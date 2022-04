Hace ya un tiempo, Asus innovó en el mercado ‘gamer’ lanzado. Creó la línea Republic of Gamers (ROG) para mejorar las experiencias en el mundo de los videojuegos. Primero fabricando tarjetas madre especializadas y luego lanzando computadoras pensadas en las necesidades específicas de este tipo de usuario.

Tuve la oportunidad de probar una de las nuevas versiones de una laptop que, desde el saque, llama la atención: la ROG Zephyrus Duo 15 SE. Este modelo vino equipado por el nuevo procesador Ryzen 7 5800 H de AMD y el resto de la configuración muy potente.

Diseño llamativo

Aunque es una máquina ‘gamer’, más allá de su evidente modelo con toques futuristas y muy atractivos acabados [el metal pulido y rejillas], no está llena de RGB por todos lados ni nada que se le parezca. Recién si quieres darle esa onda, puedes ingresar a un menú de la máquina y darle color al teclado y a otras zonas.

Hablando del teclado -que es retroiluminado y con RGB-, tiene una disposición bastante interesante, que resulta muy cómoda luego de unos días de acostumbrarse. El pack incluye un apoya muñecas para el teclado, un mouse ergonómico y una webcam.

Doble pantalla

Como era de esperarse, la pantalla principal de esta ROG Zephyrus Duo 15 SE es muy buena, con colores vívidos y mucha nitidez. Si a eso le sumamos la tasa de refresco de 300 Hz, queda claro que estamos frente a una pantalla que no va a defraudar en el ‘gaming’ ni mucho menos en tareas menos exigentes.

El concepto de la doble pantalla me parece muy interesante, sobre todo cuando uno se familiariza con el funcionamiento de la ROG Screenpad Plus [o la pantalla secundaria]. Esto es clave porque, al ser táctil, hay que descubrir, según nuestras actividades diarias, cuáles son las funciones que se podrán aprovechar [correr algunas pestañas de navegador, software para streaming, etc.] de manera que no necesitemos conectarnos a un monitor externo, en busca de una mayor área de trabajo. Para ello son claves aprender a configurarla según el trabajo que se va a hacer. La guía rápida es de mucha ayuda. Es una buena alternativa para la multitarea.

Ojo que cuenta con un botón de acceso directo para la configuración de la resolución, del procesador y de la tarjeta gráfica.

Modelo: GX551QM-HF025T Dimensiones: 36 x 26,8 x 2,09 cm Pantalla: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 Tasa de refresco 300 Hz, contraste 1000:1 Peso: 2,48 kilos Procesador: AMD Ryzen 7 5800H Processor 3,.2 GHz (16M Cache, hasta 4,4 GHz) Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce RTX 3060 Memoria gráfica: 6GB GDDR6 Memoria gráfica integrada: AMD VEGA Graphics Memoria RAM: 8GB DDR4 on board 8GB DDR4-3200 SO-DIMM Almacenamiento: 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 Performance SSD Conexiones: 1x lector microSD; 1x puerto LAN RJ45; 1x USB tipo C 3.2 Gen 2 con entrega de poder y Display Port; 3x USB 3.2 Gen 2 tipo A; y 1x 3.5mm Combo Audio Jack. Batería: 90 W/Hrs, 4S1P, cuatro celdas de Li-ion

Gran rendimiento

Recién desde hace algunos meses he tenido oportunidad de probar máquinas con procesadores de AMD y ya dejaron de ser una grata sorpresa, para convertirse en una firme realidad. En esta máquina queda demostrado todo el poder que puede ofrecer esta configuración, con un procesador Ryzen 7 5800 H, pero con un bajo consumo de energía.

En el tema estrictamente de su rendimiento en videojuegos dejé la evaluación al experto de mi hogar y estas fueron sus impresiones:

“Como ya sabes, le instalé varios juegos exigentes, debido a que había buscado información sobre la computadora y tenía muchas expectativas por su desempeño. Le instalé FIFA 22, Brawhalla, Valorant, God of War, F1 2022 y Jump Force, entre otros.

En líneas generales, todos los juegos corrieron muy bien en el offline y cuando pasaba al online no se presentó ningún bache o error [aunque a veces había un ligero ‘lag’, pero esto pasaba después de varias horas de uso]. El rendimiento de la computadora fue muy bueno.

Sin embargo, una cosa que no me gustó para nada fue la duración de la batería de la laptop, pues se acaba muy rápido. Yo entiendo que mientras más exigente sea el trabajo, la batería de la computadora se va a consumir con más rapidez. Pero en este caso, a duras penas si alcanzaba algunas veces las dos horas de autonomía. Por eso era indispensable jugar siempre con el equipo conectado a la corriente”.

La pata coja

Efectivamente, su principal problema es su autonomía, sobre todo cuando estás jugando. Es un serio punto en contra. No obstante, debido a las dimensiones y características de esta ROG Zephyrus Duo 15 SE, lo más probable es que no la vayas a mover luego de instalarte en algún lugar. Así que mientras más cerca estés a un tomacorriente, mucho mejor.

Al ser una máquina tan exigente, era previsible que pueda calentar mucho. Para prevenir esto, el diseño de la máquina cuenta con varias rejillas en diferentes partes de su chasis y, además, aprovecha la elevación de 13 grados de la pantalla secundaria, para tratar de facilitar el ingreso de aire al interior de la computadora.

También cuenta con una serie de ventiladores internos que se ponen muy ruidosos con tal de conseguir que la ROG Zephyrus Duo 15 SE se mantenga en la temperatura adecuada. Esto puede ser bastante molesto, hasta que encuentres la opción para controlar la potencia de los ventiladores.

Hoy es bastante complicado encontrarla en el mercado local, pues cada vez que hay unidades disponibles estas suelen acabarse bastante rápido.

¿Vale la pena?

La clave aquí es poner las cosas en la balanza, pues sin ninguna duda se trata de una gran inversión. La ROG Zephyrus Duo 15 SE es una computadora que, sin problemas, asegura rendimiento sobresaliente tanto para trabajos con mucha carga de procesamiento, con mucha exigencia gráfica o para quienes quieren elevar su nivel de experiencias con los videojuegos.

Sin embargo, no se puede pasar por alto que se trata de una computadora de grandes dimensiones, pesada, que puede llegar a ser ruidosa y que, sobre todo, tiene una autonomía que no se condice con lo que el usuario esperaría en una máquina con ese precio.

Si consideras que es la única máquina en el mercado que cuenta con la mejor configuración que necesitas para todas tus exigencias, y además cuentas con el presupuesto necesario, la elección está más que cantada.