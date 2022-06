Una vez es necesario dejar las cosas en claro desde el inicio: en mi opinión Motorola ha corregido el rumbo desde la presentación del Moto G100, manteniéndolo luego con el Moto Edge 20 Pro y el Moto G200, es decir, en su gama media y gama alta. En los últimos días pude probar el nuevo Edge 30 Pro.

En líneas generales, se ha tratado de una experiencia muy buena, pero siempre con espacio para mejoras. A continuación, te contaré en detalle mis razones para pensar así.

El Moto Edge 30 Pro marca la difefrencia en cuantro al diseño por su parte posterior. (FOTO: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





El UNBOXING





DISEÑO CON CAMBIOS SUTILES

Por delante, pareciera que el Moto Edge 30 Pro no trae muchos cambios. Los bordes no son tan delgados, la cámara frontal dentro de la pantalla en la zona central. Sin embargo, al mirar la parte posterior encontramos las novedades: el acabado premium que vimos en el modelo anterior con un ligero cambio en el módulo de cámaras. Ahora los tres lentes y el flash están dentro de una especie de óvalo, que sobresale ligeramente el cuerpo del equipo.

El Moto Edge 30 Pro tiene una forma muy ergonómica que permite un buen agarre y maniobrabilidad con una sola mano. (FOTO: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Por lo demás, todo se mantiene como siempre: la disposición de los botones es la usual y el lector de huellas está en el lateral derecho. Ah, aquí insisto en que el botón de encendido/lector de huellas queda ligeramente más arriba que en donde cae el dedo naturalmente, cuando se toma con la mano izquierda o derecha.

DESEMPEÑO CONOCIDO Y MEJORADO

El Moto Edge 30 Pro trae el procesador Snapdragon 8 Gen 1 (4nm), 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y el sistema operativo Android 12. Motorola mantiene la sana costumbre de no llenar el equipo con aplicaciones inútiles para el usuario. También mantiene la posibilidad de activar la cámara o la linterna con algunos gestos.

El Moto Edge 30 Pro tiene en su borde inferior el acceso a la bandeja de la SIM, el puerto USB C y el altavoz. En el borde izquierdo no tiene absolutamente nada. (FOTO: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

En líneas generales, este equipo mantiene el funcionamiento fluido y sin retrasos que vimos en el modelo anterior. No hay ‘lags’, los saltos entre aplicaciones van sin problemas. Tiene una opción para mejorar el rendimiento cuando se usa el dispositivo para videojuegos.

Su pantalla ofrece un interesante brillo y colores vívidos, aunque no llega a niveles de otras marcas de su mismo segmento. Un plus interesante es que cuenta con una tasa de refresco de 144 Hz y HDR+.

Sobre el borde derecho del Moto Edge 30 Pro está el botón de inicio/encendido y apagado/lector de huellas y los controles de volumen. En el borde superior está un micrófono. (FOTO: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Solo un comentario sobre la nueva interfaz de Android 12. El menú de configuraciones rápidas tiene una nueva organización y, aunque visualmente ha mejorado, me parece que no ha sido lo mismo en la organización. Por ejemplo, al desplegar el citado menú encontramos las conexiones dentro del recuadro “Internet”. Si queremos activar/desactivar del Wi-Fi o los datos móviles, hay que tocar y luego seleccionar la opción necesaria. Ya no es “tan” rápido.

¿Si te emocionaste por el anuncio de Apple sobre usar el nuevo iPhone como webcam de una Macbook? Con el Ready For puedes convertir tu Motorola en una webcam para videollamadas, incluso con seguimiento del movimiento para transmisiones en vivo.

LAS CÁMARAS EN LO SUYO

En la reseña del Moto G100 mencioné, con mucha satisfacción, cómo las cámaras de los Motorola -por lo menos los más altos de la familia Moto G y de los Edge- habían mejorado. Sin ser las mejores del mercado, ya eran competitivas.





Eso se mantiene en este Moto Edge 30 Pro. Brinda muy buenos resultados, sobre todo con buena iluminación. Con poca luz sufre, incluso con el modo Noche. Aunque si se cuelan algunas luces, mejora mucho. En video la cosa se mantiene, pero siempre queda espacio para mejorar.





Un cambio ligero que noté fue en la aplicación de cámara. Para tener más detalles sobre cada modo disponible ya no hay que desplegar el menú de abajo hacia arriba (o de derecha a izquierda, si se tiene en posición horizontal), sino al contrario. Después, todo sigue igual.

Aunque la cámara frontal no hace ninguna diferencia en el diseño, el módulo posterior sí es distintivo en el Moto Edge 30 Pro. (FOTO: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso





BUENA AUTONOMÍA Y CARGA RÁPIDA

Los 4.800 mAh del Moto Edge 30 Pro se hacen notar con una autonomía, para un uso intenso, de entre un día y día y medio. Pero si aún así te quedas corto de energía, en el empaque incluye un cargador de 68W que permite recargar de 0% a 100% en unos 40 minutos (aunque en el video que está abajo demoró un poco unos 50).





Y sí, este equipo también es compatible con Ready For, la función de Motorola que permite aprovechar el manejo y el contenido de tu smartphone en pantallas más grandes [siempre y cuando el televisor o mointor sean compatibles con Miracast]. Sin dudas, se trata de una solución muy madura y muy bien implementada, que se va actualizando de manera bastante rápida.

El Moto Edge 30 Pro no permite ampliar su capacidad de almacenamiento, pues no cuenta con espacio para la memoria microSD. (FOTO: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso





PRECIO Y DISPONIBILIDAD

El nuevo Moto Edge 30 Pro está rebajado a S/3.099, en color verde cósmico, con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, en la tienda oficial en línea de Motorola.

¿VALE LA PENA COMPRAR EL MOTO EDGE 30 PRO?

Este teléfono de Motorola es su nuevo modelo de gama alta para este año que, si bien no significa un salto grande en comparación con el modelo anterior, los ligeros cambios en el diseño y ciertos detalles del funcionamiento le brindan el refresco necesario.

Este Moto Edge 30 Pro también cuenta con Ready For, aunque para la conexión con otros dispositivos es inalámbrica. (FOTO: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Aunque por su configuración y prestaciones, este Moto Edge 30 Pro se ha ganado el derecho de entrar en la competencia por la gama alta en el mercado local, algunas características lo dejan en desventaja frente a la competencia. No es el mejor dispositivo de gama alta, le falta mucho para ser gama alta premium, pero por lo que puede hacer y, sobre todo, por su precio, es uno de los dispositivos móviles con una relación costo-beneficio más favorable.