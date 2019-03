ANÁLISIS | Evaluamos el Galaxy S10 Plus de Samsung [VIDEOS]

Menos de una semana después que empezó la venta en EE.UU. y Europa, los nuevos Galaxy S10 llegan al Perú. El Comercio probó el Galaxy S10 Plus y aquí te contamos si vale la pena comprar este smartphone



No se ha cumplido ni un mes desde que se anunciaron mundialmente desde la ciudad de San Francisco (EE.UU.). Tampoco se ha cumplido una semana desde que salieron formalmente a la venta en EE.UU. y en Europa. Sin embargo, desde mañana los peruanos podrán acceder a alguno de los nuevos smartphones de la familia Galaxy S10 de Samsung [el S10 Plus, el S10 y el S10E]. Así es. Los equipos con los que la coreana celebra su décimo aniversario en el mercado de los smartphones estarán a la venta desde el jueves 14 con los distintos operadores locales.

Tuve la suerte de estar en la presentación y recibí un Galaxy S10 Plus para hacer el respectivo análisis a fondo. ¿Estás ansioso y quieres saber si vale la pena? Como es lógico, en los saltos entre generaciones consecutivas no se suele notar muchas diferencias. En este caso, las mejoras más notorias son exteriores. ¿Te conviene comprarte un Galaxy S10 Plus? Si tienes un Galaxy S9 Plus probablemente las novedades que propone Samsung no te parezcan determinantes. Si tienes un smartphone más antiguo, sí se perfila como una buena opción. En todo caso, hoy el Galaxy S10 Plus es el smartphone más moderno que puedes encontrar en el portafolio de la empresa coreana.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Hay una cosa muy interesante en el planteamiento de Samsung con respecto a su gama alta para este año: los tres modelos que la conforman comparten muchas de sus características. Sus diferencias están en el tamaño, número de cámaras y la ubicación y tipo de sensor de huellas. De esa manera, si alguien opta por un S10E en lugar de un S10 Plus no sentirá que es un smartphone disminuido, sino una versión con ciertas modificaciones.

Pero repasemos cuáles son las características del Galaxy S10 Plus de Samsung:



Pantalla: 6,4”, AMOLED Quad HD+, 19:9

Cámaras: Traseras, triple con OIS doble: teleobjetivo de 12 MP con autoenfoque y f2,4, OIS (45°); gran angular de 12 MP, 2 PDAF, f1,5/f2,4, OIS (77°) ; ultra ancho de 16 MP, f2,2 (123°), con zoom óptico de 0,5X hasta 2X y zoom digital hasta 10x. Frontal, cámara doble: Selfie UHD de 10 MP 2PDAF, f1,9 (80°) y profundidad RGB de 8MP, f2,2 (90°).

Dimensiones: 74,1 mm x 157,6 mm x 7,8 mm.

Peso: 175 gramos.

Procesador: Octa-core de 7 nm y 64 bits.

RAM: 8GB (LPDDR4X)

Almacenamiento: 128 GB, expandible hasta 512GB con tarjeta microSD.

Batería: 4.100 mAh. Carga rápida compatible con cable e inalámbrica.

Sistema operativo: Android 9.0 (Pie)

Capa de personalización: One UI 1.1

Sensores: Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas digitales, giroscopio, sensor geomagnético, sensor de frecuencia cardíaca, sensor de proximidad y de luz RGB.

Autenticación: Bloqueo por deslizamiento, por patrón, por PIN y por contraseña. Bloqueo biométrico por huellas digitales y por rostro.

Audio: Altavoces estéreo con tecnología AKG, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus.

DISEÑO

Quizás sea por los bordes metalizados, pero a primera vista parece que el Galaxy S10 Plus propone un nuevo diseño en comparación con el smartphone del año pasado. Y si bien hay cambios, en realidad es un trabajo de continuidad sobre lo que nos ha venido ofreciendo Samsung en los últimos años.

