. Como suele pasar con esos equipos, tienen todo lo que se necesita y más. Tantas funciones y características que quizás no lleguemos a usar, y a un precio probablemente fuera del alcance de la mayoría de usuarios. Así que era el momento de probar la opción más razonable.

Tuve por un par de semanas el Galaxy S22 Plus, el modelo de gama alta, que tiene la particularidad de compartir muchas características con su hermano mayor, solo que en una presentación más pequeña, más convencional. ¿Será lo que los usuarios necesitan? Para que halles la respuesta te voy a compartir mi experiencia con este dispositivo.

LEE TAMBIÉN: El Honor X8 puede ser el smartphone cumplidor que estabas buscando

El Galaxy S22 Plus es el smartphone de gama alta en el portafolio de Samsung para ese 2022. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso





Especificaciones técnicas





El unboxing





Un smartphone bastante bueno

Este Galaxy S22 Plus continúa, en cuanto al diseño, con la línea trazada en la gama anterior. Sin embargo, ha sufrido una ligera actualización, afinando sus líneas y manteniendo esos bordes espectaculares que le brindan un aire sofisticado al equipo. Se siente muy bien en la mano. Para mi gusto, se trata del mejor tamaño que puede tener hoy un smartphone. El módulo de cámaras es muy similar al anterior y la distribución de los botones y conectores se mantiene.

La pantalla sigue siendo uno de los puntos fuertes de Samsung: gran resolución, colores vívidos. Comparte con su hermano mayor la tecnología Dynamic AMOLED y la tasa de refresco de 120 Hz variable.

El Galaxy S22 Plus sigue la línea de diseño del modelo del año pasado, con algunos retoques. Sigue sintiéndose cómodo en la mano. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Este Galaxy S22 Plus viene con Android 12 y la capa de personalización One UI 4, que muestran una integración muy interesante. El equipo en general se comporta de una manera muy fluida, sin ‘lags’ ni dificultades en la multitarea o al saltar entre apps. En tareas un poco más exigentes como edición de videos o videojuegos este smartpthone responde sin complicaciones. Para el consumo de entretenimiento multimedia, va sobre ruedas.

En el módulo de cámaras principales del Galaxy S22 Plus es que se nota la continuidad en el diseño de esta familia. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Las cámaras es otro de los puntos en donde Samsung saca ventaja en la gama alta. Si bien el Galaxy S22 Plus no cuenta con toda la versatilidad del Ultra, tiene lo que necesita. Nada más y nada menos. Por ejemplo, su zoom solo llega hasta los 30X, pero no necesita más. Igual, con el 5X y 10X obtiene fotos y videos bastante buenos.

Como también ya se ha vuelto costumbre con la marca surcoreana, el Modo Noche cada vez ofrece mejores resultados. Otro de los modos que ha recibido bastante cariño es el Retrato, tanto con las cámaras principales como con la frontal.

Algo que me gustó es que no pone restricciones a lo que puede hacer su cámara para el video. Graba hasta en resolución 4K a 60fps, sin importar el lente que se esté utilizando.

En el audio también tiene un buen desempeño. Cuenta con altavoces estéreo (en la parte superior e inferior del dispositivo), con una calidad que no se distorsiona pese a aumentar el volumen.

El Galaxy S22 Plus está disponible en versiones de 128GB y 256GB. En su bandeja no tiene espacio para expandir el almacenamiento con una tarjeta microSD. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

¿Y qué tal va en autonomía? Si dudas, en esta generación de equipos de la familia Galaxy S una de las principales mejoras está en la batería. En un uso intenso -navegación, streaming, redes sociales, uso de cámaras, etc.-, la batería me soportó más de un día sin problemas. Aunque si se le exige más, los tiempos se pueden acortar más.

La buena noticia es que el Galaxy S22 Plus es compatible con carga rápida de hasta 45W. La mala noticia es que el adaptador que necesitas no viene incluido en la caja. Igual, también funciona con otros adaptadores a 25W. Demora poco menos de hora y media en cargar completamente su batería, de 0% a 100%.

LEE TAMBIÉN: El Xiaomi 12 Pro es el mejor equipo de la marca que puedes encontrar

Precio y disponibilidad

El Galaxy S22 Plus se puede conseguir en la tienda en línea de Samsung Perú, en los colores Pink Gold, Green, Phantom Black y Phantom White, en su versión de 128 GB de almacenamiento a S/ 4.599. Esta promoción incluye cuatro meses de YouTube Premium, tres meses de Spotify Premium, y seis meses de OneDrive.

¿Es una buena movida renovar a un Galaxy S22 Plus?

Aunque, sin dudas, se trata de un equipo bastante bueno, hay que poner sobre la tierra todos los elementos para llegar a una buena conclusión. Este Galaxy S22 Plus no significa una mejora sustancial con respecto al modelo del año anterior, por lo que, si eres propietario del S21 Plus, la recomendación es que te quedes un rato más con él.

El Galaxy S22 Plus ya se encuentra disponible en el mercado peruano desde hace varias semanas. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Pero, por otro lado, si estabas esperando este año para renovar tu S10 plus o tu S20 Plus, este modelo sí va a ser un salto considerable y positivo. Además, es una alternativa que pueden aprovechar mejor quienes estaban buscando mucho del poder y desempeño del S22 Ultra, pero que no necesitaban un S-Pen ni un dispositivo que necesite se usado con ambas manos.