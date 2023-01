La tecnología de carga inalámbrica MagSafe, exclusiva de Apple, ahora podrá ser utilizada por cualquier fabricante. La Wireless Power Consortium (WPC), de la cual es miembro la firma de la manzana, está impulsando el desarrollo del nuevo estándar Qi, que se llamará Qi2 y que adaptará muchas de las virtudes de la tecnología MagSafe para abrirla a todos los dispositivos.

Si bien existe una variada forma de cargas inalámbricas, básicamente, todas parten de la misma idea básica, la de usar bobinas de inducción para transferir la energía. Este es el estándar Qi, que gobierna la gran mayoría de bases y dispositivos que cargamos de forma inalámbrica.

Apple desarrolló inicialmente su sistema de carga inalámbrica para para sus MacBokk y luego dio el salto hacia los iPhone. MagSafe, como se denominó esta tecnología, era en realidad una combinación del estándar de carga inalámbrica Qi y de una serie de imanes.

Ahora, la WPC acaba de anunciar durante su presentación en el CES 2023, que se lleva a cabo en Las Vegas, su nuevo estándar Qi2, que ha sido desarrollado con la ayuda de Apple. Este nuevo estándar mejorará la fiabilidad y, sobre todo, la eficiencia del sistema actual gracias a una nueva característica: el Magnetic Power Profile. Dicho de otro modo, gracias a MagSafe.

Esa apertura significa que los nuevos cargadores serán también compatibles con teléfono móviles Android, siempre y cuando estén preparados para soportar esos accesorios. Tanto Apple como Samsung están ya trabajando en equipos que sean compatibles con el nuevo estándar, aunque primero es necesario finalizar la especificación del estándar, algo que ocurrirá a mediados de año.

No obstante, algo que aún no se tiene claro es si los futuros cargadores con certificación Qi2 serán compatibles con los actuales iPhone, ya que no tienen el mismo patrón de imanes que se usa en los conectores MagSafe actuales.