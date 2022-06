Xiaomi ya no es una marca desconocida en el Perú. Tiene un amplio e interesante catálogo de teléfonos inteligentes; y tiene una interesante cadena de tiendas en ubicaciones clave del país, en las que el público mayoritario ahora sabe que, literalmente, puede encontrar casi cualquier producto: desde scooters hasta ollas arroceras, pasando por lámparas inteligentes y lapiceros.

Fue recién hasta finales del 2021 que sus televisores llegaron al mercado peruano. Tuve la oportunidad de probar por varias semanas uno de sus modelos, el Mi TV P1 de 55 pulgadas. En esta reseña te contaré cómo fue mi experiencia y, al final, averiguarás si es que vale la pena apostar por esta marca en este segmento tan particular.

Especificaciones técnicas

Infografía de realización propia. / El Comercio





Diseño funcional, pero que no destaca

Como suelo hacer con casi todos los televisores que me toca probar, la instalación y configuración inicial corre por mi cuenta. Retirar de su empaque, armarlo, conectarlo y configurar este televisor no significa un gran trabajo.

El Mi TV P1 de 55" de Xiaomi utiliza el sistema operativo Android TV 10. El usuario se puede adaptar rápidamente a su utilización. / Bruno Ortiz Bisso

A primera vista, no llama la atención por su diseño. Viéndolo más con calma te das cuenta de que el material principal del equipo, en su estructura, es el plástico. Tiene bordes bastante delgados. Lo que destaca es un pequeño módulo en la parte inferior de la pantalla, justo al medio. Es un módulo que contiene el indicador de encendido y donde también se encuentra el control de voz [con un botón para desactivarlo]. En lo particular, me parece que ese módulo sobresale de una manera burda, sin ayudar a mejorar el diseño.

Debo indicar que sentí un poco de temor en la instalación. Opté por colocarlo sobre una mesa y las patitas, que se incluyen en la caja, son también de plástico. Al entornillarlas no llegué a estar completamente seguro de que estaban lo suficientemente ajustadas, y me parecía que si seguía dándole al tornillo el plástico se podría quebrar.

Desempeño bastante correcto

El modelo que probé fue el de 55″, tamaño que me parece el más justo para la mayoría de ambientes de la casa en la actualidad. Promete una resolución 4K, compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y HLG [formatos que permiten brindar imágenes de calidad, cuando la fuente sea compatible] y, en realidad, una experiencia muy buena. Nada extraordinario, ni revolucionario, pero –reitero- sí una experiencia buena en cuanto a la calidad de imagen.

El control remoto del Mi TV P1 de Xiaomi se sincroniza con el televisor usando Bluetooth. / Bruno Ortiz Bisso

Otro punto a favor es que cuenta con el sistema operativo Android TV. Así, si es que tú ya has usado algún otro dispositivo para televisores de la marca [como el Mi TV Stick o alguna ‘cajita’ para la TV] encontrarás un entorno muy familiar. Pero, incluso, si es tu primera experiencia con este tipo de sistema operativo, en realidad es muy intuitivo de usar. La configuración inicial [usando tu cuenta de Google] la puedes hacer desde tu teléfono móvil o directamente en el televisor.

Gracias a que usa Android TV 10, el Mi TV P1 de 55" de Xiaomi permite descargar todas las aplicaciones populares, disponibles en Google Play Store. / Bruno Ortiz Bisso

Viene con Netflix, Prime Video y YouTube preinstalados, pero es compatible con las otras aplicaciones de streaming populares. Además, es compatible con Chromecast y Miracast, con lo que el emparejamiento con tu smartphone para compartir contenido será mucho más fácil.

El Mi TV P1 de Xiaomi cuenta con un un número y variedad de entradas muy interesante. / Bruno Ortiz Bisso

Quizás uno de sus pocos puntos en contra tiene que ver con las imágenes. Cuando estas son negras, la pantalla se torna un tanto grisácea debido a que la retroiluminación no permite la interpretación de un negro absoluto.

También tiene algunas salidas ópticas y análogas. Además, el Mi TV P1 tiene sintonizador digital incorporado. / Bruno Ortiz Bisso

Y otro -que pese a ser notorio tiene solución- es que la interfaz Patch Wall, que tiene como objetivo tener una mejor gestión de los contenidos en el televisor, no está disponible para el Perú. Es una pena, porque por lo que se puede ver parece muy interesante. La solución será desactivarla. El Mi TV P1 es compatible con comandos de voz. Para eso cuenta con un micrófono incorporado.

Lamentablemente, la interfaz PatchWall no está disponible para nuestro país. / Bruno Ortiz Bisso

El control remoto es alargado, pero se acomoda bien a la mano. No es muy confuso [incluso tiene un botón en rueda que ya se ha visto en otras marcas] y hasta tiene botones de acceso directo a Netflix, a Prime Video y al asistente de Google. Se empareja por Bluetooth.

Debido a que PatchWall no es compatible para el Perú, tenemos la opción de desactivarlo. / Bruno Ortiz Bisso

En cuanto a conexiones cumple: tres HDMI [uno de ellos eARC], dos USB, una salida de audio [TRS], salida óptica, entradas A/V [los plugs rojo, blanco y amarillo] y entrada para cable y antena [tiene sintonizador digital incorporado].

Precio y disponibilidad

El Mi TV P1 de 55″ de Xiaomi se puede encontrar a un precio rebajado, de S/ 2.699 a S/ 1.799 en la tienda oficial en línea de la marca y en otras cadenas de tiendas.

¿Vale la pena comprar este televisor de Xiaomi?

Tras varios días con el Mi TV P1 puedo decir que la experiencia ha sido bastante buena. Sin duda, se trata de un televisor que puede estar considerado dentro de la gama media. ¿Por qué? Porque su construcción es bastante estándar, se usa el plástico como material principal y la calidad de la imagen también está dentro de lo esperable. Pero, ojo, eso no es malo.

Aquí Xiaomi pone de manifiesto, una vez más, la característica principal por la que se hizo conocida en el mundo: ofrecer productos con una proporción calidad-precio muy atractiva. Estamos ante un producto que cumple bien su cometido, que ofrece una configuración y manejo sencillo, y que brinda una alta compatibilidad, a un precio sumamente atractivo. Sin dudas, se trata de una opción recomendable.