En los últimos meses he tenido la oportunidad de probar diferentes smartphones de Xiaomi. Con la línea más popular -la Redmi- sentí que este año no había colmado las expectativas, y con la línea T me pareció que la cosa sí mostraba una mejora sustancial, pero con algunos cabos sueltos. Ahora tuve la suerte de probar por varios días el nuevo Xiaomi 12 Pro, el smartphone más moderno y de más alta gama en el portafolio de la empresa asiática, y la experiencia ha sido bastante buena.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa. Por eso, en la siguiente reseña te voy a contar cuáles han sido los puntos positivos y negativos que, para mí, tiene este Xiaomi 12 Pro.

Especificaciones técnicas





El unboxing





Se ve muy bien, en todo sentido

Una de las cosas que más llama la atención de este Xiaomi 12 Pro es su diseño. La parte posterior, con un acabado mate, que repele completamente las huellas digitales, es sobrio y elegante. Aunque su módulo de cámaras es algo grande [sobre todo por el gran lente que presume], su implementación trata de ser lo suficientemente delicada para no desentonar.

El equipo tiene las curvas necesarias para ser tomado con la mano sin complicaciones y con mucha confianza. En cuanto a la distribución de botones y entradas no hay mucha novedad, salvo los parlantes que se encuentran en los lados superior e inferior y cuyas rejillas semejan la forma de una onda de sonido. El audio viene de la mano de Harman/Kardon. No tiene conector para auriculares y no tiene espacio para expandir la memoria con tarjetas microSD.

Pero no solo se ve bonito de aspecto, sino que también tiene una buena pantalla. Se trata de un panel AMOLED WQHD+ con resolución de 3200 x 1400, que no viene activa por defecto [hay que navegar en la configuración para activarla]. Asimismo, cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, pero que también debe ser activada de manera manual, ya que por defecto viene con la de 60 Hz encendida. La pantalla brinda muy buen brillo y una calidad de colores muy interesante. Es compatible con Dolby Vision y HDR10+. Brinda, sin dudas, una buena experiencia.

Calor interior

En líneas generales, el rendimiento de este Xiaomi 12 Pro es muy bueno. Lo he estado usando como equipo principal durante varios días y no hubo ninguna dificultad. Muy fluido, bien en la multitarea y sin lags. El salto entre apps es rápido, así como el lanzamiento de estas.

Lo que sí me sorprendió -y que, al parecer, ha sido una constante en los equipos que otros colegas también tenían para pruebas- es los altos niveles de temperatura que el smartphone podía generar. Aunque la marca ha asegurado que el lote de equipos para pruebas, al llegar por adelantado, no es el mismo que se pone a la venta y, por lo tanto, solo queda reportarlo en la reseña como un hecho innegable que ha sucedido.

Desde hace varias reseñas atrás, había mencionado cómo era notoria la evolución que la capa de personalización MIUI estaba teniendo con el paso del tiempo. Hoy nos encontramos con la versión 13 de MIUI trabajando sobre Android 12, con muchos errores corregidos y ajustando varios aspectos en beneficio de los usuarios. Eso hay que remarcarlo.

Uno de los aspectos destacables

En el apartado de las cámaras, mi experiencia fue bastante satisfactoria. No es necesario aumentar más cámaras y más megapíxeles para lograr mejores resultados. Y así lo parece haber entendido Xiaomi.

¿Qué me ha gustado? Que se hayan quitado muchas de las restricciones a las cámaras que vimos hace poco con el Redmi Note 11 Pro. Ahora, es posible grabar videos a 60fps con diferentes resoluciones, por ejemplo. Buena ahí.

Ya que empezamos con el video, me gustó mucho la calidad del ultra gran angular, así como del telefoto. El sensor principal muy bien en lo suyo, ofreciendo imágenes en movimiento bastante buenas, aunque los colores blancos y claros intensos siguen siendo un problema de manejar para las cámaras de la marca.

En foto, los resultados con el Xiaomi 12 Pro son muy buenos también. Aunque yo no soy fan, después de estar casi siempre presente en otros modelos, me pareció muy llamativo no encontrar un lente macro en este equipo.

No es como lo ofrecen, pero es un golazo

Xiaomi prometió una recarga muy veloz de la batería del Xiaomi 12 Pro, que tomaría solo 18 minutos para pasar del 0% al 100%. Aunque en mis experiencias con el equipo no se ha logrado alcanzar esos tiempos, en realidad los lapsos para la recarga son muy cortos, y tranquilamente con lo que nos demoramos en darnos una ducha y cambiarnos, ya tenemos al smartphone con una cantidad de batería importante.

En promedio, la batería del equipo me ha permitido tener entre 4 y 5 horas y media de pantalla con el equipo. Hubo unos días en que “me comí” la batería, debido a que estaba con la cámara constantemente encendida y tuve que tomar demasiadas fotos y videos durante toda la jornada. Como era previsible, la energía casi se esfumó en unas horas, pero con la carga utilizando el adaptador de pared de 120W solo bastarán minutos para continuar con el equipo.

Ojo que en este caso, la posibilidad de acceder al modo de carga más rápido será necesario ir a la configuración y habilitar esa opción, o tocar el aviso en la pantalla durante la carga.

Precio y disponibilidad

Hasta el próximo 4 de mayo, el Xiaomi 12 Pro estará rebajado de S/ 4.999 a S/ 4.399 y vendrá con un Xiaomi Watch S1 de regalo. El equipo se podrá comprar a través de las Xiaomi Stores y en la página oficial de la marca.

El Xiaomi 12 Pro es el mejor equipo de la marca

Con este nuevo equipo, Xiaomi deja el precedente de ser una marca capaz de construir un equipo bastante competitivo en el difícil segmento de la gama alta. Y aunque el Xiaomi 12 Pro cuenta con varias características muy resaltables y que configuran valores diferenciales para el usuario, aun queda lejos del nivel de madurez en esta gama que ya tienen los otros competidores.

Para el fan de Xiaomi, este es el mejor equipo que le puede ofrecer la marca en lo que va del año y, sin dudas, debería apostar por él. Para quienes han probado con otros modelos menores de la marca, llegar a esta gama significará un salto importante.

La buena noticia para Xiaomi es que aún tiene bastante techo para seguir creciendo, puliendo y adaptando todas las novedades que considere implementar en sus futuros teléfonos.