A la hora de comprar un celular, un punto que no pasa desapercibido es el precio, ya que para más de uno supone una fuerte inversión. En los últimos años, en el Perú y el mundo, los móviles más potentes e innovadores se han posicionado como los más caros, llegando a superar los US$ 1.000 (S/. 3.500 hacia arriba). Pero, ¿qué hay de los gama media? Estos equipos que se ubican en la mitad de la tabla pueden ser una opción válida para más de uno.

En ese sentido, LG acaba de presentar el modelo K41S que se destaca por sus cinco cámaras, pantalla de 6,55″ y una batería de 4.000 mAh. El Comercio pudo probarlo y a continuación te dejamos nuestro veredicto.

Antes de entrar en detalles del análisis, aquí el unboxing del equipo:

Especificaciones técnicas

LG K41S Pantalla 6,44″ panel IPS LCD Cámara posterior Cuatro cámaras: estándar de 13 MP, gran angular 5 MP, macro de 2 MP y retrato de 2 MP Cámara frontal Cámara selfie de 8 MP Dimensiones 165,8 x 76,5 x 8,3 mm Peso 191,7 gramos Procesador Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) / Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Memoria RAM 3 GB Memoria interna 32 GB. Lector de tarjetas micro SD de hasta 2 TB Batería 4.000 mAh no extraíble

DISEÑO

Después de conocer los componentes que están dentro del K41S, pasamos al apartado de diseño. El celular cuenta con un cuerpo de plástico, esquinas redondeadas, márgenes reducidos y un color gris oscuro. A primera vista, podríamos pensar que se trata de un modelo de gama alta, ya que tiene una pantalla de 6,55″ pulgadas, la cual nos permitirá sacarle provecho a aplicaciones como Youtube o Netflix.

Asimismo, el equipo tiene unas dimensiones de 165,8 mm de alto y 76,5 mm de ancho, por lo que es un equipo grande. De esta forma, tendremos que utilizar las dos manos para controlarlo.

El LG K41S tiene una pantalla de 6,55". (Foto: Julio Melgarejo)

Afortunadamente, en la caja del K41S se incluye una funda protectora transparente, con la que podremos proteger el celular desde que lo compramos.

Por la parte trasera, observamos las cuatro cámaras principales ubicadas en una barra central. Por debajo de esta, se encuentra el sensor de huellas dactilares, que aún se mantiene en el equipo. Recordemos que los gama alta ya lo incluyen dentro de la pantalla, por lo que en futuras ediciones podríamos empezar a esperar este cambio.

El LG K41S tiene cuatro cámaras posteriores y una selfie. (Foto: Julio Melgarejo)

En el lateral derecho tenemos el clásico botón de prendido y apagado, y la ranura para tarjetas SIM y microSD (hasta 2 TB, según LG). En el lateral izquierdo, nos topamos con las teclas para subir o bajar volumen y un acceso rápido al asistente de Google (que tarde o temprano la mayoría de usuarios olvidará, como me pasó a mi).

En síntesis, el diseño es sobrio y conservador.

PANTALLA

Ahora bien, llegamos a uno de los puntos fuertes del K41S: su pantalla de 6,55″. Si bien tiene una resolución HD+ (720 píxeles x 1.600 píxeles), que en pleno 2020 nos limita a los 720p, no tendremos problemas con los videos de Facebook, Instagram o Tiktok.

Además, al ser grande, a la hora de jugar lo haremos con tranquilidad y sin temor a perdernos algún detalle.

LG K41S. (Foto: Julio Melgarejo)

Cabe destacar que la pantalla tiene un panel IPS y una relación de aspecto de 20:9. Con esto tenemos una mayor fidelidad de colores y un consumo energético menor. Además, el K41S tiene una tasa de refresco de 60 Hz, un estándar para la gama media.

CÁMARAS

Uno de los caballitos de guerra de este equipo es su apartado fotográfico y sus cinco cámaras que posee en total (cuatro traseras y una delantera).

Por una parte, el K41S tiene una cámara estándar de 13 MP, un gran angular de 5 MP que nos deja ampliar considerablemente el plano, una cámara para retratos de 2MP que desenfoca automáticamente el fondo y, por último, un macro también de 2 MP (ideal para capturar objetos pequeños). Este set fotográfico es versátil y nos dará la opción de tomar fotos con una calidad aceptable.

A continuación, algunos ejemplos:

Foto cámara macro

Foto con la cámara macro del LG K41S. (Foto: Julio Melgarejo)

Foto cámara gran angular

Foto con la cámara gran angular del LG K41S. (Foto: Julio Melgarejo)

Foto cámara estándar

Foto con la cámara estándar del LG K41S. (Foto: Julio Melgarejo)

La cámara selfie, por otra parte, es de 8 MP y, en diversas ocasiones, le aumenta el brillo un poco más de lo necesario. Sin embargo, para solucionar este problema, tenemos el modo AI Cam. Con este, el K41S utiliza la inteligencia artificial para optimizar el brillo, contraste e iluminación.

Sumado a esto, tendremos a nuestra disposición diferentes modos, tanto para las cámaras posteriores como para la selfie. Entre ellos tenemos el modo persona, retrato, atardecer, mascota, paisaje o comida.

Foto modo retrato

Modo retrato en la cámara selfie del LG K41S. (Foto: Julio Melgarejo)

Y, ¿cómo le fue en el apartado de video? En interiores, con las condiciones controladas, obtenemos un resultado bueno, tanto en color como en enfoque. No obstante, cuando salimos de casa y grabamos caminando, la estabilización no es la mejor y se deja ver.

Acá dos situaciones distintas en la que probamos las diferentes cámaras en video:

Interiores

Exteriores

RENDIMIENTO

El K41S en cuanto a actividades cotidianas como revisar correos, enviar mensajes por WhatsApp o navegar en las diferentes redes sociales, el equipo de LG nos irá perfecto, ya que con sus 3GB de RAM y su procesador Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 basta.

Asimismo, el almacenamiento interno de 32GB se quedan cortos, si nos gusta grabar constantemente. Por suerte, y como indicamos líneas arriba, tendremos la posibilidad de poner tarjetas SD de hasta 2 TB.

En el caso de juegos, tendremos que hacer cambios en las configuraciones gráficas, ya que nuestro procesador quedará justo para títulos demandantes como PUBG Mobile o Call of Duty Mobile. Si juegas de manera ocasional y no te importa tener los gráficos en bajo, este celular no te fallará.

En adición, la batería es uno de los puntos más sólidos del móvil y con los 4.000 mAh que tiene pasaremos del día de uso sin dificultades. Un punto positivo y no menor es que cada vez son más las empresas que optan por utilizar cables con conectores tipo C, los cuales permiten mayores velocidades de transmisión de datos y de carga.

Aunque no hay carga rápida, sí que es más veloz que la carga lenta de los equipos gama baja o gama media del año pasado. En una hora y 30 minutos tendremos cargado al 100% el celular.

CONCLUSIONES

El LG K41S es una buena opción para todos los interesados en un celular gama media con cámaras versátiles, buena duración de batería y una pantalla amplia. Es decir, un rendimiento balanceado.

Entre lo negativo tenemos un diseño conservador y que la resolución de la pantalla no llega a Full HD. La estabilización de video se puede mejorar para futuras ediciones de la línea K.

DATO:

El LG K41S se puede conseguir a través de la tienda virtual de Claro desde S/. 679, dependiendo de la modalidad de compra.

