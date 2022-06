Hace solamente un mes atrás pude compartir en este espacio mi reseña del Honor X8, un equipo sobre el que no tenía mucha expectativa, pero que pese a todo me dejó una buena impresión. Hoy toca compartir con ustedes mis experiencias con el nuevo Honor X9, el hermano mayor de esta serie.

Solo para ponerlos en contexto, debemos recordar que Honor es una marca que hace casi dos años se independizó de Huawei. Ya en su operación individual, llegó al Perú y ha ido incrementando su portafolio, no solo de smartphones sino de otro tipo de gadgets. Por esa cercanía con Huawei es que muchos de los dispositivos de Honor tienen no solo diseño similar, sino incluso hasta software muy parecido al de su antigua casa matriz.

Pese a que el smartphone está hecho enteramente de plástico, Honor se las ingenia para ofrecer un modelo con un acabado bastante atractivo a la vista. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Antes de empezar, debemos recordar que en cuestión de smartphones Honor divide su portafolio de la siguiente manera: la serie Magic es su gama alta; la serie Honor + un número (como el Honor 50, por ejemplo) es su gama media; y la serie X (como este Honor X9) es su gama de entrada. Con eso aclarado, te cuento qué tal me fue.

LEE ESTA RESEÑA: Samsung vuelve a subir la valla en el segmento de gama alta con el Galaxy S22 Plus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EL UNBOXING





DE TODAS MANERAS LLAMA LA ATENCIÓN

Aunque es un dispositivo hecho enteramente en plástico, este Honor X9 tiene un acabado muy interesante que se hace atractivo a la vista. Delante, en la pantalla, tiene biseles muy delgados. Los bordes están bien trabajados y mantienen una unidad con los otros dispositivos de la serie.

El Honor X9 es un smartphone ligero. Su diseño en general guarda concordancia con otros modelos de la serie X. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Lo que llama la atención, sin dudas, es su módulo trasero de cámaras. Es una gran rueda negra que alberga los cuatro sensores. Muy similar a la del Mate 40 Pro de Huawei y al Magic 4 Pro de la misma Honor. No me molesta, pero tampoco me gusta.

El módulo circular posterior para las cámaras principales es lo más llamativo de la parte posterior del equipo. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Por lo demás, no es tan ligero como el Honor X8 [se entiende porque es ligeramente más grande, tiene más batería y todo eso], pero se siente bien en la mano y es manejable.

Lo curioso es que, aunque sea de las pocas marcas que sigue incluyendo audífonos en la caja, el equipo no viene con jack para conectarlos. Sí incluye un adaptador a USB-C. Ah, una última cosita: Honor debería meterle más cariño a sus cajas.

UN DESEMPEÑO FAMILIAR

En general, el Honor X9 anda bien. Sobre lo esperado. Pero es una sensación familiar, porque es muy parecido a lo que experimentamos con el Honor X8.

Su pantalla es grande, aunque sin exagerar. La visualización de contenido multimedia es buena, aunque los colores suelen estar configurados, por defecto, hacia los tonos fríos. Ofrece una tasa de refresco de hasta 90Hz, que se puede seleccionar manualmente, pero tendrá un impacto negativo en la autonomía. También está la opción Dinámica, para que sea el mismo aparato el que decida que tasa utilizar según el tipo de trabajo realizado.

La cámara delantera del Honor X9 es de 16 MP. El dispositivo trae desde fábrica una lámina de protección para la pantalla. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Usa el mismo procesador que sus hermanos pequeños (Honor X7 y X8), pero puedo decir que el desempeño global es muy similar al del X8. Como es lógico, utiliza la versión 4.2 de la capa de personalización Magic UI, sobre Android 11. Ese es otro de los puntos en contra, que no venga con la versión más actualizada de Android. Y sobre eso, desde Honor confirman que solo está garantizada, hasta el momento, una actualización del sistema operativo. Sí, solo una.

También trae Honor RAM Turbo, que es como Honor ha bautitzado a su versión de RAM Virtual [tomar algunos GB del almacenamiento para darle un empuje extra al smartphone]. En este caso, se le agregan a los 8GB de RAM 2GB más, que vienen ya activos. Sigue siendo eficiente para cumplir con las rutinas diarias sin complicaciones, sobre todo para saltar entre aplicaciones, dejando que corran en segundo plano, para lueggo regresar a ellas y continuar en donde estábamos. Interesante, pero nada que no hayamos visto en el modelo anterior.

Los Honor X9 de de venta libre vendrán en versión con doble SIM, mientras que los que se comercialicen con operadoras móviles serán de un solo SIM. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso





En otros mercados hay una versión del Honor X9 preparada para tecnología 5G, que además cuenta con un procesador más potente y una configuración general más interesante. Ojalá se animen a traer también ese modelo.

UNA NOVEDAD QUE SUMA POCO

En cuanto a las cámaras, otra vez se repite ya lo visto en el Honor X8. Bueno, casi. La única diferencia es que el lente del ultra gran angular aumenta de 5MP a 8MP. El resto es lo mismo y, al final, los resultados son bastante similares a los del modelo anterior.

Básicamente, el Honor X9 es capaz de tomar buenas fotos en diferentes condiciones de luz y hasta de noche o con poca iluminación se las ingenia para brindar resultados interesantes. Para mí, la pegada la sentí en el video: la falta de estabilizador y la limitación de solo tener 30 cuadros por segundo (fps) no me gustaron. Otra cosa es que, con este modelo, en algunas fotos que parecían ser un poco más demandantes, a veces el equipo tomaba unos momentos entre que tocaba el disparador y se terminaba haciendo la captura. Y para los que preguntan: sí, Honor mantiene el cada vez más popular modo de Dos Vistas.

Este es un resumen de las características principales del Honor X9. (Honor) / Honor

UNA INTERESANTE NOVEDAD

Este Honor X9 viene con una batería un poco más grande: de 4.800 mAh. Pese a que tiene algunas funciones demandantes (como la tasa de refresco de 90Hz), en un uso moderado puede otorgar una autonomía de alrededor de un día y medio. Por supuesto, cuando se le exige más la energía disminuye y todo se podría reducir a un día o un poco menos.

Pero este es de los equipos que entran en la categoría “No tienes que preocuparte”, debido a que es compatible con la carga rápida de 66W y con media hora de carga ya tenemos la batería de vuelta con más de 80%.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

El Honor X9 se comercializa en el Perú a S/ 1.399, en diferentes tiendas por departamento y otros negocios de retail. Además se encuentra en algunos operadores, con otras facilidades y en combo con otros aparatos.

LEE TAMBIÉN: Una pequeña barra de sonido y un compañero voluminoso con los que LG sorprende

UNA ALTERNATIVA PARA PENSARLA BIEN

Aquí tengo que ser claro con los hechos: el nuevo Honor X9 es un smartphone con características muy interesantes y un desempeño global que podría sorprender a algunos. Sin embargo, no significa un salto grande en comparación con el Honor X8 -con el que comparte muchas características técnicas-, que me parece un smartphone más equilibrado y, sobre todo, más barato.

Si bien es un equipo muy interesante, el Honor X9 entra en competencia con el Honor X8 debido a que tienen características muy parecidas. El segundo sale ganando por el aspecto económico. (Foto: Bruno Ortiz B.) / Bruno Ortiz Bisso

Lo recomendaría solo si tu operador te lo ofrece como parte de una buena oferta para renovación de equipo. Pero si estás buscando un desbloqueado de características similares, el Honor X8 hoy es una mejor alternativa. Honor X9, un hermano mayor que no marca la diferencia..