¿Cuáles son las grandes novedades en cuanto al diseño de este smartphone? La más notoria está en la parte posterior. Tal como sucedió con el Note 9, las cámaras ahora son tres y están organizadas de manera horizontal. Un lente es gran angular de 77°, el otro es un ultra wide de 123° y el tercero un telefoto de 45°, que permite hacer acercamientos ópticos hasta 2x. Otra novedad es la desaparición del sensor de la huella digital, que hoy pasa a estar debajo de la pantalla y que explicamos su funcionamiento más adelante. Los dos sensores delanteros, ubicados en la parte superior derecha también llaman la atención. Uno es un lente UHD de 10 MP y el otro es un sensor de profundidad RGB de 8 MP.

La nueva interfaz de la cámara del Galaxy S10 Plus de Samsung permite al usuario saltar rápidamente entre las tres cámaras traseras que trae este smartphone. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Un ligero cambio en el tema del diseño que –a mi modesto entender- no ha tenido una ejecución positiva es el de la ubicación del botón de encendido y apagado del Galaxy S10 Plus. Si bien sigue estando ubicado en el lado derecho del smartphone, ya no está en la parte central. Samsung ha decidido colocarlo más pegado hacia la esquina superior. Esto obliga al usuario a tomar el dispositivo de otra manera, para tener el botón al alcance del dedo índice. Otro punto en contra –luego de tres semanas de uso- es que la curvatura de su pantalla hace que al tomarlo con la mano se puedan presionar zonas indebidas o ejecutar acciones sin querer en diversas aplicaciones. Un poco parecido a lo que sucedía con el S6 Edge y el S7.

El Galaxy S10 Plus ha variado ligeramente el diseño de los smartphones de alta gama de Samsung. Era un refrescamiento necesario. (Foto: Bruno Ortiz B.)

PANTALLA

Si el concepto de la pantalla Infinity Display fue interesante, para este año Samsung apuesta por Infinity-O, una tecnología que permite la integración de cámaras y sensores a través de orificios en la pantalla del equipo. Con este smartphone, la compañía coreana le dice oficialmente adiós al notch o cerquillo. Además, la pantalla gana mucho más espacio: es decir, más pantalla sin que el equipo crezca de tamaño. Esta usa tecnología AMOLED, Quad HD+ y es compatible con HDR10+, que ofrece contenidos más nítidos, con una mayor cantidad de colores más vívidos y un nivel más alto de contraste.

Durante la presentación del Galaxy S10 Plus en San Francisco, se hizo mucho énfasis en su calidad para mostrar imágenes y representar la realidad. (Foto: Bruno Ortiz B.)

Durante estas tres semanas he usado el Galaxy S10 Plus para ver contenido en streaming, revisar redes sociales, navegar por la web, tomas muchas fotos y videos… vamos, lo normal. Un año más Samsung me vuelve a sorprender ofreciendo una pantalla que muestra los contenidos con una calidad muy alta y sobre todo con una buena respuesta en su desempeño bajo la luz del sol.

EL SENSOR ULTRASÓNICO

Cuenta con un sensor de huellas en la pantalla del smartphone. “Mmmm, no es el primero”, pensarás. Y no te equivocas. Sin embargo, Samsung dice que es un sensor de huellas ultrasónico. En eso parece que sí es el primero. ¿Pero cuál es la novedad? La coreana asegura que su sensor, a través del ultrasonido, puede hacer un reconocimiento en tres dimensiones de la huella del dedo registrado. Agrega el fabricante que, por lo tanto, es el más seguro y más rápido. Funcionó con el dedo apoyado en diferentes posiciones.

En lo personal, me parece muy rápido. No necesito hacer mucha presión y funcionó incluso cuando tuve la mano mojada. ¿Entonces no falla? Sí lo hace. Pero en muy contadas oportunidades. A diferencia del otro equipo en el mercado que también tiene el sensor de huellas en la pantalla, en el equipo de Samsung este se encuentra bien cercano al borde inferior. Tienes que acostumbrarte a calcular cuál es su ubicación.

