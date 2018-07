Facebook solo recibió una breve licencia comercial en China

Esta semana, Reuters informó que Facebook recibió una licencia para establecer una filial en China. Pero la licencia fue aparentemente revocada, dijo "TechCrunch". La red social solo confirmó que tiene la intención de lanzar un centro de innovación en Zhejiang, pero al parecer es solo eso: la idea.

La información de la tan ansiada incursión en el mercado chino de Facebook se basó en la aprobación del Sistema de Publicidad de Información de Crédito Empresarial Nacional de China para una sucursal de la red social en Hangzhou (capital de Zhejiang y sede del gigante del comercio electrónico Alibaba). Reuters indicó que esta subsidiaria está financiada con US30 millones de dólares como capital con Facebook Hong Kong como el único accionista.

Facebook está bloqueado en China. Mark Zuckerberg, CEO de la red social, desea revertir esta situación, por eso emprendió todo tipo de acciones. (Foto: Pezibear en pixabay.com / Bajo licencia Creative Commons) Internet

Pero todas las informaciones sobre el movimiento empresarial fueron bloqueadas y desestimadas en algunas plataformas sociales de China, informó "The New York Times". Ante esto, Facebook salió al frente y aclaró en un comunicado que sí tiene la intención de lanzar un centro de innovación en Zhejiang, pero sugiriendo que este plan no ha progresado aún.

"Estamos interesados ​​en establecer un centro de innovación en Zhejiang para apoyar a los desarrolladores, innovadores y nuevas empresas chinas. Hemos hecho esto en varias partes del mundo: Francia, Brasil, India, Corea, y nuestros esfuerzos se centrarán en capacitaciones y talleres que ayuden a estos desarrolladores y empresarios a innovar y crecer", dijo un representante de Facebook a TechCrunch.

Por qué



Facebook está bloqueado en China. Mark Zuckerberg, CEO de la red social, desea revertir esta situación, por eso se reunió con ministros chinos, aprendió mandarín, participó en eventos universitarios, y hasta estuvo buscando un socio que sirva de "apoyo" para ingresar a este mercado. Por eso, representantes de la empresa mantuvieron negociaciones con Baidu hace algunos años, pero nunca pactaron una alianza.

La presentación de una filial en Hangzhou apunta a un posible vínculo con Alibaba, un gran incentivo por las relaciones estrechas entre la empresa y las autoridades locales en su provincia de origen. Esta empresa ya desplegó City Braul -servicio de vigilancia de datos para gobiernos- en su ciudad sede, trabajó con más de 500 starups visitantes, y hasta apoyó a Snap, matriz de Snapchat.