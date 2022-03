Conforme a los criterios de Saber más

Hacia finales del año pasado tuve la suerte de probar el Moto G100, un smartphone con el que -a mi entender- Motorola salía del marasmo tras haber perdido relevancia dentro de la gama media. No debemos olvidar que la gama media fue un segmento del mercado inventado en el 2013 por la misma Motorola, en sus años bajo el paraguas de Google.

LEE TAMBIÉN: No compres el nuevo Motorola Edge 20 Pro sin leer esto

Con esa buena impresión todavía en la retina, recibí hace algunas semanas atrás el nuevo Moto G200 5G. Por supuesto que lo recibí con las expectativas altas, esperando que, por lo menos, este modelo mantenga viva la nueva propuesta. En esta reseña te contaré lo que me gustó y no me gustó de este dispositivo , pero, sobre todo, te diré si vale la pena apostar por este teléfono a marzo del 2022.

El Moto G200 5G viene en una caja de grandes dimensiones, porque incluye dentro el empaque del Ready For. (Foto: Bruno Ortiz B.)





Especificaciones técnicas





El unboxing





Cambio en el diseño

Tiene un diseño bastante llamativo. Aunque este Moto G200 5G sigue siendo un smartphone que se siente grande y voluminoso en la mano, el cambio más evidente está en la parte trasera: se cambia el módulo cuadrado por tres sensores que se ubican de manera vertical, sobre una especie de plataforma que se va separando del resto del cuerpo del equipo. Se asemeja más a un Edge 20 Pro que a un Moto G. Un tema netamente de diseño que, a mí, me agradó bastante.

Una de las características más llamativas del Moto G200 5G es su renovado módulo de cámaras trasero. (Foto: Bruno Ortiz B.)

El material principal del dispositivo es el plástico, pero tiene un acabado opaco que se ve muy bien, aunque queda un poco resbaladizo. Se mantiene el botón de acceso directo a Google Assistant en el borde izquierdo. El botón de encendido y apagado en el borde derecho se ubica ligeramente más arriba de la posición natural de la mano.

En cuanto al diseño general y disposición de los botones y conectores, este Moto G200 5G sigue lo establecido por su antecesor. (Fotos: Bruno Ortiz B.)





Rendimiento dentro de lo esperable

Aunque me parece que sus colores no son tan vívidos como esperaba, la pantalla del Moto G200 5G tiene un gran desempeño en líneas generales. Ofrece una tasa de refresco de hasta 144Hz, que brinda mucha fluidez, sobre todo a la hora de los videojuegos . Tiene compatibilidad con Dolby Vision [algo que mejora bastante el resultado final], aunque en temas de audio solo ofrece un parlante.

En cuanto a rendimiento, sigue en la línea de lo visto en el modelo anterior. Ahora cuenta con un procesador Snapdragon 888+ que mejora su desempeño, aunque noté un poco más de calentamiento al momento de tareas más exigentes.

Para las tareas convencionales : navegación web, uso de redes sociales, mensajería, envío de correo electrónico, consumo de multimedia, entre otros, la experiencia fluye sin retrasos ni demoras. Este Moto G200 5G también permite usar los gestos de Android para la navegación [y de esa forma no utilizar la barra de inicio tradicional], pero al momento de revisar las aplicaciones activas, se me hacía incómodo que la opción para cerrar todas estuviera disponible a la izquierda, luego deslizar todas.

Como ya es costumbre, la capa de personalización MyUX de Motorola casi ni se siente. Una vez más, tener Android casi puro se agradece. Ahora en la aplicación Moto mejora algunas funciones para brindar más opciones en cuestiones de personalización. Está la opción Gestures, para configurar los gestos; Display, para temas sobre la pantalla; y GameTime, para cuando sea la hora de jugar. Además, la opción Estilos permite tener un control sobre la forma, el color y fuente de los iconos; así como la opción Diseño permite modificar la disposición de los íconos en la pantalla. Ojo: no trae bandeja para expandir la memoria vía tarjetas microSD.

Pero antes de terminar con este apartado, debemos indicar que el Moto G200 5G viene con Android 11 de fábrica y, para la fecha en que se está publicando esta reseña, ya debería estar disponible la actualización a la versión 12.

