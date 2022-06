Luego de concentrarse en presentar otro tipo de dispositivos, Honor ha empezado a completar su portafolio de dispositivos móviles para el beneplácito de sus fans. Tras lanzar recientemente sus teléfonos X7, X8 y X9; Honor 50 y 50 Lite; llega a la parte más alta de su oferta el nuevo Magic 4 Pro. Y, justamente, este último es el que he tenido la oportunidad de probar.

Se trata de un dispositivo que desde su presentación en el MWC 2022 causó mucha expectativa y, unos meses más tarde, ya está disponible en nuestro país.

El Magic 4 Pro de Honor tiene una propuesta de diseño muy elaborada y llamativa. / Bruno Ortiz Bisso

La experiencia fue muy buena, pero hay algunas cosas que debo dejar en claro antes de continuar. Primero, no pude tener el equipo todo el tiempo que hubiese querido, y segundo, que se trató de una unidad de muestra, con algunas funciones o herramientas aún en fase de prueba. Sin embargo, esto me permitió tener un acercamiento a todo lo que ofrece el nuevo dispositivo de gama alta de Honor.

Especificaciones técnicas





El unboxing





Llama la atención… pero parece que lo vimos antes

Es un teléfono grande. Se puede sentir un poco pesado, pero es lo esperable en dispositivos de esta gama, sobre todo cuando tienen una pantalla tan grande, de 6,8″. Tiene una tasa de refresco de 120 Hz y compatible con HDR 10+. Y ya que estamos en esto, se trata de una pantalla pensada para el consumo de consumo de multimedia o para jugar.

La gran pantalla del Honor Magic 4 Pro tiene un gran protagonismo. / Bruno Ortiz Bisso

Una cosa interesante es que trae doble altavoz, arriba y abajo, cosa que cuando lo tomas de manera horizontal la posición de las manos no interrumpes la salida del sonido. Una vez más, se nota que el interés del fabricante es dar la mejor experiencia en los usos multimedia.

Las esquinas curveadas son características en este Honor Magic 4 Pro. / Bruno Ortiz Bisso

La superficie frontal tiene los lados redondeados y la parte trasera plana. Eso, sumado a la ubicación de la cámara y el sensor que están en la pantalla, me hizo recordar al P40 Pro de Huawei. Del mismo modo, trae un sensor de huellas ultrasónico bajo la pantalla [que también tiene el tema de cambiar de posición cuando la pantalla está desbloqueada y cuando no].

El diseño sigue unas líneas delicadas para perfilar los bordes en el Honor Magic 4 Pro. / Bruno Ortiz Bisso

Quisiera decir que la diferencia más marcada está en la parte posterior, con el módulo circular de cámaras. Ok, entiendo que no es el mismo que ya hemos visto en otros modelos de Huawei, e incluso de la misma Honor. Es diferente. Pero, si ya conoces de esos diseños previos, pasas en automático de la sorpresa a preguntarte dónde viste un modelo parecido antes.

El diseño sigue unas líneas delicadas para perfilar los bordes en el Honor Magic 4 Pro. / Bruno Ortiz Bisso

Sin embargo, por cómo se ve y cómo se siente, es claro que estamos frente a un equipo de gama alta.

No se podía esperar menos

En su desempeño en general, este Magic 4 Pro de Honor respondió bien. Usa el nuevo Snapdragon 8 Gen 1, sistema operativo Android 12, con la capa de personalización Magic 6. Es un equipo con un funcionamiento sólido, rápido, con una navegación fluida entre aplicaciones previamente abiertas. Realmente, se portó como esperas que lo hiciese cualquier equipo de gama alta o ‘flagship’ del momento.

Entrando un poco más en detalle sobre cómo se portó la pantalla, uno queda bastante satisfecho. Se trata de un panel que te da una resolución de 2K, muy brillante, con una tasa de refresco de 120 Hz (pero que puede ajustarse según la necesidad de la tarea realizada hasta 1Hz, mejorando la eficiencia energética). Buena calidad, buena respuesta. Una muy buena experiencia en general.

El lector de huellas fue muy rápido y preciso, al igual que el reconocimiento facial. Otro punto a favor adicional: cuenta con certificación IP68, con protección al agua y al polvo.

La unidad que me tocó probar del Honor Magic 4 Pro tenía espacio para dos tarjetas nano SIM. / Bruno Ortiz Bisso

Mi única experiencia negativa en este aspecto es que, al tratarse de un equipo para pruebas, algunas aplicaciones muy específicas no estaban habilitadas para esta zona geográfica y, hasta incluso, aún no estaban traducidas al español.

Cámaras sorprendentes

Sin dudas, uno de los apartados que más llama la atención es el de las cámaras. Aunque el módulo de cámara parece mostrar un combo quíntuple, en realidad solo hay tres cámaras y un sensor de profundidad.

El módulo de cámaras del Honor Magic 4 Pro consigue fotos y videos de gran factura. / Bruno Ortiz Bisso

Las dos cámaras de 50 MP hacen un buen trabajo, brindando imágenes muy nítidas, combinadas con el lente telefoto de 64 MP que permite hacer un acercamiento óptico de 3,5x, y que cuenta con estabilizador de imagen óptico.

Entre las novedades está que permite hacer tomas de hasta 100x, pero se necesita un buen pulso para tener tomas decentes. Sin embargo, agrega un previsualizador en la pantalla para que el usuario sepa sobre qué punto de la imagen se está haciendo el acercamiento.

En la pantalla cuenta con una cámara frontal, acompañada con un sensor para mejores resultados. / Bruno Ortiz Bisso

Más novedades: modo de video profesional, que incluye el formato LOG que graba las imágenes en tonos grises, blancos y negros, para editar en posproducción con mejores resultados. ¿Y qué tal el modo noche? Bastante bien.

Batería con luces y sombras

El Honor Magic 4 Pro tiene una batería de 4.600 mAh. Pensé encontrar una con mayor capacidad, pero entiendo que eso podría haberle sumado mayor peso a un equipo con dimensiones ya bastante grandes.

El adaptador de 100W, necesario para la carga rápida de la que presume el Honor Magic 4 Pro, viene incluida en el empaque. / Bruno Ortiz Bisso

En este aspecto también logra una autonomía similar a la que ofrecen otros ‘flagship’, con más de una jornada de energía. Sin embargo, aquí la clave está en el adaptador de 100 W [que viene incluido en la caja], que permite la recarga completa de la batería una media hora. Sumamente rápido.

Precio y disponibilidad

El nuevo Magic 4 Pro de Honor se puede conseguir a un precio, por lanzamiento, de S/4.599 e incluye un Honor Watch GS3.

¿Vale la pena ir por un Honor Magic 4 Pro?

El poco tiempo que tuve al nuevo Honor Magic 4 Pro me bastó para confirmar que se trata de un verdadero dispositivo Pro, con el que la novel marca entra seriamente a la lucha en un segmento muy disputado. ¿Tiene argumentos? Yo creo que sí, sobre todo si logra vencer las dudas que puedan tener potenciales usuarios por no estar familiarizados con la marca.

El Honor Magic 4 Pro cuenta con las características necesarias para entrar a la lucha en el competitivo segmento de la gama alta. / Bruno Ortiz Bisso

Sin embargo, en lo personal considero que el precio de lanzamiento podría jugar en contra a Honor, justamente por el punto que acabo de explicar. ¿Es un teléfono bueno? Sí. ¿Está a la altura? Sí. Pero la poca familiaridad con la marca Honor podría frenar cualquier intención de compra, sobre todo a un precio que supera con creces los US$1.000.