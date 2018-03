Facebook: Cómo proteger tu información y evitar filtraciones

Facebook atraviesa una de sus peores crisis, esta vez, relacionada a la utilización ilegal de los datos de sus usuarios. El pasado viernes se supo que la empresa británica Cambridge Analytica recopiló y usó información de millones de perfiles de la red social para generar anuncios políticos a favor de la campaña presidencial de Trump y para el Brexit del Reino Unido.



Ante esta situación muchos usuarios se preguntan cómo hacer para que sus datos personales no sean parte de las filtraciones técnicas de Facebook. Por eso, en esta nota explicaremos cómo controlar nuestra privacidad.

(Foto: AFP) AFP

Facebook nos permite tener un control relativamente alto de la privacidad. Entrando a "Ajustes" y luego a "Aplicaciones"- o ingresando aquí - veremos un listado de las aplicaciones a la que alguna vez le hemos cedido nuestros datos personales o la capacidad para publicar mensajes en nuestro nombre.



En esa sección podremos eliminar o editar los permisos de cada una de las aplicaciones. La recomendación más sensata sería eliminar todas las que no reconozcamos.



Sin embargo, si alguna aplicación ya ha recopilado nuestros datos en el pasado, restringirlos ahora no hará necesariamente que eliminen la información que ya tienen. En este caso deberíamos seleccionar “Editar los datos compartidos" y seleccionar “Reportar aplicación”, en el menú inferior.



Eliminadas o editadas las listas de aplicaciones que tienen acceso a nuestra información, nos haremos cargo de los datos que hayan podido compartir nuestros amigos. Y es que ellos también pueden entregarle a Facebook información nuestra al dar acceso a su lista de amigos a una aplicación de terceros.



Para frenar esta práctica, en "Configuración" encontraremos un cuadro titulado “Aplicaciones que usan otras personas”. Al seleccionar "Editar" nos aparecerá un formulario con varias casillas; desactiva todas y cada una de las que consideres necesarias.



Y si no queremos que Facebook comparta nuestra información con ninguna aplicación, podemos conseguirlo desactivando la "Plataforma de Facebook" haciendo click en el botón de “Editar” en el cuadro titulado “Aplicaciones, sitios web y plugins”.