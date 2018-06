Facebook: Las Stories ahora podrán recibir 'Me gusta' Fotos y videos efímeros serán valorados con 'me gusta', 'me encanta', 'me divierte', 'me asombra', 'me entristece' o 'me enoja'

Pese a ser ya una comunidad de 150 millones de usuarios diarios, las Facebook Stories puede parecer un lugar desierto. (Foto: AFP) AFP