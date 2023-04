Oppo es una marca bastante nueva en el mercado local y, como es comprensible, la variedad de modelos disponibles localmente es aún bastante limitada. Este 2023 lo hemos empezado con algunos anuncios interesantes (como el del Oppo Find N2 Flip, que esperemos llegue al Perú) y con algunas actualizaciones en su serie A. La gran novedad ahí es el A78, el primer equipo de la marca con 5G en el Perú. Y ese es el que he podido probar en estas últimas semanas.

Pese a que el despliegue del 5G aún es bastante limitado en el país, siempre es importante que el consumidor cuente con dispositivos preparados para esa nueva tecnología de comunicación. Pero no podemos considerar como un gran diferencial para este dispositivo de Oppo su compatibilidad 5G, pues su competencia ahí ya se les adelantó. No obstante, aunque se trata de un equipo de gama media me dejó una sensación bastante positiva, sobre todo porque ofrece un buen desempeño global para el tipo de usuario al que está dirigido.

Todo entra por los ojos

Y eso Oppo lo tiene bastante en claro. El equipo que me tocó reseñar fue el de color azul, que es bastante llamativo. Sobre todo el acabado posterior. Destaca la zona brillante que destaca los módulos de cámaras.

En cuanto a su diseño en general se nota un equipo sólido, que se amolda a la mano. Cuenta con un sensor de huellas en el botón de inicio que va bien. Sin embargo, es necesario presionar el botón para que se realice el reconocimiento. Pero lo que a mí no me agradó fue la disposición de los botones: mientras sobre el borde derecho está el de inicio, los controles de volumen están en el borde izquierdo. En ese mismo lado está la bandeja para la microSD y la nano SIM.

Aunque a primera vista solo tendría un parlante en el lado inferior [junto a un jack 3,5 mm para auriculares, un micrófono y el puerto USB-C], cuenta con otro en la parte superior de la pantalla. Sí, tiene parlantes estéreo.

Bajo una fuente de luz directa la pantalla sufrirá, por lo que deberás moverla ligeramente para recuperar una visión más clara. Su tasa de refresco es de 90Hz y tiene una respuesta táctil buena.

Desempeño eficiente

El Oppo A78 5G viene con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento. Quizás pueda parecer poco, pero el dispositivo viene con la posibilidad de ampliación de RAM virtual ya activa [se le puede agregar 1GB, 2GB o 4GB, aunque esta última es la que viene predefinida].

A eso se le suma que viene con el sistema operativo Android 13 y la capa de personalización ColorOS 13. Se trata de un combo muy interesante en cuanto a las opciones de personalización y herramientas de uso.

Todo siempre con luz

Aunque en el papel puede parecer que el combo de cámaras está sobre lo justo, en la práctica este Oppo A78 5G se muestra bastante competente. Pero, como era de esperarse, cuando se cuenta con una buena fuente de iluminación o luz natural, los resultados serán buenos.

Pero, como era de esperarse, es con la falta de luz donde se notan las limitaciones. Ojo, no es que las fotos o los videos sean inmirables, pero el ruido y la demora en el procesamiento serán lo más llamativo. En el caso de la cámara frontal, el modo Retrato puede ofrecer fotos muy interesantes pero, una vez más, la luz será indispensable.

En el caso de los videos, tanto con la cámara delantera como con la trasera, solo hay dos opciones de resolución (1080p y 720p) pero no se indica a cuántos cuadros por segundo se hace la grabación (sospecho que debe ser a 30 fps). No hay estabilización de video. Un punto en contra, desde mi punto de vista, es la ausencia de ultra gran angular. Se toman fotos y videos en 1X y 2X, y luego los acercamientos digitales van hasta el 10X.

Autonomía destacada

El Oppo A78 5G tiene una batería de 5.000 mAh y, teniendo en cuenta la configuración del equipo, se entiende que su autonomía permita superar el día de uso sin complicaciones.

A esto se le suma contar con un adaptador de pared de 33W (que viene incluido en la caja), que permite una recarga completa (de 0% a 100%) en unos 70 minutos y alcanzar los 60% en media hora.

No te lo pierdas Precio y disponibilidad El Oppo A78 5G se encuentra disponible exclusivamente con Claro, desde S/ 1.299 en prepago.

¿Es una buena decisión comprar este celular?

El Oppo A78 5G es un buen teléfono de gama media, para quien esté buscando una configuración que asegure un desempeño y rendimiento eficientes. Obviamente, aquí se le suma el diferencial de la autonomía. No olvidar como aspecto a tomar en cuenta la compatibilidad con 5G.

Como es lógico, hay varios puntos por mejorar, pero por precio y rendimiento global de todas maneras debe estar en el bolo de quienes buscan en el segmento de gama media. La exclusividad con un solo operador puede ser un incentivo para algunos como una limitante para otros.