El Galaxy S10 Plus tiene como capas de seguridad adicionales al lector de huellas ultrasónico el patrón de dibujo, el PIN, el reconocimiento facial. Dependerá del usuario del smartphone decidir cuál utiliza.

DESEMPEÑO Y NUEVA INTERFAZ

En cuanto al desempeño, hablamos de un smartphone de gama alta. El más moderno del portafolio de Samsung hasta el día de hoy. Por eso no es una exageración afirmar que el Galaxy S10 Plus funciona demasiado bien: fluido, sin lag o retrasos, rápido entre aplicaciones. Calienta, como cualquier otro dispositivo móvil, sobre todo cuando se le exige en ciertas tareas (gráficas, especialmente) pero no es nada de cuidado.

La novedad en la interfaz del Galaxy S10 Plus no solo es a nivel estético, sino que simplifica la manera de acceder a las distintas opciones. Ah, y Bixby ahora ya habla en español (de España).

Un punto a favor –y en realidad es ya una tendencia en casi todos los fabricantes de smartphones- es que se esté estableciendo una nuevo estándar con respecto a la memoria RAM y el almacenamiento interno. Pese a que algunos equipos traen bandejas para la memoria micro SD y expandir así el almacenamiento, las nuevas configuraciones permiten que el usuario no tenga que preocuparse por la cantidad de fotos que está tomando, por la calidad en la que graba los videos, ni mucho menos si es que el equipo se le “plantará” en algún momento. En el caso del Galaxy S10 Plus, viene en versiones de 128 GB y 512 GB de almacenamiento (expandible a 512 GB con tarjeta mirco SD), y con 8 GB y 12 GB de RAM. También está disponible una versión de 1TB de almacenamiento y 12GB de RAM. Este modelo vendrá con acabado cerámico y sin posibilidad espacio para tarjetas microSD.

Con respecto a la interfaz, en el Galaxy S10 Plus de Samsung estrena su nueva One UI, que progresivamente reemplazará al Samsung Experience que tienen el Note 9, S9 y S8. Es llamativo porque, a primera vista, parece que lo único que se ha renovado es el diseño de los iconos y el tipo de letra. Sin embargo, la renovación va un poquito más allá. Mantiene la lógica de navegación a la que ya están acostumbrados los usuarios de Samsung, pero simplifica la interfaz. Las notificaciones en el smartphone han mejorado y ahora al modo Always On Display se le agregan algunos iconos y un poco de color.

¿Otras cosa interesante? Esta vez sí permite que el usuario pueda reconfigurar el botón dedicado para Bixby (el que está sobre el lado izquierdo). Pero como para que te lo pienses, Samsung ya tiene disponible Bixby en español (de España). Igual, puedes configurarlo para llamar a WhatsApp o a la cámara de fotos. No puedes usarlo para usar Google Assistant.

CÁMARAS

El Galaxy S10 Plus de Samsung trae cinco cámaras: tres en la parte posterior y dos en la parte frontal. Las que están atrás son un teleobjetivo de 12 MP con autoenfoque (con un rango de visión de 45°); un gran angular de 12 MP (con un rango de visión de 77°); y un ultra ancho de 16 MP (con un ángulo de visión de 123°). Incluye estabilizador de imágenes óptico y su rango de acercamiento óptico va desde los 0,5 x hasta los 2x, pudiendo alcanzar un zoom de 10x pero digital. En el caso de las cámaras frontales, una es tipo Selfie UHD de 10 MP y con 80° de ángulo de visión. El otro es un sensor de profundidad RGB de 8MP, con 90° de ángulo de visión. ¿Y qué tal andan?

