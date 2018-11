Durante el evento Android Dev Summit 2018, que se llevó a cabo hace unos días en California, la compañía reveló cómo los colores que se usan en algunas aplicaciones de celular podrían afectar directamente la batería de los dispositivos Android.

--- AMOLED sí, LCD no ---

Si eres de los típicos usuarios que sufren para llegar al final del día con un poco de batería, usar el modo oscuro en algunas aplicaciones podría ser una gran alternativa. Sin embargo, como los presentadores dejaron en claro, este tipo de ahorro solo es posible en pantallas AMOLED, no en las LCD.



La razón es que la tecnología AMOLED utiliza diodos que emiten luz y casi no gastan energía cuando se muestra el color negro; por el contrario, las pantallas LCD tienen una capa que ilumina los cristales líquidos por lo que el factor “color” no tiene influencia alguna en el consumo de energía.

El blanco es el color que más energía consume. (Foto: Hellooly en Pixabay. Bajo licencia Creative Commons)

Por otro lado, el blanco es el color que más energía consume, y, por desgracia, es el color que más se utiliza en la interfaz de los teléfonos inteligentes.



En pleno evento Chris Banes y Alan Viverette, ejecutivos de Google, compararon el consumo de energía de un teléfono Pixel y un iPhone 7. En el primero, con ayuda del modo oscuro, se pudo llegar a un ahorro de hasta el 63% de la batería. En el caso del iPhone, que cuenta con una pantalla LCD, el nivel de consumo no percibió variación alguna (los últimos modelos de Apple sí tienen pantallas con tecnología AMOLED).

--- Cómo activar el modo pantalla ---



Es posible activar el modo oscuro en la mayoría de celulares Android desde los ajustes del sistema, no obstante, muchas veces este modo no es completo, ya que no aplica los tonos oscuros a todas las apps tengas instaladas. Por eso, una buena opción es recurrir a aplicaciones externas que nos permita activar el modo oscuro o también el modo nocturno, como por ejemplo:

- Filtro de Luz Azul: Nocturno, Dromir Mejor

- Nova Launcher

- Twilight



El sistema operativo Android 9.0 Pie sí ofrece el modo oscuro mucho más completo que, además permite descansar la vista. Apple, por su parte, en iOS 12 ofrece la inversión de colores inteligente que, se puede activar desde el menú de configuración.



El modo oscuro también se puede utilizar específicamente en determinadas apps o servicios web: YouTube o Twitter, por ejemplo, lo permiten. También hay extensiones para navegadores que habilitan esta opción

Con información de N+1