XIAOMI | Unboxing y primeras impresiones del Redmi Note 7 [VIDEO]

Uno de los más constantes reclamos por parte del público ha sido la falta de evaluaciones de dispositivos Xiaomi. La razón es muy simple: como estos smartphones no se comercializaban de manera oficial en el Perú, hacía muy difícil acceder a estos. Sin embargo, esta situación ha cambiado en este 2019. Xiaomi está a punto de inaugurar su primera tienda en la capital y días antes varios operadores ya anunciaron su disponibilidad desde este 2 de mayo.



Entonces, la gente de Entel Perú –el primer operador en anunciar la venta del Redmi Note 7- me facilitó uno de los equipos para hacer las evaluaciones correspondientes. Y antes de continuar, vamos a repasar las características de este smartphone de Xiaomi.



Características

Dimensiones: 158,6 mm x 65,6 mm x 4 mm.

Peso: 186 gramos.

Pantalla: 6,3” FHD+

Cámaras: Principal doble, la principal de 48MP y otra de 5MP. Frontal de 13MP.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 660 de ocho núcleos.

RAM: 3 GB

Memoria: 32GB interna, expandible hasta 256GB vía micro SD.

Batería: 4.000 mAh

Conectividad: 2G/3G/4G LTE

Otros: Reproductor multimedia, reproductor de video, Radio FM.

Una de las características principales del Redmi Note 7 de Xiaomi es que cuenta con cámara doble trasera. Uno de los sensores es de 48MP y la segunda es de 5MP. (Foto:Bruno Ortiz B.)

SE VE FAMILIAR

La primera impresión que me deja este Xiaomi Redmi Note 7 es de familiaridad. Tiene algo que me dice (o me hace pensar) que ya lo he visto en otro lugar. Quizás sea el tamaño –que está dentro de los estándares actuales-, quizás sea el diseño general –que se asemeja a modelos de otras marcas-, quizás sea su notch gota de agua –que se volvió una tendencia durante el año pasado.

En su empaque, este Redmi Note 7 de Xiaomi no trae más o menos que otros equipos similares: el smartphone, el cable USB tipo C y el adaptador de pared. Algo que otras marcas ya incluyen en algunos de sus productos y que está presente en este es una carcasa de goma. Si bien esta no le va a ofrecer al usuario una protección extrema [a lo más ayudará a evitar rayones o quiñes en la carcasa exterior] ayuda a no empezar desde cero.

El diseño del equipo y el color de la carcasa del Redmi Note 7 de Xiaomi son muy llamativos. (Foto: Bruno Ortiz B.)

La configuración general de este equipo de Xiaomi no fue complicada. Me falta activar la nube de esta marca [MiCloud] y descubrí una función que permite tener otro perfil en paralelo dentro del mismo teléfono [para tener contenido y aplicaciones ocultas]. Esta última me parece interesante, pero necesitaré un poco más de tiempo para sacarle el jugo.

¿Tienes alguna duda o consulta con respecto a este nuevo Redmi Note 7 de Xiaomi? Si es así, házmelo saber.