El punto más valioso: Ready for

Ya me he referido antes a esta solución de conectividad que Motorola incluye en el Moto G100 y en el Edge 20 Pro: el Ready For. En resumen, es un sistema que permite llevar el contenido de tu dispositivo móviles a pantallas más grandes de manera sencilla, sin perder usabilidad y en entornos muy intuitivos . En este caso, aunque el empaque incluyó la caja adicional para el adaptador USB-C a HDMI del Ready For, esta vez no trajo el control remoto.

Y este es uno de los aspectos más valiosos del equipo porque Motorola ha encontrado la manera de que el proceso y el resultado sean sencillos y buenos. Solo hace falta conectarlo a un monitor para que el Moto G200 5G se adecúe a las nuevas necesidades: desde presentar el contenido del teléfono en un entorno muy similar al de una computadora tradicional, hasta un hub que nos permite elegir lo que queremos hacer.

Sin duda, Ready For cumple de buena manera su tarea y, si aún no lo has intentado, dale una oportunidad y verás, desde el inicio, cómo algunas tareas se verán potenciadas por esta nueva manera de hacer las cosas.

Cámaras en buen estado

En este apartado lo lógico a esperar era solo mejoras en comparación con el modelo anterior. Si bien el Moto G200 5G no ha dado un salto drástico en este sentido, los resultados, en líneas generales, siguen siendo buenos.

En cuanto a las fotos, podemos capturar tomas de evidente calidad, pero si nos encontramos con algún espacio un poco más complejo en temas de iluminación, es posible que el equipo requiera más esfuerzo para hacer los enfoques.

El enfoque en primer plano, con el modo automático, del Moto G200 5G funciona por lo general muy bien. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Aunque incluye un lente ultra gran angular, este no está disponible para todas las combinaciones. Por ejemplo, al momento de grabar videos a más de 1080p de resolución y 30 cuadros por segundo, no lo podremos usar.

Las fotos en Modo Retrato con la cámara frontal del Moto G200 5G también ofrecen buenos resultados. (Foto: Bruno Ortiz B,)

Es interesante cómo Motorola ha apostado por una interfaz de cámara simple, con atajos directos que, si bien puede desconcertar al inicio, tras una curva de aprendizaje no muy larga permite acceder de manera rápida a las diversas funciones y opciones.

El Moto G200 5G incluye en su arreglo de cámaras un lente ultra gran angular. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Muchas funciones adicionales interesantes y que son muy populares entre los usuarios. Eso sí, se extraña la posibilidad de grabar video en modo Retrato con la cámara delantera.

El otro baluarte: su autonomía

En el Moto G200 5G se repite la batería de 5.000 mAh, pero ahora con más características y funciones para atender. Sin embargo, el equipo se las ingenia para gestionar y equilibrar el consumo de energía, de manera que será muy extraño la autonomía no te acompañe hasta el final del día. Es más, si modificas ciertas funciones que son las que más consumen y que están activas por defecto, puedes ganar más tiempo y no requerir recarga sino hasta el día siguiente.

El equipo incluye cable y un adaptador de pared de carga rápida de 33W. Esto te permitirá tener la batería de este Moto G2009 5G recargada completamente en casi una hora y media . Entonces, este es un problema menos por el cual debemos preocuparnos.





Precio y disponibilidad

El nuevo Moto G200 5G se encuentra disponible en la tienda oficial en línea de Motorola en su versión de 128 GB de almacenamiento y 8GB de RAM, rebajado de S/ 2.699 a S/ 2.599.

Pese a que su construcción es de plástico, el diseño y acabado del Moto G200 5G tiene un aspecto muy elegante y sobrio. (Foto: Bruno Ortiz B.)





¿Es una buena movida apostar por el Moto G200 5G?

Luego de pasar varios días con este smartphone como dispositivo principal, debo decir que se mantiene el buen sabor que dejó el equipo de la generación anterior. El Moto G200 5G de Motorola es un dispositivo eficiente, estable, solvente y, sobre todo, confiable.

Aunque está sobre la línea de los 2.500 soles, creo que se trata de una opción que siempre debe estar entre las primeras a considerar. Si eres un fanático de Motorola y hace un par de años no renuevas equipo, el salto al Moto G200 5G te sorprenderá positivamente. Y si no has usado teléfonos de la marca, este modelo puede ser uno de los más adecuados para tener una primera (o nueva) experiencia.





TE PUEDE INTERESAR