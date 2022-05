Desde hace mucho tiempo no probaba una barra de sonido y, esta vez, me encontré con una muy particular, tanto en el diseño como en el funcionamiento. Se trata de la nueva LG Eclair QP5, que promete ser el complemento ideal para la hora del entretenimiento en casa.

‘Eclair’ es como en las panaderías de mayor categoría le suelen llamar al famoso ‘relámpago’ que venden por mi casa. Y no es casualidad que este nuevo equipo de sonido de LG lleve ese nombre, porque tiene una forma muy similar.

Especificaciones técnicas





Diseño que no desentona

Hay que tener en cuenta que el LG Eclair QP5 está compuesto por una pequeña barra de sonido, bastante ligera (poco más de un kilo) y un subwoofer de más grandes dimensiones.

El LG Eclair QP5 tiene un diseño bastante sobrio y minimalista, que permite adecuarse a cualquier decoración. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

El Eclair es tan pequeño y compacto, que no parece una barra de sonido. Tiene unos 30 cm de largo, es alargado y con las puntas redondeadas. Está cubierto con tela de parlante, con los conectores y los botones de control en la parte posterior. Abajo tiene un jebe para mantenerlo firme en superficies planas.

La unidad que es precisamente la barra de sonido del LG Eclair QP5 es pequeña y bastante ligera. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

El subwoofer es voluminoso. También está forrado con esas telas muy comunes en los altavoces. La parte superior hay una superficie de plástico, en donde se aparece el logo de LG y una marca que denota la colaboración con Meririan. En la parte inferior solo tiene un espacio para colocar el cable de alimentación de corriente y un botón para el emparejamiento.

Estas son algunas de las funciones y características con las que es compatible el LG Eclair QP5. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Debido a que ambos dispositivos se entrelazan de manera inalámbrica, al instalarlos no habrá cables a la vista. Además, al tener un diseño bastante similar, no desentonan en la decoración de diferentes espacios.

Los conectores y botones de función del LG Eclair QP5 están en la parte trasera de la barra de sonido. El usuario tendrá que memorizar la ubicación de cada botón para alcanzarlos desde adelante. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Su control remoto es muy parecido en diseño al Magic Remote de los televisores LG. Es bastante simple en funcionamiento: tiene un botón de encendido, control de volumen, un botón para silenciar y otro para seleccionar la fuente del sonido. Luego, tiene botones para cada uno de las funciones disponibles, una rueda de control, y listo.

Buen desempeño

El LG Eclair QP5, con una configuración de 3.2.1 canales, cuenta con la suficiente potencia (320W en total) para llevar el sonido a los rincones de una habitación mediana. Lo más interesante es que el subwoofer cuenta con la vibración justa (pese a sus 200W).

Esta alianza, de ya varios años, con la empresa Meridian Audio le permite a este y otros dispositivos de audio de LG tener una calidad bastante alta, y que puede ser reconocible hasta por oídos poco entrenados.

La unidad del subwoofer del LG Eclair QP5 es bastante voluminosa y pesada. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Tiene compatibilidad -por su conexión Bluetooth- no solo con televisores LG, sino con otros aparatos similares, pero de otras marcas, así como reproductores Blu-ray, smartphones y tiene puertos para memorias USB. Tiene varios soportes de audio y cuenta con conectores HDMI eARC (para un retorno del audio mejorado), DTS, Dolby Atmos, etc.

Debajo de la unidad del subwoofer del LG Eclair QP5 se encuentra la entrada para el cable alimentador de corriente y un botón para el emparejamiento con la barra de sonido. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Es recomendable descargarse la aplicación para tener acceso a funciones más avanzadas del equipo. Desde ahí se podrá, además de activar o desactivar efectos de sonidos, encender -por ejemplo- la función que reduce la intensidad y potencia del sonido cuando es de noche, para no molestar a otras personas. También permite programar al LG Eclair QP5 para que se apague al mismo tiempo que el televisor, o realizar autodiagnósticos para comprobar el buen funcionamiento y conexiones del equipo.

El control remoto del LG Eclair QP5 es muy similar a los Magic Control de los televisores de la marca surcoreana. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

¿Qué le falta?

En lo personal, creo que se habría convertido en la opción perfecta si se trataba de un sistema de barra de sonido inteligente. Si bien permite conectarse no solo con televisores sino con smartphones u otros dispositivos, no se trata de un altavoz inteligente. No tiene compatibilidad con Google Assistant, Alexa o Siri. Tampoco es compatible con AirPlay.

Así luce la ubicación de las bocinas dentro del cuerpo de la barra de sonido del LG Eclair QP5. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Precio y disponibilidad

El LG Eclair QP5 está disponible en la tienda oficial en línea de LG y en otras tiendas especializadas a S/ 1.999.

¿Vale la pena comprarlo?

Sin dudas, el LG Eclair QP5 es un buen complemento de audio para quienes buscan una sensación más inmersiva sea cual sea el tipo de entretenimiento que están buscando para una habitación. ¿Calidad de audio cinematográfica? No es exactamente igual, pero el equipo se empeña.

Debemos recordar que, si bien el emparejamiento inalámbrico nos brinda comodidad desde lo estético y en la instalación, siempre una conexión cableada ofrecerá muchos mejores resultados.

Sin embargo, aunque esta barra de sonido permita el emparejamiento con smartphones y otros dispositivos, no pienses usar este sistema para animar una fiesta, porque ahí sí te quedarás muy corto.