Pedían fotos de noche con el #GalaxyS10Plus y aquí están pic.twitter.com/SalRXqNRD4 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 23 de febrero de 2019

Con la actualización del One UI cambia también la interfaz de la aplicación nativa de cámara. Se ordena un poco más: los accesos a Bixby Vision y a los AR Emoji salen de la zona de controles principales para ubicarse en la parte superior. Es mucho mejor, pues no se usan mucho. Pero ahí no acaban las novedades en la app de cámara del Galaxy S10 Plus de Samsung.

En la zona de la elección de modos para la cámara del Galaxy S10 Plus, hay algunas novedades. La primera, que al modo cámara lenta se le agrega el modo Superlenta. La segunda, que el modo Comida también salta a la lista de modos. Y la tercera (que hace poco acaba de ser habilitada para este dispositivo de Samsung), que es el modo Instagram. ¿Cómo, cómo? Así es. Existe un modo Instagram, que te permite tomar una foto o grabar un video y, al terminar, de manera automática, el contenido se publicará en la historia del usuario. ¿Lo más bacán? Que lo haces sin necesidad de abrir la aplicación.

Otra novedad: en la parte superior se han incluido dos opciones que facilitan la vida al usuario del Galaxy S10 Plus. Además de la tuerca (para acceder a la configuración), el control del flash y la varita mágica para aplicar filtros, encontrarás una opción que te permite decidir la resolución en la que quieres tomar tus fotos y videos: 9:16, 1:1 o Full. La última opción es la de una manito entre dos líneas curveadas. Eso te permitirá acceder al modo Super Steady o superestable, que es una de las funcionalidades más interesantes en este dispositivo de Samsung. Finalmente, tienes tres botones que te permiten intercambiar entre los lentes traseros, y así pasar del lente ultra wide al zoom 2x o volver al ángulo amplio. Ah, cuando se te ocurre usar el zoom 10x el smartphone trata de componer la mejor imagen posible… y funciona mejor si las condiciones de iluminación son buenas. Ah, abajo a la derecha hay un icono muy similar a un remolino. Ese nos permite acceder al optimizador de escenas, gracias al cual la inteligencia artificial del equipo permite detectar los escenarios y configurar los valores de la cámara para captar la mejor imagen.

El Enfoque Dinámico (para el desenfoque de fondo) se trabaja mejor en el Galaxy S10 Plus. Los bordes del objeto registrado son más precisos, pese a tratarse de cabellos de colores claros o zonas complejas de delimitar. Lo mejor es que sin necesitar activar esa función puedes lograr un leve desenfoque que también funciona bien en este smartphone de Samsung.

Una novedad: con los lentes delanteros del Galaxy S10 Plus de Samsung también funciona muy bien el Enfoque Dinámico. Además, ahora te permite ampliar un poco más el ángulo de visión por si quieres que entren más personas o cosas en su selfie. Sin embargo, ese aumento no es tan sustancial como sí sucede en otros smartphones de otras marcas.

Los accesos a Bixby Vision como a los AR Emojis ahora pasaron a la parte superior de la aplicación de cámara nativa del Galaxy S10 Plus, el nuevo smartphone de Samsung. (Foto: Bruno Ortiz B.)

¿Y qué onda con el video? El Galaxy S10 Plus lo trabaja muy bien. Colores brillantes e imágenes nítidas y funciones. Las tomas van fluidas y –algo que notarás recién cuando estés revisando lo que has grabado antes- la estabilización es brutal. Si te molestaba que tu smartphone se moviera demasiado cuando grababas mientras ibas caminando, con este equipo de Samsung debes olvidarte de ese problema. Hice pruebas caminando por la calle, trotando, subiendo escaleras, etc. En el resultado final pareciera que estoy usando un aparato estabilizador adicional (un gimbal tipo el Osmo Mobile o similar), pero no. Es el sistema de estabilización óptica del equipo. Y lo mejor es que cuentas con un modo superestable (imagina lo que puedes hacer si grabas en tu bici, skate o scooter). Las cámaras delanteras también tienen estabilizador y el resultado es sobresaliente. Ah, el efecto también se nota de noche.

