Estar trabajando desde la computadora y poner a cargar el celular en ella puede ser una acción práctica y cómoda. Sin embargo, está comprobado que esto es negativo para el teléfono y podría generar daños internos. Es por ello que hoy te decimos las razones por las cuales no debes utilizar tu PC o laptop para cargar tu smartphone frecuentemente.

Ya sea por tener a la mano ambos dispositivos, porque olvidaron su adaptador de corriente y solo cuentan con el cable de entrada USB, o por alguna otra razón, son muchos los usuarios que acostumbran conectar su celular a la computadora para cargarlo sin imaginar las consecuencias negativas que esto podría generar a nivel interno en su móvil.

Por qué no es recomendable cargar el celular desde la computadora

Si alguna vez has puesto a cargar el celular desde la computadora, seguramente te has dado cuenta de que tarda mucho tiempo en alimentar la batería, por lo que puede durar horas conectado y no conseguir llegar al 100%. Lo que sí sucede es que su temperatura comienza a elevarse y esto puede ser riesgoso para el sistema interno.

La razón es que si bien los puertos USB de las computadoras y ordenadores están diseñados para conectar dispositivos periféricos, su función principal no es alimentarlos energéticamente, por lo que, aunque funcione, no deben de ser utilizados como puertos de carga para cualquier dispositivo externo.

(Foto: Getty)

Por el contrario, debido a que, en este caso el celular, no estará siendo alimentado de manera efectiva ya que no estará recibiendo el 100% de la energía que necesita, el dispositivo móvil corre el riesgo de que su batería se dañe, degradándose más rápido de lo que está diseñada para soportar.

Además, debido a que tomará mucho más tiempo alimentar al celular de energía, realizar esta acción desde la computadora aumenta las probabilidades de que el dispositivo móvil se dañe por sobrecalentamiento, lo que puede afectar considerablemente el sistema interno.

Cómo cargar el celular de manera correcta

En primera instancia, las empresas dedicadas a la fabricación de celulares aconsejan cargar los dispositivos móviles con el cable diseñado para cada uno, pues hacerlo con otro cargador de dudosa procedencia también podría poner en riesgo la batería, ya que la efectividad no es la misma.

Además, los adaptadores de corriente fueron diseñados para alimentar correctamente de energía a los celulares, o cualquier otro dispositivo móvil, por lo que son la opción correcta para conectar el cable y ponerlos a cargar.

Como consejo adicional para el cuidado de batería, las compañías de tecnología también recomiendan no dejar que la carga del teléfono llegue hasta el 0%, pues esto daña el rendimiento del dispositivo a largo plazo; de la misma manera que advierten que no se debe dejar cargando toda la noche, sino el tiempo que el celular lo requiera, menos aún cuando estos son de carga rápida.

Con estos tips tu celular y su batería se mantendrán en las mejores condiciones por más tiempo.

GDA / El Universal / México