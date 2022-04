Esta será una reseña muy corta por dos motivos: el primero, porque es una de las tantas revisiones que tenía por publicar y; el segundo, que en unos días se presentará formalmente en el Perú una nueva versión de este modelo. Entonces, me pongo al día con la publicación de este análisis del Huawei Nova 9.

Por si aún no tienes muy en clara la cosa: desde hace un tiempo Huawei no puede usar los servicios móviles de Google en sus dispositivos móviles. Eso no le ha impedido lanzar diferentes aparatos como relojes inteligentes, parlantes inalámbricos, tabletas, smartphones de gama media y de gama alta. Lo que se ha mantenido [casi siempre] como una constante es que se trata de dispositivos muy bien pensados, algunos con materiales y diseños premium, y, por lo general, con un funcionamiento muy bueno.

El Huawei Nova 9 es un smartphone bastante solvente dentro de la gama media en el mercado peruano. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Pero en el caso de los dispositivos móviles, no contar con el acceso a la tienda de aplicaciones de Google y contar con restricciones para acceder a otras apps de procedencia estadounidense, va a seguir siendo un lastre que la empresa deberá asumir, en especial con aquellos usuarios que no están dispuestos a la alternativa que propone Huawei.

LEE TAMBIÉN: Google quiere que tu conexión de WiFi en casa sea la mejor

¿Se puede vivir en un dispositivo móvil sin las aplicaciones de Google? Sí. No es la misma experiencia de uso, pero es bastante cercana. Y si eso no es suficiente, hay maneras legales de instalar de las aplicaciones más populares en estos dispositivos. Así que, en realidad, más que drama lo que se requiere para apostar por un dispositivo de Huawei es asumir el reto. Eso, ya lo mencioné, no es para todos.

Una de las características de este Huawei Nova 9 es que tiene los bordes de la pantalla redondeados. Esto puede generar los conocidos "toques fantasma". (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

¿Por qué hice todo este prolegómeno? Porque este Nova 9 de Huawei me sorprendió bastante. No en el diseño, porque es extremadamente parecido al Honor 50 [espero que sea porque se trataba de equipos ya desarrollados antes del anuncio de Honor como empresa independiente], aunque no por eso deja de ser llamativo.

Me sorprendió el “paquete completo”: una pantalla OLED de 6,57″, con tasa de refresco de 120 Hz que le brinda un diferencial interesante dentro de su gama; un juego de cámaras que se portan bastante bien; y un procesador que brinda un sobresaliente desempeño [Snapdragon 778GG], aunque viene disminuido al no poder utilizar su compatibilidad con las redes 5G [sí, también es por el lío con EE.UU.].

Como si eso no fuera poco, tiene una batería de 4.300 mAh que con un uso intensivo permite alcanzar un día completo de autonomía, con alrededor de 6 o 7 horas de pantalla encendida. Y si aún así, eso no te es suficiente, el Huawei Nova 9 incluye un adaptador de pared de 66W que permite velocidades de cargas destacables: en unos 20 minutos ya tienes la batería recargada al 70% y si le sumas una media hora adicional la tendrás al 100%.

LEE TAMBIÉN: Motorola refuerza su apuesta por la gama media alta con el nuevo Moto G200 5G

Al momento de escribir esta reseña, puedes encontrar el Huawei Nova 9 directamente en la web de Huawei con un descuento de S/400, es decir, a S/ 1.899 en su versión de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento y dual SIM.

La cámara frontal del Huawei Nova 9 es de 16 megapíxeles, mientras que en la parte posterior hay una cámara cuádruple. Los sensores son de 64 MP, 8MP, 2MP y 2MP. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Una de las caracaterísticas destacables del Huawei Nova 9 es su buena batería y su compatibilidad de la carga rápida. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

¿Por qué no me explayo más en esta reseña? Porque el Huawei Nova 9 es un equipo bastante bueno para su gama. Incluso, más allá de las limitaciones concernientes a sus especificaciones técnicas, el más grande reto sigue siendo convencer a los usuarios de que hay una vida fuera de Google. Es por eso que este Huawei Nova 9 es un muy buen smartphone de gama media, pero que no es para todos los usuarios.