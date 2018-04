Facebook le pregunta a sus usuarios si es bueno para el mundo

Facebook encuesta a sus usuarios sobre si es "bueno para el mundo", según informa el sitio "Cnet" citando información de la agencia The Associated Press. Esto después de una serie de críticas contra la red social y su manejo de la privacidad de las personas que acceden a su servicio.

La encuesta "We'd like to do better" (Nos gustaría hacer mejor nuestro trabajo) aparece solo para un número sin especificar de usuarios cuanto estos ingresan a su cuenta en Facebook. La misma ofrece opciones de respuesta que van desde "strongly agree" ("estoy totalmente de acuerdo") hasta "strongly disagree" ("no estoy de acuerdo para nada").

Esta es la encuesta que Facebook muestra a un grupo de usuarios. (Foto: Captura tomada de Twitter) AFP

El deseo de conocer la percepción de sus usuarios es una forma para que Facebook mida los daños que produjo el escándalo de Cambridge Analytica, una empresa que utilizó indebidamente la información de 50 millones de usuarios de la red social con fines políticos.

No es la primera vez que Facebook realiza una encuesta para saber el parecer de sus usuarios. Desde 2015, emite de forma periódica una serie de preguntas a un grupo de personas a medida que lidia con algún tipo de crítica o controversia. La misma pregunta apareció, por ejemplo, tras la interferencia rusa en las elecciones de EE.UU. en 2016.

Precisamente, Cambridge Analytica es señalada de utilizar la información recaudada en favor de la campaña de Donald Trump. Así como Facebook fue acusado de propagar noticias falsas y desinformación que apoyaron al ahora presidente de EE.UU.