Solo tengo algo que decir con respecto a esta estabilización. Se trabaja tan bien que todo el horizonte queda estabilizado y lo que está delante de él es lo que se mueve. Al grabarme en modo selfie desde el aeropuerto, el lugar y la gente que pasaba detrás de mí queda estable, sin temblores (pese a que mi mano ya no daba más). Sin embargo, el objetivo de la zona (o sea yo) parece estar colgado e ir rebotando para acomodarse a la estabilización de fondo. Creo que es algo que se puede solucionar aprendiendo a mover adecuadamente el Galaxy S10 Plus a la hora de los videos.

Si bien el dispositivo de Samsung tiene un buen desempeño, queda un poco rezagado en el tema de las fotos nocturnas. El Galaxy S10 Plus trata de hacer su mejor trabajo en condiciones de poca luz, pero a veces queda en “off side”. Pese a ello, se trata de un smartphone que tiene un desempeño redondo en este apartado multimedia. AQUÍ PUEDES VER LA GALERÍA COMPLETA DEL GALAXY S10 PLUS DE SAMSUNG.

BATERÍA

El Galaxy S10 Plus de Samsung tiene una batería de 4.100 mAh. Aquí no podemos dar muchas vueltas: en uso extremo, sobre todo en registro de fotos y video constante, puede reducir rápidamente su carga. En uso intensivo [redes, streaming, navegación web, juegos, etc.] tranquilamente supera las 10 horas y el resto de batería puede –sin mucho esfuerzo- durar hasta la mañana siguiente. Por ese lado no tengo quejas. Para cargar la batería al 100% con el adaptador de carga rápida que incluye el smartphone toma poco más de una hora y media.

¿Pero hay novedades en este apartado? Varias. Como el Galaxy S10 Plus tiene la parte trasera de vidrio, se puede cargar de manera inalámbrica. Pero no solo eso. Ya como ha mostrado otra marca, el dispositivo de Samsung se puede convertir en una power bank y servir para cargar –también de manera inalámbrica- otros smartphones o dispositivos, como los simpáticos Galaxy Buds.

Una de las particularidades de los #GalaxyS10 es que pueden servir como battery pack, para cargar otros dispositivos y otros smartphones. #Unpacked cc @SomosElComercio pic.twitter.com/lPLRUd5JsO — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 20 de febrero de 2019

DATO DE VITAL IMPORTANCIA

Los Galaxy S10 Plus comercializados por las operadoras de telefonía y otras tiendas, traídos al país por Samsung, tendrán el procesador Exynos 9820 (fabricado por la misma coreana). Eso quiere decir que no contarán con aplicación para radio FM.

Si bien hay otras empresas –sobre todo tiendas en línea- que pueden comercializar los Galaxy S10 Plus o cualquiera de los otros smartphones de la misma familia, y probablemente sean equipos que cuenten con el procesador Snapdragon 855 de Qualcomm (y por consiguiente sí tengan activa la app de Radio FM), Samsung Perú recuerda que estos aparatos no cuentan con cobertura de servicio técnico oficial, sino con lo que les pueda ofrecer la empresa a través de la cual hicieron la compra.

CONCLUSIONES

El Galaxy S10 Plus de Samsung es un smartphone que sin ser revolucionario ha sabido atender las necesidades del usuario de un dispositivo de alta gama. No tiene muchas novedades en el hardware, pero con las modificaciones en el software ofrece un refrescamiento necesario en una marca que parecía empezar a hacer más lento su avance. Si tienes un Galaxy S9 Plus quizás no sea la mejor idea avanzar al S10 Plus (a menos que seas un amante de la tecnología), pero si tienes un dispositivo del 2017 o más antiguo sentirás que es una buena inversión.