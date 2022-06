Nadie duda que uno de los segmentos en los que también ha sabido posicionarse Samsung es en el de la gama media. El año pasado, había logrado despuntar con el Galaxy A52 y luego redobló la apuesta con el Galaxy A52s 5G. Ahora llegó el modelo que renueva el segmento y, como era de esperarse, todos los ojos están sobre el Galaxy A53.

A continuación, te voy a contar cómo me fue con este smartphone y tengas más información antes de decidir si te conviene decidirte por este dispositivo.

El Galaxy A53 5G es un dispositivo muy equilibrado dentro de la gama media local. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

UNA CONTINUIDAD ESPERADA

Algo a lo que nos tiene acostumbrado Samsung es a mantener por un buen tiempo los diseños dentro de una gama. De esa manera puede generar identificación con el usuario. En este caso, el Galaxy A53 mantiene las líneas conocidas de los modelos de la gama media.

Sobre el lado derecho del Galaxy A53 5G, está el botón de encendido y lector de huellas, así como los controles de volumen. (Foto: Bruno Ortiz B..) / Bruno Ortiz Bisso

En este caso, se mantiene una pantalla grande (de 6,5″), con marcos delgados. El equipo está hecho en policarbonato, que recién muestra un acabado un poco más elegante en la parte posterior. Allí, el módulo de cámaras sigue emergiendo “desde el interior” del cuerpo del smartphone.

RENDIMIENTO CONOCIDO

En el Galaxy A53 encontramos una pantalla Super AMOLED de buen desempeño y con una tasa de refresco de 120 Hz. Samsung sigue demostrando que es capaz de dotar a sus smartphones con las mejores pantallas en este segmento. Por lo demás [botones y conectores], todo en el lugar de siempre… a excepción del Jack para audífonos, que esta vez no está.

En el filo superior de este Galaxy A53 5G solo encontramos un micrófono. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso





El dispositivo viene con Android 12 y la promesa de recibir las cuatro siguientes actualizaciones [algo que puede convertirse en un diferencial en este segmento]. La capa de personalización One UI, aunque un poco pesada, sigue mejorando en su integración con el sistema operativo.

En este Galaxy A53 5G, Samsung le dijo adiós al jack para audífonos. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso





El Galaxy A53 viene con un procesador Exynos 1280 [la principal diferencia con el Galaxy A52s], lo que a mi parecer no fue de las mejores decisiones. Esto lo digo porque sentí que el equipo no rendía tanto como el anterior. Ojo, no es que sea una lágrima, sino que no me pareció al mismo nivel. Además, sentí que calentaba con un poco más de facilidad y, por momentos, se trababa al saltar entre aplicaciones.

El Galaxy A53 5G tiene espacio para la Nano SIM y para tarjeta microSDXC. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso





Hay que tener en cuenta que este smartphone es compatible con redes 5G, pero no es compatible con conexiones Wi-Fi 6. Ah, reitera la resistencia al agua y al polvo [IP64].

CÁMARAS FAMILIARES

Y sí, son cámaras familiares porque Samsung decidió repetir el combo de cámaras traseras y delantera del Galaxy A52s 5G. Por si no lo recuerdan, se trataba de un grupo de cámaras con un desempeño bueno, que se aprovechan con buena iluminación, que ofrecen buen detalle -aunque sobresaliendo los tonos pálidos-, y que sufre un poco cuando falta la luz. Es decir, repite los aciertos, pero mantiene las limitaciones. Ni más ni menos.

El combo de cámaras frontal y traseras de este Galaxy A53 5G es el mismo que Samsung trajo en el modelo anterior. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso





AUTONOMÍA INTERESANTE

El Galaxy A53 viene con una batería de 5.000 mAh, que te alcanza de sobra para un día completo exigiéndolo mucho [con una buena pantalla, teniéndola con la tasa de refresco a 120 Hz, entre otras cosas].

Ofrece compatibilidad con la carga rápida a 25W. Sin embargo, hay dos problemas: el primero, que el adaptador necesario no viene en el empaque. El segundo, que en la gama media 25 W ya no es carga rápida. Otros fabricantes ofrecen otras capacidades, que dejan a Samsung en este aspecto un pasito más atrás. Con el Galaxy A53 cargar de 0% a 100% la batería te tomará una hora y media. Recargarla al 50% demorará alrededor de media hora.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

El Galaxy A53 5G de Samsung se encuentra desde los S/1.999 en la tienda oficial en línea de la marca. Sin embargo, en esa misma web lo puedes encontrar en oferta, así como en tiendas por departamento y operadores móviles.

¿CONVIENE COMPRARLO?

Llegó la hora de la verdad y hay que decir las cosas claras: este Galaxy A53 5G es un smartphone que mantiene el equilibrio que había planteado Samsung para sus dispositivos de gama media. Eso es positivo, sobre todo para los usuarios que vienen de gamas más bajas y buscan una mejora. Para esos usuarios está recomendado.

El Galaxy A53 5G es un buen equipo, pero que realmente no significa una evolución de lo mostrado en el modelo del año pasado. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Sin embargo, para quienes buscan renovar desde el Galaxy A52 y, en especial, el Galaxy A52s 5G es posible que no solo no encuentren una mejora sustancial, sino que hasta podrían notar una involución.